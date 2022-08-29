https://ukraina.ru/20220829/1038219654.html

Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым

Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым - 29.08.2022 Украина.ру

Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым

Украина.ру, 29.08.2022

2022-08-29T14:26

2022-08-29T14:26

2022-08-29T14:29

ковалев

эксклюзив

херсон

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В понедельник, 29 августа, депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в своём Telegram-канале подтвердил информацию об убийстве заместителя председателя по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва в Херсонской области."Алексея Ковалёва, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла. Светлая память", – сообщил Царёв.Ранее в украинских СМИ писали, что тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Нападавшие нанесли ранение ножом и его гражданской жене, которая была вместе с Ковалёвым.Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ.Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев с начала российской СВО находился в городе Голая Пристань Херсонской области, входившей в его избирательный округ. В мае его исключили из фракции, а в начале июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене. Он был объявлен в розыск.В июне на жизнь Алексея Ковалева уже покушались – его автомобиль подорвали, но политик выжил. Тогда он обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.В украинском сегменте социальных сетей многие пользователи не скрывают радости по поводу смерти Ковалёва, называя его "коллаборантом".Так, политический эксперт Олег Пастернак написал:"V – от слова "vendetta". Народный депутат Украины, коллаборант, бывший номинальный собственник "4 канала" Ковалев убит на территории временно оккупированной Херсонщины".В свою очередь российский политтехнолог Марат Баширов написал версию о переделе зернового рынка:"Не факт, что Алексея Ковалёва убила украинская ДРГ (бывший депутат Верховной Рады от "Слуг народа", ставший замом главы Херсонской области по сельскому хозяйству при новой администрации).Это случилось вчера в его доме (ножевые ранения, не снайпер, не подрыв).Напомню, что в конце июля убили Алексея Вадатурского. Вадатурский с партнерами владел ООО "Нибулон" – это аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров.Так вот, Ковалев тоже управлял зерновыми процессами. В Херсонской области должны собрать 1,5 млн тонн зерновых культур, большинство которых должны пойти на экспорт. Умножите на стоимость зерна в мире и поймете цену вопроса. Ковалев по специальности – юрист, но одно время работал в сельскохозяйственном предприятии.Один из ключевых вопросов относительно площадей под зерновые при новых ВГА – кто будет ими владеть после СВО".

https://ukraina.ru/20220829/1038203903.html

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Виктория Титова

Виктория Титова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова

ковалев, эксклюзив, херсон