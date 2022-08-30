Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру
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Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне
Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру
Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне
Утренняя перестрелка в Херсоне не была связана с действиями диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Украине.ру представитель правоохранительных органов Херсонской области
2022-08-30T10:55
2022-08-30T10:57
новости
херсон
диверсанты
россия
всу
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Ранее в херсонских сообществах в Telegram сообщалось, что в Таврическом микрорайоне города утром 30 августа были слышны автоматные очереди и звуки взрывов. Утверждалось, что была ликвидирована ДРГ ВСУ."На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонской направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона", - говорится в распространенном заявлении.Как уточняется, один из преступников ликвидирован, в настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия.
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новости, херсон, диверсанты, россия, всу
Новости, Херсон, диверсанты, Россия, ВСУ

Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне

10:55 30.08.2022 (обновлено: 10:57 30.08.2022)
 
© Фото : соцсетиТероборона
Тероборона - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© Фото : соцсети
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Утренняя перестрелка в Херсоне не была связана с действиями диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Украине.ру представитель правоохранительных органов Херсонской области
Ранее в херсонских сообществах в Telegram сообщалось, что в Таврическом микрорайоне города утром 30 августа были слышны автоматные очереди и звуки взрывов. Утверждалось, что была ликвидирована ДРГ ВСУ.
"На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонской направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона", - говорится в распространенном заявлении.
Как уточняется, один из преступников ликвидирован, в настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия.
ВСУ партизаны диверсанты лес окоп украинские военнослужащие оружие - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
09:57
Украинские диверсанты проникли в Херсон, но что-то пошло не такВ микрорайоне Тварическом в Херсоне уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщили в херсонских сообществах в Telegram, ссылаясь на местные власти
 
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