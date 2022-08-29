https://ukraina.ru/20220829/1038230408.html
Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Венгрия рассчитывает на увеличение Газпромом поставок газа
Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Будапешт намеревается в ближайшие дни договориться с "Газпромом" об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября. Об этом 29 августа заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече с венгерскими послами, трансляция которой велась в соцсетях
2022-08-29T16:29
2022-08-29T16:29
2022-08-29T16:29
новости
российский газ
венгрия
газпром
договор
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При этом он подчеркнул, что его задача - обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому договариваться с Россией об увеличении поставок газа - это необходимость в нынешних условиях. Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра" как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.После введения ЧП Сийярто посетил Москву, где обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок. Лавров заявил, что просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве. Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.
https://ukraina.ru/20220824/1038035715.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, российский газ, венгрия, газпром, договор
Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
Будапешт намеревается в ближайшие дни договориться с "Газпромом" об увеличении ежедневных поставок газа из РФ с сентября. Об этом 29 августа заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, выступая на встрече с венгерскими послами, трансляция которой велась в соцсетях
При этом он подчеркнул, что его задача - обеспечивать безопасность энергоснабжения Венгрии, поэтому договариваться с Россией об увеличении поставок газа - это необходимость в нынешних условиях.
Есть предложение об увеличении поставок газа, в ближайшие пару дней мы выясним это с "Газпромом" и подпишем договор, в соответствии с которым еще более вырастет ежедневное количество поставляемого газа.
Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии
Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до 2 миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 миллионов кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции "Матра" как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей.
Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.
После введения ЧП Сийярто посетил Москву, где обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос поставок дополнительных объемов российского газа на венгерский рынок.
Лавров заявил, что просьба Венгрии будет незамедлительно рассмотрена. В середине августа "Газпром" начал поставки газа сверх установленных контрактов по результатам переговоров министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петера Сийярто в Москве.
Газ сверх установленных контрактов поступает по "Турецкому потоку", ежедневный дополнительный объем до конца августа составляет 2,6 миллиона кубометров.