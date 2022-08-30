https://ukraina.ru/20220830/1038254408.html

Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119

Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119 - 30.08.2022 Украина.ру

Чем воюют на Украине: "дважды лёгкие" гаубицы L/M119

Украина.ру, 30.08.2022

2022-08-30T13:36

2022-08-30T13:36

2022-08-30T13:36

чем воюют на украине

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гвоздика (гаубица)

д-30 (гаубица)

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Главной особенностью американской гаубицы М777, уже занявшей место в экспозиции парка "Патриот" в Кубинке, является низкий вес, облегчающий её транспортировку, но негативно сказывающийся на надёжности. Однако это не единственная облегчённая гаубица: в СМИ появились фотографии обучения украинских военных работе с американскими лёгкими буксируемыми гаубицами М119.М119 в количестве 16 штук появились в последнем, августовском, пакете военной помощи. Однако ничего нового в этой системе нет – на Украине уже применяются поставленные в июне Британией гаубицы L119. М119 – лицензионный вариант этого орудия. К тому же британских гаубиц больше – 36.Орудия L/М119 можно назвать "дважды лёгкими".Во-первых, они относятся к лёгкой полевой артиллерии. Во время Второй Мировой войны лёгкие полевые орудия имели калибр 75-77 мм. (русский-советский калибр – три дюйма / 76,2 мм.). Сейчас лёгкая полевая артиллерия – однозначно больше 100 мм. L/М119 имеют калибр 105 мм. Снаряд такого орудия весит 14-16 кг., в то время как снаряд 155 мм. М777 – 44-48 кг.Во-вторых, они имеют облегчённую конструкцию. Для сравнения: советская Д30 (2А18) аналогичного назначения имеет массу 3,9 т., в то время как L/М119 – 1,9 т. (английская чуть полегче, американская – чуть потяжелее). Смысл облегчения тот же, что в случае М777 и советской несерийной "Спрут-Б" – сделать орудие более авиатранспортабельным. Например, американский военно-транспортный вертолёт CH-47 Chinook берёт на подвеску два таких орудия.L119 (точнее, её первоначальный вариант L118 – 119 модель адаптирована под стандартный НАТОвский снаряд) была разработана в 1972 году, принята в 1975-м и до сих пор находится на вооружении армии Её Величества. Эти орудия использовались во всех крупных операциях британских войск, начиная с Фолклендской войны. Помимо Британии они стоят на вооружении двух десятков стран. Всего их выпущено около 600 штук. Британия передавала гаубицы с баз хранения, но там 36 орудий никак быть не могло. Вероятно, использовались ресурсы других стран. Например, Новой Зеландии, чьи военные обучали украинских артиллеристов.Соглашение о лицензионном производстве в США было достигнуто в 1987 году. М119 довольно существенно отличается от L119 – изменения внесены, прежде всего, в противооткатную систему с тем, чтобы исправить недостатки британской конструкции и обеспечить работоспособность системы в большем диапазоне отрицательных температур. Ну и локализация, разумеется: судя по тому, что орудие поставляется на экспорт, производится оно в основном из американских комплектующих. Правда, поставляется оно, похоже, только на Украину. Кстати, неясно, какая именно версия отправлена – на вооружении американской армии находятся, преимущественно, M119A3 – модернизированная версия с цифровой системой управлением огнём и инерциальной навигационной системой.Если сравнивать с аналогичной советской системой, то данные этих орудий – не выдающиеся:- Дальность стрельбы – до 14 км обычными снарядами (до 19 км – активно-реактивными М913). У Д30 – 15/22 км соответственно.- Скорострельность – 8 выстрелов в минуту (в течение 3 минут) и 3 выстрела в минуту (в течение 30 минут). У L119 – 6 выстрелов в минуту. У Д30 – 7-8 выстрелов в минуту.- Расчёт орудий примерно одинаковый – 5-7 человек. Правда, Википедия уверят, что у L199 – всего три, но это, скорее всего, ошибка: на фотографиях, за редким исключением, около орудия находятся 5-6 человек.- Могущество снаряда у цели однозначно выше у советского орудия – за счёт большего калибра его масса составляет 22 кг.Поставки этих орудий, традиционно, носят "точечный" характер. Правда, в своей нише передачу Украине 52-х орудий всё же нельзя назвать каплей в море. Перед началом СВО на вооружении ВСУ находилось около ста орудий Д30 и около трёхсот самоходных 2С1 "Гвоздика" со 122 мм. артсистемой.С одной стороны, количество поставленных орудий сравнимо с числом имевшихся у Украины (особенно – с учётом потерь). Так что поставка выглядит массивной.С другой стороны, небольшое количество имевшихся орудий такого калибра показывает, что востребованность их в войсках невелика. Те же 2С1 были сняты с вооружения и возвращены в боевой состав от безысходности – лучше иметь плохую пушку, чем не иметь никакой.Собственно, L/М119, с украинской точки зрения, это как раз "плохая пушка" – слабая, нестандартная (только внедрение калибров 105 и 155 мм. увеличило количество актуальных крупных калибров в ВСУ на треть) и, главное, не имеющая определённой области применения. В США и Великобритании это артиллерия десантников, а ВСУ только на Змеином высаживались. Так что Украина в очередной раз была уподоблена Ботсване, которой такие гаубицы спихнули, потому что армии этой африканской страны нужно было хоть что-то.

https://ukraina.ru/20220714/1036299492.html

https://ukraina.ru/20220819/1037857050.html

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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украина, сша, великобритания, сво, артиллерия, гаубицы, гвоздика (гаубица), д-30 (гаубица), эксклюзив