Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым - 29.08.2022 Украина.ру
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Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым
Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым - 29.08.2022 Украина.ру
Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым
Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T14:26
2022-08-29T14:29
ковалев
эксклюзив
херсон
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В понедельник, 29 августа, депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в своём Telegram-канале подтвердил информацию об убийстве заместителя председателя по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва в Херсонской области."Алексея Ковалёва, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла. Светлая память", – сообщил Царёв.Ранее в украинских СМИ писали, что тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Нападавшие нанесли ранение ножом и его гражданской жене, которая была вместе с Ковалёвым.Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ.Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев с начала российской СВО находился в городе Голая Пристань Херсонской области, входившей в его избирательный округ. В мае его исключили из фракции, а в начале июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене. Он был объявлен в розыск.В июне на жизнь Алексея Ковалева уже покушались – его автомобиль подорвали, но политик выжил. Тогда он обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.В украинском сегменте социальных сетей многие пользователи не скрывают радости по поводу смерти Ковалёва, называя его "коллаборантом".Так, политический эксперт Олег Пастернак написал:"V – от слова "vendetta". Народный депутат Украины, коллаборант, бывший номинальный собственник "4 канала" Ковалев убит на территории временно оккупированной Херсонщины".В свою очередь российский политтехнолог Марат Баширов написал версию о переделе зернового рынка:"Не факт, что Алексея Ковалёва убила украинская ДРГ (бывший депутат Верховной Рады от "Слуг народа", ставший замом главы Херсонской области по сельскому хозяйству при новой администрации).Это случилось вчера в его доме (ножевые ранения, не снайпер, не подрыв).Напомню, что в конце июля убили Алексея Вадатурского. Вадатурский с партнерами владел ООО "Нибулон" – это аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров.Так вот, Ковалев тоже управлял зерновыми процессами. В Херсонской области должны собрать 1,5 млн тонн зерновых культур, большинство которых должны пойти на экспорт. Умножите на стоимость зерна в мире и поймете цену вопроса. Ковалев по специальности – юрист, но одно время работал в сельскохозяйственном предприятии.Один из ключевых вопросов относительно площадей под зерновые при новых ВГА – кто будет ими владеть после СВО".
https://ukraina.ru/20220829/1038203903.html
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ковалев, эксклюзив, херсон
Ковалев, Эксклюзив, Херсон

Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым

14:26 29.08.2022 (обновлено: 14:29 29.08.2022)
 
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
Указатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
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Виктория Титова
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В понедельник, 29 августа, депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в своём Telegram-канале подтвердил информацию об убийстве заместителя председателя по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва в Херсонской области.
"Алексея Ковалёва, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла. Светлая память", – сообщил Царёв.
Ранее в украинских СМИ писали, что тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Нападавшие нанесли ранение ножом и его гражданской жене, которая была вместе с Ковалёвым.
Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ.
Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев с начала российской СВО находился в городе Голая Пристань Херсонской области, входившей в его избирательный округ. В мае его исключили из фракции, а в начале июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене. Он был объявлен в розыск.
Энергодар обстрел 28 августа - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
10:15
Огненная ночь Энергодара, судьба Ковалёва, ревность Зеленского. Главное на Украине на утро 29 августаВ ночь на 29 августа ВСУ обстреляли Энергодар, вызвав пожар. Ряд источников на Украине заявил об убийстве нардепа Алексея Ковалёва. Госбюро расследований начало собирать компромат на бывшего замначальника Сил специальных операций Максима Кривоноса
В июне на жизнь Алексея Ковалева уже покушались – его автомобиль подорвали, но политик выжил. Тогда он обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.
В украинском сегменте социальных сетей многие пользователи не скрывают радости по поводу смерти Ковалёва, называя его "коллаборантом".
Так, политический эксперт Олег Пастернак написал:
"V – от слова "vendetta". Народный депутат Украины, коллаборант, бывший номинальный собственник "4 канала" Ковалев убит на территории временно оккупированной Херсонщины".
В свою очередь российский политтехнолог Марат Баширов написал версию о переделе зернового рынка:
"Не факт, что Алексея Ковалёва убила украинская ДРГ (бывший депутат Верховной Рады от "Слуг народа", ставший замом главы Херсонской области по сельскому хозяйству при новой администрации).
Это случилось вчера в его доме (ножевые ранения, не снайпер, не подрыв).
Напомню, что в конце июля убили Алексея Вадатурского. Вадатурский с партнерами владел ООО "Нибулон" – это аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров.
Так вот, Ковалев тоже управлял зерновыми процессами. В Херсонской области должны собрать 1,5 млн тонн зерновых культур, большинство которых должны пойти на экспорт. Умножите на стоимость зерна в мире и поймете цену вопроса. Ковалев по специальности – юрист, но одно время работал в сельскохозяйственном предприятии.
Один из ключевых вопросов относительно площадей под зерновые при новых ВГА – кто будет ими владеть после СВО".
 
КовалевЭксклюзивХерсон
 
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14:45Украинские власти запутались в наступлении в Херсонской области
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14:26Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым
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