Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119 - 30.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
Чем воюют на Украине
https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html
Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119
Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119 - 30.08.2022 Украина.ру
Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119
Украина.ру, 30.08.2022
2022-08-30T13:36
2022-08-30T13:36
чем воюют на украине
украина
сша
великобритания
сво
артиллерия
гаубицы
гвоздика (гаубица)
д-30 (гаубица)
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038256889_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_d72e1529f7cebd495c2811cc15b3f1bc.jpg
Главной особенностью американской гаубицы М777, уже занявшей место в экспозиции парка "Патриот" в Кубинке, является низкий вес, облегчающий её транспортировку, но негативно сказывающийся на надёжности. Однако это не единственная облегчённая гаубица: в СМИ появились фотографии обучения украинских военных работе с американскими лёгкими буксируемыми гаубицами М119.М119 в количестве 16 штук появились в последнем, августовском, пакете военной помощи. Однако ничего нового в этой системе нет – на Украине уже применяются поставленные в июне Британией гаубицы L119. М119 – лицензионный вариант этого орудия. К тому же британских гаубиц больше – 36.Орудия L/М119 можно назвать "дважды лёгкими".Во-первых, они относятся к лёгкой полевой артиллерии. Во время Второй Мировой войны лёгкие полевые орудия имели калибр 75-77 мм. (русский-советский калибр – три дюйма / 76,2 мм.). Сейчас лёгкая полевая артиллерия – однозначно больше 100 мм. L/М119 имеют калибр 105 мм. Снаряд такого орудия весит 14-16 кг., в то время как снаряд 155 мм. М777 – 44-48 кг.Во-вторых, они имеют облегчённую конструкцию. Для сравнения: советская Д30 (2А18) аналогичного назначения имеет массу 3,9 т., в то время как L/М119 – 1,9 т. (английская чуть полегче, американская – чуть потяжелее). Смысл облегчения тот же, что в случае М777 и советской несерийной "Спрут-Б" – сделать орудие более авиатранспортабельным. Например, американский военно-транспортный вертолёт CH-47 Chinook берёт на подвеску два таких орудия.L119 (точнее, её первоначальный вариант L118 – 119 модель адаптирована под стандартный НАТОвский снаряд) была разработана в 1972 году, принята в 1975-м и до сих пор находится на вооружении армии Её Величества. Эти орудия использовались во всех крупных операциях британских войск, начиная с Фолклендской войны. Помимо Британии они стоят на вооружении двух десятков стран. Всего их выпущено около 600 штук. Британия передавала гаубицы с баз хранения, но там 36 орудий никак быть не могло. Вероятно, использовались ресурсы других стран. Например, Новой Зеландии, чьи военные обучали украинских артиллеристов.Соглашение о лицензионном производстве в США было достигнуто в 1987 году. М119 довольно существенно отличается от L119 – изменения внесены, прежде всего, в противооткатную систему с тем, чтобы исправить недостатки британской конструкции и обеспечить работоспособность системы в большем диапазоне отрицательных температур. Ну и локализация, разумеется: судя по тому, что орудие поставляется на экспорт, производится оно в основном из американских комплектующих. Правда, поставляется оно, похоже, только на Украину. Кстати, неясно, какая именно версия отправлена – на вооружении американской армии находятся, преимущественно, M119A3 – модернизированная версия с цифровой системой управлением огнём и инерциальной навигационной системой.Если сравнивать с аналогичной советской системой, то данные этих орудий – не выдающиеся:- Дальность стрельбы – до 14 км обычными снарядами (до 19 км – активно-реактивными М913). У Д30 – 15/22 км соответственно.- Скорострельность – 8 выстрелов в минуту (в течение 3 минут) и 3 выстрела в минуту (в течение 30 минут). У L119 – 6 выстрелов в минуту. У Д30 – 7-8 выстрелов в минуту.- Расчёт орудий примерно одинаковый – 5-7 человек. Правда, Википедия уверят, что у L199 – всего три, но это, скорее всего, ошибка: на фотографиях, за редким исключением, около орудия находятся 5-6 человек.- Могущество снаряда у цели однозначно выше у советского орудия – за счёт большего калибра его масса составляет 22 кг.Поставки этих орудий, традиционно, носят "точечный" характер. Правда, в своей нише передачу Украине 52-х орудий всё же нельзя назвать каплей в море. Перед началом СВО на вооружении ВСУ находилось около ста орудий Д30 и около трёхсот самоходных 2С1 "Гвоздика" со 122 мм. артсистемой.С одной стороны, количество поставленных орудий сравнимо с числом имевшихся у Украины (особенно – с учётом потерь). Так что поставка выглядит массивной.С другой стороны, небольшое количество имевшихся орудий такого калибра показывает, что востребованность их в войсках невелика. Те же 2С1 были сняты с вооружения и возвращены в боевой состав от безысходности – лучше иметь плохую пушку, чем не иметь никакой.Собственно, L/М119, с украинской точки зрения, это как раз "плохая пушка" – слабая, нестандартная (только внедрение калибров 105 и 155 мм. увеличило количество актуальных крупных калибров в ВСУ на треть) и, главное, не имеющая определённой области применения. В США и Великобритании это артиллерия десантников, а ВСУ только на Змеином высаживались. Так что Украина в очередной раз была уподоблена Ботсване, которой такие гаубицы спихнули, потому что армии этой африканской страны нужно было хоть что-то.
https://ukraina.ru/20220714/1036299492.html
https://ukraina.ru/20220819/1037857050.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg
Василий Стоякин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1e/1038256889_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_948584a03cf7732a75e148352a4bd27d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, сша, великобритания, сво, артиллерия, гаубицы, гвоздика (гаубица), д-30 (гаубица), эксклюзив
Чем воюют на Украине, Украина, США, Великобритания, СВО, артиллерия, гаубицы, Гвоздика (гаубица), Д-30 (гаубица), Эксклюзив

Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119

13:36 30.08.2022
 
© Staff Sgt. George DavisГаубица М119
Гаубица М119
© Staff Sgt. George Davis
Читать в
Василий Стоякин
Василий Стоякин
Все материалы
Главной особенностью американской гаубицы М777, уже занявшей место в экспозиции парка "Патриот" в Кубинке, является низкий вес, облегчающий её транспортировку, но негативно сказывающийся на надёжности. Однако это не единственная облегчённая гаубица: в СМИ появились фотографии обучения украинских военных работе с американскими лёгкими буксируемыми гаубицами М119.
М119 в количестве 16 штук появились в последнем, августовском, пакете военной помощи. Однако ничего нового в этой системе нет – на Украине уже применяются поставленные в июне Британией гаубицы L119. М119 – лицензионный вариант этого орудия. К тому же британских гаубиц больше – 36.
Орудия L/М119 можно назвать "дважды лёгкими".
Во-первых, они относятся к лёгкой полевой артиллерии. Во время Второй Мировой войны лёгкие полевые орудия имели калибр 75-77 мм. (русский-советский калибр – три дюйма / 76,2 мм.). Сейчас лёгкая полевая артиллерия – однозначно больше 100 мм. L/М119 имеют калибр 105 мм. Снаряд такого орудия весит 14-16 кг., в то время как снаряд 155 мм. М777 – 44-48 кг.
Во-вторых, они имеют облегчённую конструкцию. Для сравнения: советская Д30 (2А18) аналогичного назначения имеет массу 3,9 т., в то время как L/М119 – 1,9 т. (английская чуть полегче, американская – чуть потяжелее). Смысл облегчения тот же, что в случае М777 и советской несерийной "Спрут-Б" – сделать орудие более авиатранспортабельным.
Например, американский военно-транспортный вертолёт CH-47 Chinook берёт на подвеску два таких орудия.
L119 (точнее, её первоначальный вариант L118 – 119 модель адаптирована под стандартный НАТОвский снаряд) была разработана в 1972 году, принята в 1975-м и до сих пор находится на вооружении армии Её Величества. Эти орудия использовались во всех крупных операциях британских войск, начиная с Фолклендской войны.
Помимо Британии они стоят на вооружении двух десятков стран. Всего их выпущено около 600 штук. Британия передавала гаубицы с баз хранения, но там 36 орудий никак быть не могло. Вероятно, использовались ресурсы других стран. Например, Новой Зеландии, чьи военные обучали украинских артиллеристов.
М777 - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 04:03Чем воюют на Украине
Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
Соглашение о лицензионном производстве в США было достигнуто в 1987 году.
М119 довольно существенно отличается от L119 – изменения внесены, прежде всего, в противооткатную систему с тем, чтобы исправить недостатки британской конструкции и обеспечить работоспособность системы в большем диапазоне отрицательных температур.
Ну и локализация, разумеется: судя по тому, что орудие поставляется на экспорт, производится оно в основном из американских комплектующих. Правда, поставляется оно, похоже, только на Украину.
Кстати, неясно, какая именно версия отправлена – на вооружении американской армии находятся, преимущественно, M119A3 – модернизированная версия с цифровой системой управлением огнём и инерциальной навигационной системой.
Если сравнивать с аналогичной советской системой, то данные этих орудий – не выдающиеся:
- Дальность стрельбы – до 14 км обычными снарядами (до 19 км – активно-реактивными М913). У Д30 – 15/22 км соответственно.
- Скорострельность – 8 выстрелов в минуту (в течение 3 минут) и 3 выстрела в минуту (в течение 30 минут). У L119 – 6 выстрелов в минуту. У Д30 – 7-8 выстрелов в минуту.
- Расчёт орудий примерно одинаковый – 5-7 человек. Правда, Википедия уверят, что у L199 – всего три, но это, скорее всего, ошибка: на фотографиях, за редким исключением, около орудия находятся 5-6 человек.
- Могущество снаряда у цели однозначно выше у советского орудия – за счёт большего калибра его масса составляет 22 кг.
Поставки этих орудий, традиционно, носят "точечный" характер. Правда, в своей нише передачу Украине 52-х орудий всё же нельзя назвать каплей в море. Перед началом СВО на вооружении ВСУ находилось около ста орудий Д30 и около трёхсот самоходных 2С1 "Гвоздика" со 122 мм. артсистемой.
С одной стороны, количество поставленных орудий сравнимо с числом имевшихся у Украины (особенно – с учётом потерь). Так что поставка выглядит массивной.
С другой стороны, небольшое количество имевшихся орудий такого калибра показывает, что востребованность их в войсках невелика. Те же 2С1 были сняты с вооружения и возвращены в боевой состав от безысходности – лучше иметь плохую пушку, чем не иметь никакой.
Артиллерия ЛНР стреляет агитснарядами с листовками по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 10:53
Где у ВСУ артиллерия? Военный эксперт о том, что начнется в Донбассе в ближайшее времяСейчас в Донбассе всё идет к окружению Авдеевки, взятию Соледара — Артемовска и Северска и выходу к Славянску и Краматорску. Важное значение будет иметь освобождение Константиновки и Дружковки. Об этом рассказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью изданию Украина.ру
Собственно, L/М119, с украинской точки зрения, это как раз "плохая пушка" – слабая, нестандартная (только внедрение калибров 105 и 155 мм. увеличило количество актуальных крупных калибров в ВСУ на треть) и, главное, не имеющая определённой области применения.
В США и Великобритании это артиллерия десантников, а ВСУ только на Змеином высаживались. Так что Украина в очередной раз была уподоблена Ботсване, которой такие гаубицы спихнули, потому что армии этой африканской страны нужно было хоть что-то.
 
Чем воюют на УкраинеУкраинаСШАВеликобританияСВОартиллериягаубицыГвоздика (гаубица)Д-30 (гаубица)Эксклюзив
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:56Сила Китая и провокации США. Кто на самом деле готов воевать за Тайвань
13:49Германия добивается мира на Украине ценой уступок ее территорий, заявили в польской канцелярии
13:36Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119
13:35Премьер Польши рассказал, как Украина может взорвать ЕС
13:20Украинские силовики запугали, а потом убили пенсионерку за симкарту - СМИ
13:12Союзные войска отбили попытку прорыва ВСУ в ДНР - Эдуард Басурин
13:05Как Украина готовит "идеальных" международных террористов и когда РФ забудет про гуманизм - Мартынов
12:54Соседние страны обвинили Норвегию в эгоизме и национализме
12:45Украинский политолог Соскин обвинил Японию в скрытой "дружбе" с Россией
12:01"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным
12:00Нехватка оружия, обстрелы Донбасса, беспорядки под Херсоном. Главное на Украине на 12:00 30 августа
11:56Рожин рассказал о нехватке новой бронетехники у сторон конфликта на Украине
11:50Роман Сапоньков: Под Херсоном Россию ждут тяжелые бои с ВСУ, которые выльются в поход на Николаев
11:42"Надеюсь, всё изменится": Дапкунайте рассказала о жизни за границей
11:41Убийство Ковалёва и политика России на освобождённых территориях
11:41Получил орден от Зеленского: на Украине организовали травлю журналисту за футболку "Вежливые люди"
11:20"США уничтожали Афганистан 20 лет, а теперь хотят, чтобы Россия и КНР "скинулись" — Небензя
11:14Ставки повышаются! Будет ли открытая схватка России и США - Безпалько. Видео
11:08Суздальцев рассказал, как Польша "прибирает Украину к рукам"
11:00Пьяные украинцы терроризируют чешский город
Лента новостейМолния