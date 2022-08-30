https://ukraina.ru/20220830/1038255360.html

Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ

Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ - 30.08.2022 Украина.ру

Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ

Военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины и сотрудник СБУ убили пожилую местную жительницу села Клюсы Черниговской области, сообщает 30 августа популярный Telegram-канал "Кремлёвская прачка"

2022-08-30T13:20

2022-08-30T13:20

2022-08-30T13:20

новости

убийство

черниговская область

сбу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102842/76/1028427674_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c0768812c9140e96d5bc3d06cc79dafb.png.webp

По информации канала, причиной убийства стала российская симкарта, по которой женщина звонила дочери в Россию.Ссылаясь на оговорку Национальной полиции Черниговской области, Telegram-канал утверждает, что к убийству причастны сотрудники ГУР Григорьев Владимир Викторович и СБУ Дубина Владимир Анатольевич.Согласно открытым источникам, в ГУР и СБУ действительно работают сотрудники с такими именами. Также, автор публикации сообщает, что убийство "пытаются списать на российских диверсантов".

https://ukraina.ru/20220829/1038206572.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, убийство, черниговская область, сбу