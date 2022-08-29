Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - 29.08.2022 Украина.ру
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Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - 29.08.2022 Украина.ру
Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался за переговоры с Россией и поиск компромиссов. Так он ответил корреспонденту итальянской газеты Corriere della Sera на вопрос о Крыме. Интервью с ним было опубликовано 28 августа на сайте издания
2022-08-29T14:01
2022-08-29T14:01
новости
владимир зеленский
переговоры
одесса
украина
геннадий труханов
россия
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Владимир Зеленский сделал много ошибок, но могло бы быть и гораздо хуже, заявил Труханов. Нынешний украинский президент должен был дать больше автономии регионам, и, если бы он прислушивался к предложениям, "страна работала бы лучше", полагает одесский градоначальник.Труханов предложил действовать политически, когда "на карту поставлены жизни миллионов людей".Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, владимир зеленский, переговоры, одесса, украина, геннадий труханов, россия
Новости, Владимир Зеленский, переговоры, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Россия

Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

14:01 29.08.2022
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир ЗеленськийОдесса Зеленский Труханов
Одесса Зеленский Труханов - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Володимир Зеленський
Читать в
Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался за переговоры с Россией и поиск компромиссов. Так он ответил корреспонденту итальянской газеты Corriere della Sera на вопрос о Крыме. Интервью с ним было опубликовано 28 августа на сайте издания
Владимир Зеленский сделал много ошибок, но могло бы быть и гораздо хуже, заявил Труханов. Нынешний украинский президент должен был дать больше автономии регионам, и, если бы он прислушивался к предложениям, "страна работала бы лучше", полагает одесский градоначальник.
"Я не хочу быть неправильно понятым. Конечно, я хотел бы вернуться к нашим границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", - сказал он.
Труханов предложил действовать политически, когда "на карту поставлены жизни миллионов людей".
Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.
22 августа, 12:48
Российский сенатор посчитал шантажом слова Зеленского о переговорах с РФЗаявление Владимира Зеленского о том, что после суда над украинскими военными переговоры с Россией станут невозможными, является шантажом. Таким мнением 22 августа поделился сенатор Совфеда Владимир Джабаров, передает Lenta.ru
 
НовостиВладимир ЗеленскийпереговорыОдессаУкраинаГеннадий ТрухановРоссия
 
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