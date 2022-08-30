Басков обратился к военным РФ "не как артист"
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"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным
Басков обратился к военным РФ "не как артист"
"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным
Николай Басков обратился к военнослужащим ВС РФ со словами поддержки. Он отметил, что чувствует гордость каждый раз, когда смотрит новости об успехах в спецоперации. Обращение певца было опубликовано в сети 30 августа
2022-08-30T12:01
2022-08-30T12:59
новости
басков
спецоперация
россия
военные
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Басков назвал военных братьями и признался, что испытывает гордость каждый раз, когда посещает госпитали и видит раненных, но не сломленных морально героев.Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. Она заявила, что каждый погибший человек — большая трагедия и отметила, что когда в боевых действиях принимает участие твоя страна, нельзя желать смерти своим же. Это предательство.
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новости, басков, спецоперация, россия, военные
Новости, Басков, Спецоперация, Россия, военные

"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным

12:01 30.08.2022 (обновлено: 12:59 30.08.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкАбхазский форум Басков
Абхазский форум Басков - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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Николай Басков обратился к военнослужащим ВС РФ со словами поддержки. Он отметил, что чувствует гордость каждый раз, когда смотрит новости об успехах в спецоперации. Обращение певца было опубликовано в сети 30 августа

«Россия за свою историю не единожды доказывала свою силу и обострённое чувство справедливости. Это в наших душах и мыслях. Справедливость восторжествует, а преступники будут наказаны».

Благотворительный концерт Мы вместе в Большом театре
Николай Басков
Народный артист России
Басков назвал военных братьями и признался, что испытывает гордость каждый раз, когда посещает госпитали и видит раненных, но не сломленных морально героев.
Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко.
Она заявила, что каждый погибший человек — большая трагедия и отметила, что когда в боевых действиях принимает участие твоя страна, нельзя желать смерти своим же. Это предательство.
Любовь Титаренко
15 ноября 2021, 14:06
«Живем хуже обезьян»: украинская актриса отругала ЗеленскогоАктриса, художественный руководитель частного киевского драматического театра «Браво» Любовь Титаренко обратилась к президенту Владимиру Зеленскому, призвав его не делать из граждан страны быдло, которые «живут хуже обезьян». Соответствующее видео 15 ноября опубликовал Telegram-канал «Украинский формат»
 
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