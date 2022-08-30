https://ukraina.ru/20220830/1038248550.html

Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне

Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру

Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне

Утренняя перестрелка в Херсоне не была связана с действиями диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Украине.ру представитель правоохранительных органов Херсонской области

2022-08-30T10:55

2022-08-30T10:55

2022-08-30T10:57

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Ранее в херсонских сообществах в Telegram сообщалось, что в Таврическом микрорайоне города утром 30 августа были слышны автоматные очереди и звуки взрывов. Утверждалось, что была ликвидирована ДРГ ВСУ."На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонской направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона", - говорится в распространенном заявлении.Как уточняется, один из преступников ликвидирован, в настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия.

https://ukraina.ru/20220830/1038244184.html

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новости, херсон, диверсанты, россия, всу