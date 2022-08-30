https://ukraina.ru/20220830/1038216235.html

"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину

"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину - 30.08.2022 Украина.ру

"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину

Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру прокомментировал попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать мирные переговоры между Украиной и РФ

2022-08-30T06:45

2022-08-30T06:45

2022-08-30T06:45

эрдоган

новости

армен гаспарян

переговоры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037802179_651:132:2637:1249_1920x0_80_0_0_720517df3ccc3cbb9f34192e7650914a.jpg

"Эрдоган, судя по всему, видит себя теперь таким голубем мира. Он выступает все время с этими заявлениями. Он кому их адресует? Стране, которая занимается… какой может быть диалог со страной, которая занимается международным терроризмом?", - возмутился Гаспарян.По его словам, если Эрдогану нужны переговоры, ему следует "обуздать киевские власти".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эрдоган, новости, армен гаспарян, переговоры