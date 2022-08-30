"На нашей стороне правда": Басков обратился к российским военным
12:01 30.08.2022 (обновлено: 12:59 30.08.2022)
Николай Басков обратился к военнослужащим ВС РФ со словами поддержки. Он отметил, что чувствует гордость каждый раз, когда смотрит новости об успехах в спецоперации. Обращение певца было опубликовано в сети 30 августа
«Россия за свою историю не единожды доказывала свою силу и обострённое чувство справедливости. Это в наших душах и мыслях. Справедливость восторжествует, а преступники будут наказаны».
Басков назвал военных братьями и признался, что испытывает гордость каждый раз, когда посещает госпитали и видит раненных, но не сломленных морально героев.
Ранее российская актриса театра и кино Полина Агуреева рассказала о своей поездке в Донбасс вместе с другими актерами Мастерской Петра Фоменко.
Она заявила, что каждый погибший человек — большая трагедия и отметила, что когда в боевых действиях принимает участие твоя страна, нельзя желать смерти своим же. Это предательство.
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