https://ukraina.ru/20220830/1038210765.html

"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной

"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной - 30.08.2022 Украина.ру

"Агония киевского режима": эксперт рассказала, какой первый ответ дала РФ на убийство Дугиной

Россия может ответить Украине на убийство Дарьи Дугиной победой в СВО, сказала заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, член политсовета "Молодой гвардии" Виктория Федосова в интервью Украина.ру

2022-08-30T05:15

2022-08-30T05:15

2022-08-30T05:15

дарья дугина

покушение

новости

украина

россия

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Российская журналистка Дарья Дугина погибла 20 августа в результате теракта - ее автомобиль был взорван в Подмосковье. ФСБ установила, что к террористическому акту причастна украинская сторона. По материалам следствия, подозреваемая в убийстве гражданка Украины Наталья Вовк выехала на территорию Эстонии.По ее мнению, ответить за Дугину Россия должна на поле боя, "это самый лучший и верный вариант".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220822/1037928733.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

дарья дугина, покушение, новости, украина, россия