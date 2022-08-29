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Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - 29.08.2022 Украина.ру

Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией

Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался за переговоры с Россией и поиск компромиссов. Так он ответил корреспонденту итальянской газеты Corriere della Sera на вопрос о Крыме. Интервью с ним было опубликовано 28 августа на сайте издания

2022-08-29T14:01

2022-08-29T14:01

2022-08-29T14:01

новости

владимир зеленский

переговоры

одесса

украина

геннадий труханов

россия

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Владимир Зеленский сделал много ошибок, но могло бы быть и гораздо хуже, заявил Труханов. Нынешний украинский президент должен был дать больше автономии регионам, и, если бы он прислушивался к предложениям, "страна работала бы лучше", полагает одесский градоначальник.Труханов предложил действовать политически, когда "на карту поставлены жизни миллионов людей".Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.

https://ukraina.ru/20220822/1037941259.html

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новости, владимир зеленский, переговоры, одесса, украина, геннадий труханов, россия