Радость на Украине, скорбь в Херсоне: что известно о ситуации с Алексеем Ковалёвым
14:26 29.08.2022 (обновлено: 14:29 29.08.2022)
© Роман Гнатюк/Украина.руУказатель Новая Каховка Херсон Одесса
© Роман Гнатюк/Украина.ру
В понедельник, 29 августа, депутат Верховной Рады четырёх созывов Олег Царёв в своём Telegram-канале подтвердил информацию об убийстве заместителя председателя по сельскому хозяйству Алексея Ковалёва в Херсонской области.
"Алексея Ковалёва, к сожалению, действительно убили. Его супруга тоже погибла. Светлая память", – сообщил Царёв.
Ранее в украинских СМИ писали, что тело политика с огнестрельным ранением в голову обнаружила его мать. Нападавшие нанесли ранение ножом и его гражданской жене, которая была вместе с Ковалёвым.
Убийство произошло днём 28 августа, передают СМИ.
Напомним, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Алексей Ковалев с начала российской СВО находился в городе Голая Пристань Херсонской области, входившей в его избирательный округ. В мае его исключили из фракции, а в начале июля Ковалеву объявили о подозрении в госизмене. Он был объявлен в розыск.
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В июне на жизнь Алексея Ковалева уже покушались – его автомобиль подорвали, но политик выжил. Тогда он обвинил в произошедшем украинские спецслужбы.
В украинском сегменте социальных сетей многие пользователи не скрывают радости по поводу смерти Ковалёва, называя его "коллаборантом".
Так, политический эксперт Олег Пастернак написал:
"V – от слова "vendetta". Народный депутат Украины, коллаборант, бывший номинальный собственник "4 канала" Ковалев убит на территории временно оккупированной Херсонщины".
В свою очередь российский политтехнолог Марат Баширов написал версию о переделе зернового рынка:
"Не факт, что Алексея Ковалёва убила украинская ДРГ (бывший депутат Верховной Рады от "Слуг народа", ставший замом главы Херсонской области по сельскому хозяйству при новой администрации).
Это случилось вчера в его доме (ножевые ранения, не снайпер, не подрыв).
Напомню, что в конце июля убили Алексея Вадатурского. Вадатурский с партнерами владел ООО "Нибулон" – это аграрная компания Украины, один из крупнейших украинских сельскохозяйственных производителей и экспортеров.
Так вот, Ковалев тоже управлял зерновыми процессами. В Херсонской области должны собрать 1,5 млн тонн зерновых культур, большинство которых должны пойти на экспорт. Умножите на стоимость зерна в мире и поймете цену вопроса. Ковалев по специальности – юрист, но одно время работал в сельскохозяйственном предприятии.
Один из ключевых вопросов относительно площадей под зерновые при новых ВГА – кто будет ими владеть после СВО".