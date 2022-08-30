Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ - 30.08.2022 Украина.ру
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Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ - 30.08.2022 Украина.ру
Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
Военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины и сотрудник СБУ убили пожилую местную жительницу села Клюсы Черниговской области, сообщает 30 августа популярный Telegram-канал "Кремлёвская прачка"
2022-08-30T13:20
2022-08-30T13:20
новости
убийство
черниговская область
сбу
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По информации канала, причиной убийства стала российская симкарта, по которой женщина звонила дочери в Россию.Ссылаясь на оговорку Национальной полиции Черниговской области, Telegram-канал утверждает, что к убийству причастны сотрудники ГУР Григорьев Владимир Викторович и СБУ Дубина Владимир Анатольевич.Согласно открытым источникам, в ГУР и СБУ действительно работают сотрудники с такими именами. Также, автор публикации сообщает, что убийство "пытаются списать на российских диверсантов".
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новости, убийство, черниговская область, сбу
Новости, убийство, Черниговская область, СБУ

Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ

13:20 30.08.2022
 
© пресс-служба СБУСухроб Каримов задержание
Сухроб Каримов задержание
© пресс-служба СБУ
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Военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) при минобороны Украины и сотрудник СБУ убили пожилую местную жительницу села Клюсы Черниговской области, сообщает 30 августа популярный Telegram-канал "Кремлёвская прачка"
По информации канала, причиной убийства стала российская симкарта, по которой женщина звонила дочери в Россию.
"За несколько минут до гибели женщины, во двор её дома зашли двое военных со словами "мы знаем о тебе всё, ходи и оглядывайся". После этого они избили хозяина дома, а пока он приходил в себя – зарезали его жену. Окровавленное тело супруги муж обнаружил дома свисающим с подоконника", - сказано в публикации.
Ссылаясь на оговорку Национальной полиции Черниговской области, Telegram-канал утверждает, что к убийству причастны сотрудники ГУР Григорьев Владимир Викторович и СБУ Дубина Владимир Анатольевич.
Согласно открытым источникам, в ГУР и СБУ действительно работают сотрудники с такими именами.
Также, автор публикации сообщает, что убийство "пытаются списать на российских диверсантов".
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