https://ukraina.ru/20220830/1038210765.html
"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной
"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной - 30.08.2022 Украина.ру
"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной
Россия может ответить Украине на убийство Дарьи Дугиной победой в СВО, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
2022-08-30T05:15
2022-08-30T05:15
2022-08-30T05:15
дарья дугина
покушение
новости
украина
россия
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Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.По ее мнению, ответить за Дугину Россия должна на поле боя, "это самый лучший и верный вариант".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220822/1037928733.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
дарья дугина, покушение, новости, украина, россия
Дарья Дугина, покушение, Новости, Украина, Россия
"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной
Россия может ответить Украине на убийство Дарьи Дугиной победой в СВО, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру
Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.
Первый ответ уже дан, и дается ежедневно нашей армией на поле боя, потому что мы понимаем, что такие акты, попытки угрожать нашему народу - это на самом деле агония киевского режима. Даже генштаб вооруженных сил Украины сейчас докладывает постоянно о наступлении российских войск...Наверное, будущая победа будет лучшим ответом.
Виктория Федосова
заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии"
По ее мнению, ответить за Дугину Россия должна на поле боя, "это самый лучший и верный вариант".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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