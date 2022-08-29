Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ - 29.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220829/1038227656.html
Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ - 29.08.2022 Украина.ру
Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
Певицу Веру Брежневу на Украине внесли в "черный список". Теперь она не сможет выступать на территории страны, сообщает 29 августа CT News
2022-08-29T16:10
2022-08-29T16:10
новости
певица
вера брежнева
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103220/91/1032209128_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_eaea8b35ad2ee5922b6a7a1e5eb5c985.jpg
С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Ее муж продюсер Константин Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.Певица попала под шквал критики и российских, и украинских коллег. Так, украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы у певицы забрали вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть.Также Приходько призывала внести в черный список обоих братьев Меладзе и украинских певиц Светлану Лободу и Ани Лорак.Ранее украинский музыкант, лидер рок-группы Kozak System Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России".
https://ukraina.ru/20220815/1037673542.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103220/91/1032209128_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9bc26a105bdb4bf433f1a6d3c1858826.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, певица, вера брежнева, украина
Новости, певица, Вера Брежнева, Украина

Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ

16:10 29.08.2022
 
© Вера Брежнева/ИнстаграмВера Брежнева
Вера Брежнева
© Вера Брежнева/Инстаграм
Читать в
Певицу Веру Брежневу на Украине внесли в "черный список". Теперь она не сможет выступать на территории страны, сообщает 29 августа CT News
С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Ее муж продюсер Константин Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.
Певица попала под шквал критики и российских, и украинских коллег. Так, украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы у певицы забрали вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть.
Также Приходько призывала внести в черный список обоих братьев Меладзе и украинских певиц Светлану Лободу и Ани Лорак.
Ранее украинский музыкант, лидер рок-группы Kozak System Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России".
Концерт Веры Брежневой в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 13:35
"Расстрельный список": Приходько разразилась угрозами в адрес Меладзе и БрежневойПевицу Веру Брежневу и продюсера Константина Меладзе на Украине предложили внести в "расстрельный список", сообщает "Экспресс Газета" 15 августа
 
НовостипевицаВера БрежневаУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:10В Совбезе РФ назвали Украину одним из крупнейших криминальных анклавов Европы
16:45Саакашвили провели психиатрическую экспертизу
16:41По заветам бандеровцев. Украина терроризирует освобождённые территории
16:39ВСУ нанесли удар по спецкорпусу ЗАЭС с ядерным топливом
16:33"Азов"* доукомплектуют военнослужащими из других частей
16:29Венгрия намерена договориться с "Газпромом" об увеличении поставок газа
16:10Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
16:06Потери ВСУ, контрнаступление на Херсон. Главное на Украине на 16:00 29 августа
16:00В Киеве задержали доцента, который помогал мужчинам выезжать с Украины под видом студентов
16:00Святее Папы Римского. Почему украинские власти поучают главу католиков
15:53С чем мы боремся на Украине
15:40Пентагон назвал дату проведения очередной встречи доноров военной помощи Украине
15:39"ГБР не занимается преследованием военных": в бюро прокомментировали дело Сергея Кривоноса
15:22Революция в Европе? Михеев о провокациях, повышении ставок и отмене виз для россиян. Видео
15:06В Новой Каховке объявили эвакуацию с рабочих мест
15:04"Наркоманам людей не жалко": Аксенов прокомментировал сообщения о контрнаступлении Украины на Херсон
15:01Никита Михалков и фильм одесского режиссера разозлили украинский союз кинематографистов
14:53Делегаты МАГАТЭ приедут на ЗАЭС из подконтрольной Киеву зоны - Песков
14:46Украина паникует вместе с Западом. Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС
14:45Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
Лента новостейМолния