Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС - 30.08.2022 Украина.ру
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Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС
Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС - 30.08.2022 Украина.ру
Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС
В Евросоюзе возможен взрыв из-за раскола между странами, которые желают мира, и странами, которые добиваются победы Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французской газете Le Figaro
2022-08-30T13:35
2022-08-30T13:35
новости
польша
матеуш моравецкий
европа
украина
распад
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Моравецкий обсудил с Макроном энергетический кризис в Европе, тесно связанный с ситуацией на Украине. Европа может рухнуть из-за боевых действий, и европейским лидерам стоит, заявил Моравецкий, найти решения для проблем с энергетикой и инфляцией. Во вторник, 30 августа Матеуш Моравецкий встретится с главами правительств северных стран (Дания, Эстония , Финляндия, Латвия и Литва) по вопросу энергетического кризиса. Встреча состоится в Копенгагене, участники обсудят последствия боевых действий на Украине, цены на энергоносители, возможный отказ от системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS).
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новости, польша, матеуш моравецкий, европа, украина, распад
Новости, Польша, Матеуш Моравецкий, Европа, Украина, распад

Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС

13:35 30.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМатеуш Моравецки
Матеуш Моравецки - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Читать в
В Евросоюзе возможен взрыв из-за раскола между странами, которые желают мира, и странами, которые добиваются победы Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французской газете Le Figaro
"У нас есть разногласия по поводу конфликта, но мы оба считаем, что единство Европы необходимо защищать", - рассказал Моравецкий о переговорах с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Моравецкий обсудил с Макроном энергетический кризис в Европе, тесно связанный с ситуацией на Украине. Европа может рухнуть из-за боевых действий, и европейским лидерам стоит, заявил Моравецкий, найти решения для проблем с энергетикой и инфляцией.
Во вторник, 30 августа Матеуш Моравецкий встретится с главами правительств северных стран (Дания, Эстония , Финляндия, Латвия и Литва) по вопросу энергетического кризиса. Встреча состоится в Копенгагене, участники обсудят последствия боевых действий на Украине, цены на энергоносители, возможный отказ от системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS).
Матеуш Моравецкий
Вчера, 18:38
Премьер-министр Польши попросил президента Франции ускорить поставки оружия на УкраинуПольша попросила Францию ускорить поставки вооружения киевскому режиму и усилить финансовую поддержку Украине, сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Париже после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
 
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