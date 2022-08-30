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"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным

Басков обратился к военным РФ "не как артист"

"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным

Николай Басков обратился к военнослужащим ВС РФ со словами поддержки. Он отметил, что чувствует гордость каждый раз, когда смотрит новости об успехах в спецоперации. Обращение певца было опубликовано в сети 30 августа

2022-08-30T12:01

2022-08-30T12:01

2022-08-30T12:59

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военные

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Басков назвал военных братьями и признался, что испытывает гордость каждый раз, когда посещает госпитали и видит раненных, но не сломленных морально героев.Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко. Она заявила, что каждый погибший человек — большая трагедия и отметила, что когда в боевых действиях принимает участие твоя страна, нельзя желать смерти своим же. Это предательство.

https://ukraina.ru/20211115/1032660245.html

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2022

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новости, басков, спецоперация, россия, военные