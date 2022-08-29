https://ukraina.ru/20220829/1038225674.html

С чем мы боремся на Украине

С чем мы боремся на Украине - 29.08.2022 Украина.ру

С чем мы боремся на Украине

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T15:53

2022-08-29T15:53

2022-08-29T15:53

мнения

ростислав ищенко

идеология

украина

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Помните в "Ревизоре" у Гоголя упоминали унтер-офицерскую вдову, которая, по словам городничего, "сама себя высекла". Глядя на потуги неудачливых идеологизаторов российского общества уничтожить идеологизированное общество Украины, я вспоминаю эту вдову. Они-то точно сами себя ежедневно секут и тем сыты бывают.Что нам говорят идеологизаторы? Они утверждают, что без государственной идеологии устойчивое государство и общество априори не могут существовать. Таким образом, с их точки зрения, Россия по сравнению с Украиной является государством неполноценным, обречённым на разрушение. Ибо на Украине тридцать лет господствует государственная идеология, в то время, как российские лидеры, несмотря на бешенное давление унтер-офицерских вдов, тридцать лет от введения общеобязательного единомыслия счастливо уклоняются.Унтер-офицерские вдовы могут сказать, что с Украиной они борются поскольку идеология там неправильная. Но это будет неправдой. Во-первых, изначально они ведут речь об абстрактной идеологии, какой-нибудь, лишь бы была. Во-вторых, не скажу, что большинство, но как минимум некоторые из идеологизаторов, пока Украина не начала на глазах расползаться по швам так, что "не замечать" этого стало себе дороже, приводили её в пример России, как пример общественной консолидации на идеологической базе.Но пойдём на уступку. Согласимся с тем, что национализм – неправильная идеология, хоть русские националисты это утверждение не поддержат. Что ж, у нас был опыт внедрения идеологии ленинизма. Хотя и искусственно приклеенное к нему упоминание марксизма некорректно, ибо от марксизма там осталось куда меньше, чем от социалистов-утопистов и французских мелкобуржуазных радикалов (якобинцев, кордельеров, депутатов Горы и Вершины) конца XVIII века. Началось это внедрение с крестьянских восстаний под лозунгом "Советы без коммунистов" (к тому времени коммунистами в России были только ленинцы-большевики), стабилизировалось в ходе стратегического идеологического отступления к НЭПу, укрепилось при помощи тотальных репрессий, достигло позднего цветения в ходе гниения "золотой осени" застоя и завершилось публичным сжиганием коммунистами своих партбилетов и низкопоклонством уставшего питаться одной идеологией народа перед Западом. На всё про всё хватило семидесяти лет.Опытом альтернативной левой, полутроцкистской, постмодернистской идеологии неолиберализма с нами может поделиться Европа. За двадцать лет идеологизации она превратилась в тюрьму народов, каторгу интеллекта. В европейском обществе торжествует посредственность, охраняя свою власть при помощи столь открытых и жёстких репрессий, что мы (привыкшие к тому, что левые белые и пушистые, это, мол, правые жестокая дрянь) извращённо называем левый либерализм либерал-фашизмом, хотя его корректнее называть либерал-троцкизмом, а ещё корректнее вульгарным коммунизмом на службе вырождающейся олигархии. Да, как выяснилось к началу XXI века, олигархия для силового подавления общественного кризиса, угрожающего её всевластию, может нанять на службу любую идеологию (не только радикально-правую, но и радикально-левую).Кстати, олигарх не обязательно должен быть страшно богатым. Олигарх – тот, чьё материальное благополучие, выделяющее его на фоне остального общества, неразрывно связано с доступом к власти. Ключевым здесь является не богатство, а власть. Абсолютная тотальная власть, которую обеспечивает идеологизированное тоталитарное государство. В этом отношении и коммунистические бонзы СССР с их смешными по нынешним меркам дачами и продуктовыми наборами, и вечно носивший простую оливковую форму Фидель, и лично скромный Гитлер были такими же олигархами, как Рокфеллеры или Сорос.Олигархи всегда приходят к власти под лозунгом борьбы с олигархами при помощи единственно верной идеологии. У неё только название меняется, но суть – создание тоталитарного государства, закрепляющего господство идеологической олигархии всегда остаётся прежней. Для претензии на власть и богатство в таком государстве необходимо быть идейно интоксицированным или мимикрировать под такового, как успешно мимикрировали под нацистов Порошенко и Зеленский, которых на деле интересовали только власть и деньги, радикальный же национализм использовался ими, поскольку давал доступ к власти.На первом этапе в тоталитарном государстве, наряду с идеологической олигархией ещё может существовать олигархия финансовая. Даже в СССР эпохи НЭПа работали иностранные концессионеры, вполне подпадавшие под определение олигарх. Гитлер свою финансово-промышленную олигархию полностью вычистить не успел, так как постоянно воевал и нуждался в их экономическом могуществе. Впрочем, он серьёзно ограничил возможности большого бизнеса вмешиваться в политику. "Деолигархизация" Зеленского убедительно демонстрирует, что в борьбе за власть идеологическая олигархия (даже если она представлена хамелеонами) побеждает олигархию финансово-экономическую.При желании политика всегда может победить экономику, но следующим этапом будет гибель государства. Мы сейчас наблюдаем этот, последний, этап в идеологизированных олигархических государствах Европы и в США. Взрастив для удобства управления массами либеральный тоталитаризм, экономические элиты оказались быстро отодвинутыми от власти своими собственными идеологическими наёмниками. Вместе с ними интересы бизнеса, экономики, государства также отошли на второй план. Главными стали идеологические постулаты. Но государство не может стоять на схоластическом фундаменте. Если из-под него выбивается прочная экономическая основа, оно рушится.Мы это в своё время прошли. Только у них руководящая идеология учит полигендерности и подавляющей индивидуальность толерантности. У нас же руководящая идеология определяла когда, сколько и чего сеять в полях и огородах, не забывая подавлять индивидуальность коллективизмом. Сами по себе коллективизм и толерантность не плохи. Опасность заключается в провозглашении этих или любых других идей и символов абсолютным, окончательным признаком вселенского добра, а всего что этому противостоит и всех, кто с этим не согласен абсолютным злом.В идеологизированном государстве разрушаются политические партии, теряя твёрдую основу системы политических и экономических взглядов, на которых зиждилась их поддержка заинтересованной частью общества. При этом происходит обязательная радикализация политической системы: консерватизм превращается в фашизм, коммунизм и социализм в большевизм, национализм в нацизм, либерализм в тоталитарную толерантность.Идеологизированное государство любезно олигархату ещё и тем, что в нём разрушаются общественные связи, общество раскалывается по принципу верности государственной идеологии. Причём атомизация не останавливается до тех пор, пока всё общество, включая правящую партию, не потеряет способность к консолидации. Идеология создана для борьбы, для того, чтобы "наших" отличать от "не наших". Как только заканчивается очередная порция "не наших", идеологической машине требуется очередной враг, которого немедленно находят в собственных рядах. Борьба с уклонами – вечный удел идеологического центра идеологизированного государства. Его идеал – гражданин-шизофреник, у которого уклоны и линия партии соседствуют в одной голове и который изо всех сил борется сам с собой. Обществом, в котором господствуют недоверие и поиск идеологических диверсантов проще управлять, тем более, что идеологическим диверсантом (врагом народа) может быть объявлен каждый.Обычно, когда нам говорят о благодетельности единой государственной идеологии, имеют в виду либо радикально-коммунистическую, либо лево-либеральную. В России даже бывшие майданные нацисты левеют, но деиделогизироваться не хотят. Наоборот, с удвоенным рвением начинают бороться за идеологизацию России. Национализм в многонациональной России не моден ибо опасен для её территориального единства. Такая крайняя форма консерватизма как фашизм вызывает у нас острую идиосинкразию ещё с Великой Отечественной войны.Монархизм не является идеологией. Это форма правления. Монархия, как и республика может быть консервативной, либеральной, лево-прогрессистской. Может скатываться и в тоталитарные формы, но это крайний случай, ибо монархия как форма более устойчива и не требует постоянной легитимации на выборах. В классической монархии монарх рассматривается как представитель вех граждан перед Богом. Его обязанность поддерживать основанную на традиции справедливость. Плохое или ненадлежащее исполнение этой обязанности позволяет обществу поднять вопрос о замене монарха или полной смене формы правления.Опыт Европы и США вновь свидетельствует о том, что современное левацтво путь к лево-либеральной идеологии тоталитарной толерантности. Если мы выбираем этот путь, то зачем боремся с Украиной, которая, хоть и создала у себя тоталитарное государство нацистского образца, декларирует приверженность европейскому лево-либеральному тоталитаризму.Если мы желаем на первое место вывести государственную идеологию, тогда нам надо двигаться по пути Украины, которая уже прошла почти весь путь существования тоталитарного идеологизированного государства: от создания, до распада. Но я всё же считаю, что у нас с Украиной непримиримые противоречия. В таком случае и попытки идеологизации российского общества должны быть осуждены, как его умышленное омайданивание и обукраинивание.В общем, с крестиком и трусами надо как-то разбираться. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше. В конце концов, Путин во власти не вечен, а будет ли его преемник столь же стоек перед требующими идеологизации "прозревшими" активистами-общественниками с опытом майдана и Болотной площади мы не знаем.

https://ukraina.ru/20190708/1024169545.html

https://ukraina.ru/20220819/1037856944.html

https://ukraina.ru/20220825/1038103674.html

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мнения, ростислав ищенко, идеология, украина