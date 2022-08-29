https://ukraina.ru/20220829/1038231551.html
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом - 29.08.2022 Украина.ру
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
Удар ВСУ по Запорожской АЭС пробил крышу спецкорпуса, сообщает РИА Новости 29 августа, ссылаясь на местные власти
2022-08-29T16:39
2022-08-29T16:39
2022-08-29T16:39
новости
запорожская аэс
песков
удар
ядерное топливо
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/html/head/meta[@name='og:description']/@content
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Уточняется, что в этом корпусе хранится ядерное топливо.По информации агентства, ситуация на станции на данный момент контролируемая, радиационный фон в норме.Власти региона добавляют, что удар был нанесен ракетой.Утром в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС из зоны, подконтрольной Киеву.Комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о намерении оставить несколько сотрудников агентства на Запорожской АЭС, пресс-секретарь сказал, что "возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей".
https://ukraina.ru/20220829/1038204992.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, песков, удар, ядерное топливо
Новости, Запорожская АЭС, Песков, удар, ядерное топливо
ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
Удар ВСУ по Запорожской АЭС пробил крышу спецкорпуса, сообщает РИА Новости 29 августа, ссылаясь на местные власти
Уточняется, что в этом корпусе хранится ядерное топливо.
По информации агентства, ситуация на станции на данный момент контролируемая, радиационный фон в норме.
Власти региона добавляют, что удар был нанесен ракетой.
Утром в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил информацию о том, что делегация МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС из зоны, подконтрольной Киеву.
Комментируя заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о намерении оставить несколько сотрудников агентства на Запорожской АЭС, пресс-секретарь сказал, что "возможные модальности дальнейших действий будут обсуждаться на месте, все будет зависеть от деталей".