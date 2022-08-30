https://ukraina.ru/20220830/1038248550.html
Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне
Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне - 30.08.2022 Украина.ру
Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне
Утренняя перестрелка в Херсоне не была связана с действиями диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Украине.ру представитель правоохранительных органов Херсонской области
2022-08-30T10:55
2022-08-30T10:55
2022-08-30T10:57
новости
херсон
диверсанты
россия
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/34/1033263452_52:0:740:387_1920x0_80_0_0_52f9d2f3903f04d14b9982cb49b08c56.jpg.webp
Ранее в херсонских сообществах в Telegram сообщалось, что в Таврическом микрорайоне города утром 30 августа были слышны автоматные очереди и звуки взрывов. Утверждалось, что была ликвидирована ДРГ ВСУ."На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонской направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона", - говорится в распространенном заявлении.Как уточняется, один из преступников ликвидирован, в настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия.
https://ukraina.ru/20220830/1038244184.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103326/34/1033263452_187:0:703:387_1920x0_80_0_0_c6ddf505abd0d2bef7a748b983aded73.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсон, диверсанты, россия, всу
Новости, Херсон, диверсанты, Россия, ВСУ
Не ДРГ: силовики рассказали подробности об утренней перестрелке в Херсоне
10:55 30.08.2022 (обновлено: 10:57 30.08.2022)
Утренняя перестрелка в Херсоне не была связана с действиями диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил Украине.ру представитель правоохранительных органов Херсонской области