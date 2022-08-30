https://ukraina.ru/20220830/1038209650.html
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры - 30.08.2022 Украина.ру
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры
Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T05:00
2022-08-30T05:00
2022-08-30T05:00
новости
юрий кнутов
владимир зеленский
вс рф
пво
спецоперация
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Он отметил, что именно с этой целью киевскому режиму поставляются всё новые и новые вооружения, включая современные средства ПВО и противорадиолокационные ракеты. По мнению эксперта, в этих условиях российской армии следует продолжать "делать своё дело, перемалывать украинскую военную инфраструктуру".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
https://ukraina.ru/20220810/1037493603.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, юрий кнутов, владимир зеленский, вс рф, пво, спецоперация
Новости, Юрий Кнутов, Владимир Зеленский, ВС РФ, ПВО, Спецоперация
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры
Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что именно с этой целью киевскому режиму поставляются всё новые и новые вооружения, включая современные средства ПВО и противорадиолокационные ракеты.
По мнению эксперта, в этих условиях российской армии следует продолжать "делать своё дело, перемалывать украинскую военную инфраструктуру".
Мы должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, уставший от нищеты народ потребует ухода [Владимира] Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь
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