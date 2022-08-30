https://ukraina.ru/20220830/1038256590.html

Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС

Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС - 30.08.2022 Украина.ру

Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС

В Евросоюзе возможен взрыв из-за раскола между странами, которые желают мира, и странами, которые добиваются победы Украины. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью французской газете Le Figaro

2022-08-30T13:35

2022-08-30T13:35

2022-08-30T13:35

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польша

матеуш моравецкий

европа

украина

распад

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Моравецкий обсудил с Макроном энергетический кризис в Европе, тесно связанный с ситуацией на Украине. Европа может рухнуть из-за боевых действий, и европейским лидерам стоит, заявил Моравецкий, найти решения для проблем с энергетикой и инфляцией. Во вторник, 30 августа Матеуш Моравецкий встретится с главами правительств северных стран (Дания, Эстония , Финляндия, Латвия и Литва) по вопросу энергетического кризиса. Встреча состоится в Копенгагене, участники обсудят последствия боевых действий на Украине, цены на энергоносители, возможный отказ от системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS).

https://ukraina.ru/20220829/1038240481.html

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новости, польша, матеуш моравецкий, европа, украина, распад