Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры - 30.08.2022 Украина.ру
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Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры - 30.08.2022 Украина.ру
Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры
Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2022-08-30T05:00
2022-08-30T05:00
новости
юрий кнутов
владимир зеленский
вс рф
пво
спецоперация
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Он отметил, что именно с этой целью киевскому режиму поставляются всё новые и новые вооружения, включая современные средства ПВО и противорадиолокационные ракеты. По мнению эксперта, в этих условиях российской армии следует продолжать "делать своё дело, перемалывать украинскую военную инфраструктуру".С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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новости, юрий кнутов, владимир зеленский, вс рф, пво, спецоперация
Новости, Юрий Кнутов, Владимир Зеленский, ВС РФ, ПВО, Спецоперация

Кризис или переворот: эксперт назвал сценарии, когда украинская власть пойдет на переговоры

05:00 30.08.2022
 
© AP / Efrem Lukatsky
- РИА Новости, 1920, 30.08.2022
© AP / Efrem Lukatsky
Читать в
Правительства США и некоторых европейских стран заинтересованы, чтобы военные действия на Украине продолжались как можно дольше. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в интервью изданию Украина.ру
Он отметил, что именно с этой целью киевскому режиму поставляются всё новые и новые вооружения, включая современные средства ПВО и противорадиолокационные ракеты.
Юрий Кнутов интервью
10 августа, 13:33
Юрий Кнутов: Россия берет ВСУ в котел и готовит наступление от Харькова до Херсона
По мнению эксперта, в этих условиях российской армии следует продолжать "делать своё дело, перемалывать украинскую военную инфраструктуру".

Мы должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, уставший от нищеты народ потребует ухода [Владимира] Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир

Юрий Кнутов
Юрий Кнутов
Директор Музея войск ПВО
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
 
НовостиЮрий КнутовВладимир ЗеленскийВС РФПВОСпецоперация
 
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