Венгрия рассчитывает на увеличение Газпромом поставок газа
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Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Венгрия рассчитывает на увеличение Газпромом поставок газа
Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Будапешт намеревается в ближайшие дни договориться с "Газпромом" об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября. Об этом 29 августа заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече с венгерскими послами, трансляция которой велась в соцсетях
2022-08-29T16:29
2022-08-29T16:29
новости
российский газ
венгрия
газпром
договор
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При этом он подчеркнул, что его задача - обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому договариваться с Россией об увеличении поставок газа - это необходимость в нынешних условиях. Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра" как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.После введения ЧП Сийярто посетил Москву, где обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Лавров заявил, что просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве. Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.
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новости, российский газ, венгрия, газпром, договор
Новости, российский газ, Венгрия, Газпром, договор

Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа

16:29 29.08.2022
 
© REUTERS / Benoit Tessier/File Photo
- РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© REUTERS / Benoit Tessier/File Photo
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Будапешт намеревается в ближайшие дни договориться с "Газпромом" об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября. Об этом 29 августа заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече с венгерскими послами, трансляция которой велась в соцсетях
При этом он подчеркнул, что его задача - обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому договариваться с Россией об увеличении поставок газа - это необходимость в нынешних условиях.

Есть предложение об увеличении поставок газа, в ближайшие пару дней мы выясним это с "Газпромом" и подпишем договор, в соответствии с которым еще более вырастет ежедневное количество поставляемого газа.

Встреча глав МИД РФ и Венгрии С. Лаврова и П. Сиярто
Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра" как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.
После введения ЧП Сийярто посетил Москву, где обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок.
Лавров заявил, что просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве.
Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.
флаг Венгрия
24 августа, 15:06
Венгрия не собирается ограничивать выдачу виз гражданам РоссииРуководство Венгрии не станет устанавливать ограничения на выдачу туристических виз для россиян. Об этом заявил 24 августа глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*
 
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