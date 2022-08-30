"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину - 30.08.2022 Украина.ру
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"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину
"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину - 30.08.2022 Украина.ру
"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину
Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру прокомментировал попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать мирные переговоры между Украиной и РФ
2022-08-30T06:45
2022-08-30T06:45
эрдоган
новости
армен гаспарян
переговоры
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"Эрдоган, судя по всему, видит себя теперь таким голубем мира. Он выступает все время с этими заявлениями. Он кому их адресует? Стране, которая занимается… какой может быть диалог со страной, которая занимается международным терроризмом?", - возмутился Гаспарян.По его словам, если Эрдогану нужны переговоры, ему следует "обуздать киевские власти".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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452
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эрдоган, новости, армен гаспарян, переговоры
Эрдоган, Новости, Армен Гаспарян, переговоры

"Такой голубь мира": политолог высмеял попытки Эрдогана примирить РФ и Украину

06:45 30.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Эрдоганом
© POOL
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Политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру прокомментировал попытки президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана организовать мирные переговоры между Украиной и РФ
"Эрдоган, судя по всему, видит себя теперь таким голубем мира. Он выступает все время с этими заявлениями. Он кому их адресует? Стране, которая занимается… какой может быть диалог со страной, которая занимается международным терроризмом?", - возмутился Гаспарян.
По его словам, если Эрдогану нужны переговоры, ему следует "обуздать киевские власти".

"А это невозможно. Собственно, причем здесь мы? [Владимир] Зеленский сам сказал: "Никаких разговоров с Россией не будет". Он ответил Эрдогану, от нас-то вы что хотите? Если Эрдогану нравится эта миротворческая миссия - ну, ради Бога. Но она не результативна. Это бессмысленно", - подытожил политолог.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
ЭрдоганНовостиАрмен Гаспарянпереговоры
 
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