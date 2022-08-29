https://ukraina.ru/20220829/1038227656.html

Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ

Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ - 29.08.2022 Украина.ру

Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ

Певицу Веру Брежневу на Украине внесли в "черный список". Теперь она не сможет выступать на территории страны, сообщает 29 августа CT News

2022-08-29T16:10

2022-08-29T16:10

2022-08-29T16:10

новости

певица

вера брежнева

украина

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С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Ее муж продюсер Константин Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.Певица попала под шквал критики и российских, и украинских коллег. Так, украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы у певицы забрали вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть.Также Приходько призывала внести в черный список обоих братьев Меладзе и украинских певиц Светлану Лободу и Ани Лорак.Ранее украинский музыкант, лидер рок-группы Kozak System Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России".

https://ukraina.ru/20220815/1037673542.html

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новости, певица, вера брежнева, украина