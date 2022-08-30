https://ukraina.ru/20220830/1038209650.html

Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры

Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры - 30.08.2022 Украина.ру

Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры

Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2022-08-30T05:00

2022-08-30T05:00

2022-08-30T05:00

новости

юрий кнутов

владимир зеленский

вс рф

пво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/1d/1037018378_0:0:3277:1843_1920x0_80_0_0_779cd9abe821b29b48e75ad570d37730.jpg

Он отметил, что именно с этой целью киевскому режиму поставляются всё новые и новые вооружения, включая современные средства ПВО и противорадиолокационные ракеты. По мнению эксперта, в этих условиях российской армии следует продолжать "делать своё дело, перемалывать украинскую военную инфраструктуру".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

https://ukraina.ru/20220810/1037493603.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, юрий кнутов, владимир зеленский, вс рф, пво, спецоперация