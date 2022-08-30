Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС
В Евросоюзе возможен взрыв из-за раскола между странами, которые желают мира, и странами, которые добиваются победы Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французской газете Le Figaro
"У нас есть разногласия по поводу конфликта, но мы оба считаем, что единство Европы необходимо защищать", - рассказал Моравецкий о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Моравецкий обсудил с Макроном энергетический кризис в Европе, тесно связанный с ситуацией на Украине. Европа может рухнуть из-за боевых действий, и европейским лидерам стоит, заявил Моравецкий, найти решения для проблем с энергетикой и инфляцией.
Во вторник, 30 августа Матеуш Моравецкий встретится с главами правительств северных стран (Дания, Эстония , Финляндия, Латвия и Литва) по вопросу энергетического кризиса. Встреча состоится в Копенгагене, участники обсудят последствия боевых действий на Украине, цены на энергоносители, возможный отказ от системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS).
Вчера, 18:38Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на УкраинуПольша попросила Францию ускорить поставки вооружения киевскому режиму и усилить финансовую поддержку Украине, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном