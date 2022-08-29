По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории - 29.08.2022 Украина.ру
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По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории
По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории - 29.08.2022 Украина.ру
По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории
В Херсонской области, в городе Голая Пристань, убит бывший народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалев. По предварительной информации, его... Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T16:41
2022-08-29T17:04
оун
бандеровцы
херсон
херсонская область
запорожская область
эксклюзив
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В Херсонской области, в городе Голая Пристань, убит бывший народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалев. По предварительной информации, его застрелили в собственном доме из помпового ружья, а находившуюся рядом подругу политика зарезали ножом.Обстоятельства и мотивы убийства пока не расследованы, однако украинские националисты наперебой выражают бурную радость. Они называют расправу над Ковалевым «справедливой местью, которая настигла пророссийского коллаборанта». И напоминают, что покушение на бывшего депутата было не первым — его уже пытались взорвать в машине в конце июля.«Украинские паблики с радостью подтверждают убийство вместе с Ковалевым его жены, которая скончалась в реанимации от полученных ранений. Сообщается, что убивали супругов в их собственном доме, резали и душили, добивали из огнестрельного", – сообщает блогер Анатолий Шарий.На самом деле, Алексей Ковалев никогда не числился в рядах пророссийских политиков. В 2019 году он прошел в парламент от партии Владимира Зеленского и считался образцовым «слугой народа» — то есть поддерживал националистическую риторику украинского президента.«Предательство» покойного Ковалева заключалось в том, что после февраля он не стал покидать свою родину, с которой был связан его аграрный бизнес и вся жизнь. Решение, скорее всего, было далеко не простым. Однако, по словам бывшего украинского депутата, он не стал уезжать, поскольку не имел права бросить голосовавших за него земляков, и видел свою обязанность в том, чтобы помогать людям в сложных условиях боевых действий, поддерживая местную экономику.«Я считаю, что я должен быть здесь, потому что с 24 февраля пошли слухи, что я сбежал за границу или отсиживаюсь в Киеве. Я с людьми на коннекте и не вижу состава преступления в том, что нахожусь на оккупированной территории. Со мной никто из Генпрокуратуры или СБУ не связывался. Я не понимаю, как партия может меня подозревать в госизмене. Пусть покажут факты моего сотрудничества с РФ, если им есть, что предъявить. Я вёл себя адекватно. Мог же нарисовать два синяка и сказать, что русские меня пытали. Но смысл врать?», — рассказывал он об этом минувшей весной.Ковалев занимался в Херсонской области вопросами сельского хозяйства. Работал над тем, чтобы вовремя собрать урожай на местных полях и обеспечить соотечественников продовольствием на предстоящую зиму. Однако это деятельность автоматически сделала его государственным преступником в глазах официального Киева и превратила в мишень для деятельности спецслужб.Именно такие люди становятся жертвами покушений на территории Херсонской и Запорожской областей. В поселке Михайловка на прошлой неделе взорвалась машина главы местной администрации Ивана Сушко, который вскоре скончался в больнице. Этот человек тоже не лез в политику и курировал административно-хозяйственные вопросы, занимаясь тем же самым, чем он занимался раньше. А еще раньше, в июне, таким же образом подорвали автомобиль руководителя управления семьи, молодежи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко, погибшего на месте теракта.«Убили молодого человека, которому было всего тридцать два года, который никакого отношения к военным событиям не имеет. Он работал с молодежью, организовывал спортивные соревнования, праздники. Прекрасный молодой парень. У кого рука поднялась?», — сказал об этом известный местный политик Владимир Сальдо, который впоследствии стал жертвой отравления. На этом фоне проводится системная информационная кампания против руководителей низового звена, которые продолжают работать в местных администрациях, больницах и школах. Врачи, учителя, коммунальщики, которые проживают на территории Херсонской и Запорожской области, постоянно получают угрозы от неизвестных "украинских патриотов". Угрожают даже их родным и близким — по кровному признаку. Объектами преследований становятся все, кто не уехал с этих территорий и старается организовать на них нормальную жизнь.Эта разрушительная политика напоминает террористическую деятельность Организации украинских националистов (ОУН*) на землях Западной Украины, которая осуществлялась в первые годы после окончания Великой Отечественной войны.Националистические пропагандисты рассказывают сейчас, что оуновцы боролись с «московскими оккупантами» и сотрудниками НКВД, которые прибыли на Галичину и Волынь откуда-то из России. Однако, как свидетельствуют архивные документы, бандеровский террор был нацелен именно на гражданских лиц, сотрудничавших с советской властью. Его жертвами в первую очередь становились именно украинцы — работники местных советов, которые выполняли чисто административные функции, а также врачи и учителя из восточных областей УССР, которые приехали поднимать Запад после войны.Об этом наглядно свидетельствуют данные архива УКГБ по Львовской области, которые воссоздают реальную картину тех далеких и страшных событий:«В селе Добраничи Перемышлянского района были повешены бандеровской бандой секретарь сельсовета т. Кушнир Николай Алексеевич и его жена Кушнир Юлия. В селе Боршев Перемышлянского района бандитами повешена депутат местного сельсовета Шуль Анна Ивановна и убита ее 12-летняя дочь.В с. Ремнево бандитами была брошена граната в окно секретарю сельсовета т. Ковалихину. В результате взрыва была убита жена Ковалихина, а сам Ковалихин тяжело ранен. Затем бандиты подожгли дом Ковалихина. От пожара сгорело еще 8 домов.В с. Новый Янов Яворовского района бандитами был убит председатель сельсовета т. Горовский Николай Петрович.В Пониковецком районе в с. Высоцком бандеровцами были убиты 6 человек — активистов села. Одного человека бандиты повесили в центре села. Бандиты увели в лес и зверски убили зам. председателя Шуровецкого сельсовета Лопатинского района т. Михальчевского Михаила Яковлевича.В с. Хренов Новомилятинского района были убиты председатель сельсовета т. Мужик Михаил Федорович и его жена Мужик София.В течение 1944–1945 годов было убито в Тернопольской области 127 учителей, в Волынской области — 16 учителей-комсомольцев, в Дрогобычской — 16 учителей, в Ровенской сожжено и уничтожено 50 школ, в Тернопольской — 50 клубов и хат-читалень. В 1946 году в Тернопольской области убито 133 заведующих клубами и хатами-читальнями.В с. Брикун Перемышлянского района крестьянин Кубийлович Илья заявил: «Я человек старый, но не пойму, что такое творится. Советское войско сильное, разбило немцев, а нас какие-то бандиты мучают и грабят. Конечно, они будут уничтожены, но когда это будет? Эти бандиты совершенно не дают возможности работать в поле, гонят домой, говорят, что кто работает, тот агент большевиков. Неужели из-за бандеровцев нам придется пухнуть с голода?».Конечно, это события происходили в другую историческую эпоху. Однако массовые убийства гражданского актива на Западной Украине по своей сути преследовали очевидную и хорошо знакомую в сегодняшних реалиях цель.Бандеровцы пытались помешать нормализации административно-хозяйственной жизни, желая настроить галичан против «советских оккупантов», и убивали всех, кто действительно думал о людях — учил детей, лечил больных, сеял и убирал хлеб, занимался вопросами административного управления и хозяйственного развития.И можно констатировать, что современные украинские националисты пытаются в наши дни по-новому использовать эту тактику. Хотя, как мы знаем, она не принесла им в прошлом реального долговременного успеха.* Организация запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20220829/1038219654.html
https://ukraina.ru/20201228/1030116403.html
https://ukraina.ru/20220825/1038076595.html
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Игорь Сердюков
Игорь Сердюков
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5
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96
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Украина.ру
1
5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
оун, бандеровцы, херсон, херсонская область, запорожская область, эксклюзив
ОУН, бандеровцы, Херсон, Херсонская область, Запорожская область, Эксклюзив

По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории

16:41 29.08.2022 (обновлено: 17:04 29.08.2022)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской Республике
ФСБ России предотвратила теракт в Карачаево-Черкесской Республике
© ФСБ РФ
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Игорь Сердюков
журналист
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В Херсонской области, в городе Голая Пристань, убит бывший народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Ковалев. По предварительной информации, его застрелили в собственном доме из помпового ружья, а находившуюся рядом подругу политика зарезали ножом.
Обстоятельства и мотивы убийства пока не расследованы, однако украинские националисты наперебой выражают бурную радость. Они называют расправу над Ковалевым «справедливой местью, которая настигла пророссийского коллаборанта». И напоминают, что покушение на бывшего депутата было не первым — его уже пытались взорвать в машине в конце июля.
«Украинские паблики с радостью подтверждают убийство вместе с Ковалевым его жены, которая скончалась в реанимации от полученных ранений. Сообщается, что убивали супругов в их собственном доме, резали и душили, добивали из огнестрельного", – сообщает блогер Анатолий Шарий.
На самом деле, Алексей Ковалев никогда не числился в рядах пророссийских политиков. В 2019 году он прошел в парламент от партии Владимира Зеленского и считался образцовым «слугой народа» — то есть поддерживал националистическую риторику украинского президента.
«Предательство» покойного Ковалева заключалось в том, что после февраля он не стал покидать свою родину, с которой был связан его аграрный бизнес и вся жизнь. Решение, скорее всего, было далеко не простым.
Однако, по словам бывшего украинского депутата, он не стал уезжать, поскольку не имел права бросить голосовавших за него земляков, и видел свою обязанность в том, чтобы помогать людям в сложных условиях боевых действий, поддерживая местную экономику.
«Я считаю, что я должен быть здесь, потому что с 24 февраля пошли слухи, что я сбежал за границу или отсиживаюсь в Киеве. Я с людьми на коннекте и не вижу состава преступления в том, что нахожусь на оккупированной территории.
Со мной никто из Генпрокуратуры или СБУ не связывался. Я не понимаю, как партия может меня подозревать в госизмене. Пусть покажут факты моего сотрудничества с РФ, если им есть, что предъявить.
Я вёл себя адекватно. Мог же нарисовать два синяка и сказать, что русские меня пытали. Но смысл врать?», — рассказывал он об этом минувшей весной.
Ковалев занимался в Херсонской области вопросами сельского хозяйства. Работал над тем, чтобы вовремя собрать урожай на местных полях и обеспечить соотечественников продовольствием на предстоящую зиму. Однако это деятельность автоматически сделала его государственным преступником в глазах официального Киева и превратила в мишень для деятельности спецслужб.
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
14:26
Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым
Именно такие люди становятся жертвами покушений на территории Херсонской и Запорожской областей.
В поселке Михайловка на прошлой неделе взорвалась машина главы местной администрации Ивана Сушко, который вскоре скончался в больнице. Этот человек тоже не лез в политику и курировал административно-хозяйственные вопросы, занимаясь тем же самым, чем он занимался раньше.
А еще раньше, в июне, таким же образом подорвали автомобиль руководителя управления семьи, молодежи и спорта в Херсонской области Дмитрия Савлученко, погибшего на месте теракта.
«Убили молодого человека, которому было всего тридцать два года, который никакого отношения к военным событиям не имеет. Он работал с молодежью, организовывал спортивные соревнования, праздники. Прекрасный молодой парень. У кого рука поднялась?», — сказал об этом известный местный политик Владимир Сальдо, который впоследствии стал жертвой отравления.
На этом фоне проводится системная информационная кампания против руководителей низового звена, которые продолжают работать в местных администрациях, больницах и школах.
Врачи, учителя, коммунальщики, которые проживают на территории Херсонской и Запорожской области, постоянно получают угрозы от неизвестных "украинских патриотов". Угрожают даже их родным и близким — по кровному признаку. Объектами преследований становятся все, кто не уехал с этих территорий и старается организовать на них нормальную жизнь.
Эта разрушительная политика напоминает террористическую деятельность Организации украинских националистов (ОУН*) на землях Западной Украины, которая осуществлялась в первые годы после окончания Великой Отечественной войны.
Националистические пропагандисты рассказывают сейчас, что оуновцы боролись с «московскими оккупантами» и сотрудниками НКВД, которые прибыли на Галичину и Волынь откуда-то из России.
Однако, как свидетельствуют архивные документы, бандеровский террор был нацелен именно на гражданских лиц, сотрудничавших с советской властью. Его жертвами в первую очередь становились именно украинцы — работники местных советов, которые выполняли чисто административные функции, а также врачи и учителя из восточных областей УССР, которые приехали поднимать Запад после войны.
Марш УПА
28 декабря 2020, 07:40
Философ: ОУН/УПА* нельзя отождествлять с Украиной как сообществомНи с польской, ни с украинской точки зрения участники Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии не могут быть названы героями. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру польский философ Радослав Чарнецки
Об этом наглядно свидетельствуют данные архива УКГБ по Львовской области, которые воссоздают реальную картину тех далеких и страшных событий:
«В селе Добраничи Перемышлянского района были повешены бандеровской бандой секретарь сельсовета т. Кушнир Николай Алексеевич и его жена Кушнир Юлия. В селе Боршев Перемышлянского района бандитами повешена депутат местного сельсовета Шуль Анна Ивановна и убита ее 12-летняя дочь.
В с. Ремнево бандитами была брошена граната в окно секретарю сельсовета т. Ковалихину. В результате взрыва была убита жена Ковалихина, а сам Ковалихин тяжело ранен. Затем бандиты подожгли дом Ковалихина. От пожара сгорело еще 8 домов.
В с. Новый Янов Яворовского района бандитами был убит председатель сельсовета т. Горовский Николай Петрович.
В Пониковецком районе в с. Высоцком бандеровцами были убиты 6 человек — активистов села. Одного человека бандиты повесили в центре села. Бандиты увели в лес и зверски убили зам. председателя Шуровецкого сельсовета Лопатинского района т. Михальчевского Михаила Яковлевича.
В с. Хренов Новомилятинского района были убиты председатель сельсовета т. Мужик Михаил Федорович и его жена Мужик София.
В течение 1944–1945 годов было убито в Тернопольской области 127 учителей, в Волынской области — 16 учителей-комсомольцев, в Дрогобычской — 16 учителей, в Ровенской сожжено и уничтожено 50 школ, в Тернопольской — 50 клубов и хат-читалень. В 1946 году в Тернопольской области убито 133 заведующих клубами и хатами-читальнями.
В с. Брикун Перемышлянского района крестьянин Кубийлович Илья заявил: «Я человек старый, но не пойму, что такое творится. Советское войско сильное, разбило немцев, а нас какие-то бандиты мучают и грабят. Конечно, они будут уничтожены, но когда это будет? Эти бандиты совершенно не дают возможности работать в поле, гонят домой, говорят, что кто работает, тот агент большевиков. Неужели из-за бандеровцев нам придется пухнуть с голода?».
Конечно, это события происходили в другую историческую эпоху. Однако массовые убийства гражданского актива на Западной Украине по своей сути преследовали очевидную и хорошо знакомую в сегодняшних реалиях цель.
Бандеровцы пытались помешать нормализации административно-хозяйственной жизни, желая настроить галичан против «советских оккупантов», и убивали всех, кто действительно думал о людях — учил детей, лечил больных, сеял и убирал хлеб, занимался вопросами административного управления и хозяйственного развития.
ВСУ артиллерия CAESAR
25 августа, 08:39
"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на ХерсонУкраинское командование даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии. Об этом на днях рассказал военнослужащий ВСУ, передает Страна.ua
И можно констатировать, что современные украинские националисты пытаются в наши дни по-новому использовать эту тактику. Хотя, как мы знаем, она не принесла им в прошлом реального долговременного успеха.
* Организация запрещена в РФ.
 
ОУНбандеровцыХерсонХерсонская областьЗапорожская областьЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
17:10В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
16:45Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
16:41По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории
16:39ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
16:33"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
16:29Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
16:10Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
16:06Потери ВСУ, контрнаступление на Херсон. Главное на Украине на 16:00 29 августа
16:00В Киеве задержали доцента, который помогал мужчинам выезжать с Украины под видом студентов
16:00Святее Папы Римского. Почему украинские власти поучают главу католиков
15:53С чем мы боремся на Украине
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