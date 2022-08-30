https://ukraina.ru/20220830/1038255360.html
Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ - 30.08.2022 Украина.ру
Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
Военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины и сотрудник СБУ убили пожилую местную жительницу села Клюсы Черниговской области, сообщает 30 августа популярный Telegram-канал "Кремлёвская прачка"
2022-08-30T13:20
2022-08-30T13:20
2022-08-30T13:20
новости
убийство
черниговская область
сбу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102842/76/1028427674_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_c0768812c9140e96d5bc3d06cc79dafb.png.webp
По информации канала, причиной убийства стала российская симкарта, по которой женщина звонила дочери в Россию.Ссылаясь на оговорку Национальной полиции Черниговской области, Telegram-канал утверждает, что к убийству причастны сотрудники ГУР Григорьев Владимир Викторович и СБУ Дубина Владимир Анатольевич.Согласно открытым источникам, в ГУР и СБУ действительно работают сотрудники с такими именами. Также, автор публикации сообщает, что убийство "пытаются списать на российских диверсантов".
https://ukraina.ru/20220829/1038206572.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102842/76/1028427674_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_37b75e02ad8133ab37aa0086a5b3e12c.png.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, убийство, черниговская область, сбу
Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
Военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины и сотрудник СБУ убили пожилую местную жительницу села Клюсы Черниговской области, сообщает 30 августа популярный Telegram-канал "Кремлёвская прачка"
По информации канала, причиной убийства стала российская симкарта, по которой женщина звонила дочери в Россию.
"За несколько минут до гибели женщины, во двор её дома зашли двое военных со словами "мы знаем о тебе всё, ходи и оглядывайся". После этого они избили хозяина дома, а пока он приходил в себя – зарезали его жену. Окровавленное тело супруги муж обнаружил дома свисающим с подоконника", - сказано в публикации.
Ссылаясь на оговорку Национальной полиции Черниговской области, Telegram-канал утверждает, что к убийству причастны сотрудники ГУР Григорьев Владимир Викторович и СБУ Дубина Владимир Анатольевич.
Согласно открытым источникам, в ГУР и СБУ действительно работают сотрудники с такими именами.
Также, автор публикации сообщает, что убийство "пытаются списать на российских диверсантов".