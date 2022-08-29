https://ukraina.ru/20220829/1038229363.html

По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории

По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории - 29.08.2022 Украина.ру

По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории

В Херсонской области, в городе Голая Пристань, убит бывший народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалев. По предварительной информации, его... Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T16:41

2022-08-29T16:41

2022-08-29T17:04

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В Херсонской области, в городе Голая Пристань, убит бывший народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалев. По предварительной информации, его застрелили в собственном доме из помпового ружья, а находившуюся рядом подругу политика зарезали ножом.Обстоятельства и мотивы убийства пока не расследованы, однако украинские националисты наперебой выражают бурную радость. Они называют расправу над Ковалевым «справедливой местью, которая настигла пророссийского коллаборанта». И напоминают, что покушение на бывшего депутата было не первым — его уже пытались взорвать в машине в конце июля.«Украинские паблики с радостью подтверждают убийство вместе с Ковалевым его жены, которая скончалась в реанимации от полученных ранений. Сообщается, что убивали супругов в их собственном доме, резали и душили, добивали из огнестрельного", – сообщает блогер Анатолий Шарий.На самом деле, Алексей Ковалев никогда не числился в рядах пророссийских политиков. В 2019 году он прошел в парламент от партии Владимира Зеленского и считался образцовым «слугой народа» — то есть поддерживал националистическую риторику украинского президента.«Предательство» покойного Ковалева заключалось в том, что после февраля он не стал покидать свою родину, с которой был связан его аграрный бизнес и вся жизнь. Решение, скорее всего, было далеко не простым. Однако, по словам бывшего украинского депутата, он не стал уезжать, поскольку не имел права бросить голосовавших за него земляков, и видел свою обязанность в том, чтобы помогать людям в сложных условиях боевых действий, поддерживая местную экономику.«Я считаю, что я должен быть здесь, потому что с 24 февраля пошли слухи, что я сбежал за границу или отсиживаюсь в Киеве. Я с людьми на коннекте и не вижу состава преступления в том, что нахожусь на оккупированной территории. Со мной никто из Генпрокуратуры или СБУ не связывался. Я не понимаю, как партия может меня подозревать в госизмене. Пусть покажут факты моего сотрудничества с РФ, если им есть, что предъявить. Я вёл себя адекватно. Мог же нарисовать два синяка и сказать, что русские меня пытали. Но смысл врать?», — рассказывал он об этом минувшей весной.Ковалев занимался в Херсонской области вопросами сельского хозяйства. Работал над тем, чтобы вовремя собрать урожай на местных полях и обеспечить соотечественников продовольствием на предстоящую зиму. Однако это деятельность автоматически сделала его государственным преступником в глазах официального Киева и превратила в мишень для деятельности спецслужб.Именно такие люди становятся жертвами покушений на территории Херсонской и Запорожской областей. В поселке Михайловка на прошлой неделе взорвалась машина главы местной администрации Ивана Сушко, который вскоре скончался в больнице. Этот человек тоже не лез в политику и курировал административно-хозяйственные вопросы, занимаясь тем же самым, чем он занимался раньше. А еще раньше, в июне, таким же образом подорвали автомобиль руководителя управления семьи, молодежи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко, погибшего на месте теракта.«Убили молодого человека, которому было всего тридцать два года, который никакого отношения к военным событиям не имеет. Он работал с молодежью, организовывал спортивные соревнования, праздники. Прекрасный молодой парень. У кого рука поднялась?», — сказал об этом известный местный политик Владимир Сальдо, который впоследствии стал жертвой отравления. На этом фоне проводится системная информационная кампания против руководителей низового звена, которые продолжают работать в местных администрациях, больницах и школах. Врачи, учителя, коммунальщики, которые проживают на территории Херсонской и Запорожской области, постоянно получают угрозы от неизвестных "украинских патриотов". Угрожают даже их родным и близким — по кровному признаку. Объектами преследований становятся все, кто не уехал с этих территорий и старается организовать на них нормальную жизнь.Эта разрушительная политика напоминает террористическую деятельность Организации украинских националистов (ОУН*) на землях Западной Украины, которая осуществлялась в первые годы после окончания Великой Отечественной войны.Националистические пропагандисты рассказывают сейчас, что оуновцы боролись с «московскими оккупантами» и сотрудниками НКВД, которые прибыли на Галичину и Волынь откуда-то из России. Однако, как свидетельствуют архивные документы, бандеровский террор был нацелен именно на гражданских лиц, сотрудничавших с советской властью. Его жертвами в первую очередь становились именно украинцы — работники местных советов, которые выполняли чисто административные функции, а также врачи и учителя из восточных областей УССР, которые приехали поднимать Запад после войны.Об этом наглядно свидетельствуют данные архива УКГБ по Львовской области, которые воссоздают реальную картину тех далеких и страшных событий:«В селе Добраничи Перемышлянского района были повешены бандеровской бандой секретарь сельсовета т. Кушнир Николай Алексеевич и его жена Кушнир Юлия. В селе Боршев Перемышлянского района бандитами повешена депутат местного сельсовета Шуль Анна Ивановна и убита ее 12-летняя дочь.В с. Ремнево бандитами была брошена граната в окно секретарю сельсовета т. Ковалихину. В результате взрыва была убита жена Ковалихина, а сам Ковалихин тяжело ранен. Затем бандиты подожгли дом Ковалихина. От пожара сгорело еще 8 домов.В с. Новый Янов Яворовского района бандитами был убит председатель сельсовета т. Горовский Николай Петрович.В Пониковецком районе в с. Высоцком бандеровцами были убиты 6 человек — активистов села. Одного человека бандиты повесили в центре села. Бандиты увели в лес и зверски убили зам. председателя Шуровецкого сельсовета Лопатинского района т. Михальчевского Михаила Яковлевича.В с. Хренов Новомилятинского района были убиты председатель сельсовета т. Мужик Михаил Федорович и его жена Мужик София.В течение 1944–1945 годов было убито в Тернопольской области 127 учителей, в Волынской области — 16 учителей-комсомольцев, в Дрогобычской — 16 учителей, в Ровенской сожжено и уничтожено 50 школ, в Тернопольской — 50 клубов и хат-читалень. В 1946 году в Тернопольской области убито 133 заведующих клубами и хатами-читальнями.В с. Брикун Перемышлянского района крестьянин Кубийлович Илья заявил: «Я человек старый, но не пойму, что такое творится. Советское войско сильное, разбило немцев, а нас какие-то бандиты мучают и грабят. Конечно, они будут уничтожены, но когда это будет? Эти бандиты совершенно не дают возможности работать в поле, гонят домой, говорят, что кто работает, тот агент большевиков. Неужели из-за бандеровцев нам придется пухнуть с голода?».Конечно, это события происходили в другую историческую эпоху. Однако массовые убийства гражданского актива на Западной Украине по своей сути преследовали очевидную и хорошо знакомую в сегодняшних реалиях цель.Бандеровцы пытались помешать нормализации административно-хозяйственной жизни, желая настроить галичан против «советских оккупантов», и убивали всех, кто действительно думал о людях — учил детей, лечил больных, сеял и убирал хлеб, занимался вопросами административного управления и хозяйственного развития.И можно констатировать, что современные украинские националисты пытаются в наши дни по-новому использовать эту тактику. Хотя, как мы знаем, она не принесла им в прошлом реального долговременного успеха.* Организация запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20220829/1038219654.html

https://ukraina.ru/20201228/1030116403.html

https://ukraina.ru/20220825/1038076595.html

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Игорь Сердюков

Игорь Сердюков

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Сердюков

оун, бандеровцы, херсон, херсонская область, запорожская область, эксклюзив