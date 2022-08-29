https://ukraina.ru/20220829/1038227656.html
Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ - 29.08.2022 Украина.ру
Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
Певицу Веру Брежневу на Украине внесли в "черный список". Теперь она не сможет выступать на территории страны, сообщает 29 августа CT News
2022-08-29T16:10
2022-08-29T16:10
2022-08-29T16:10
новости
певица
вера брежнева
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103220/91/1032209128_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_eaea8b35ad2ee5922b6a7a1e5eb5c985.jpg
С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Ее муж продюсер Константин Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.Певица попала под шквал критики и российских, и украинских коллег. Так, украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы у певицы забрали вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть.Также Приходько призывала внести в черный список обоих братьев Меладзе и украинских певиц Светлану Лободу и Ани Лорак.Ранее украинский музыкант, лидер рок-группы Kozak System Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России".
https://ukraina.ru/20220815/1037673542.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103220/91/1032209128_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_9bc26a105bdb4bf433f1a6d3c1858826.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, певица, вера брежнева, украина
Брежнева больше не сможет выступать на Украине - СМИ
Певицу Веру Брежневу на Украине внесли в "черный список". Теперь она не сможет выступать на территории страны, сообщает 29 августа CT News
С начала спецоперации Вера Брежнева не сделала ни одного политического заявления, сообщая поклонникам только то, что она помогает украинским беженцам в Европе. Ее муж продюсер Константин Меладзе, напротив, сразу же занял антироссийскую позицию.
Певица попала под шквал критики и российских, и украинских коллег. Так, украинская певица Анастасия Приходько потребовала, чтобы у певицы забрали вce укpaинcкиe нaгpaды, a тaкжe пpиoбpeтeнную в Киeвe нeдвижимocть.
Также Приходько призывала внести в черный список обоих братьев Меладзе и украинских певиц Светлану Лободу и Ани Лорак.
Ранее украинский музыкант, лидер рок-группы Kozak System Иван Леньо усомнился в намерениях Веры Брежневой помогать ВСУ и грубо посоветовал ей "петь песни в России".