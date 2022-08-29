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Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией - 29.08.2022 Украина.ру
Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался за переговоры с Россией и поиск компромиссов. Так он ответил корреспонденту итальянской газеты Corriere della Sera на вопрос о Крыме. Интервью с ним было опубликовано 28 августа на сайте издания
2022-08-29T14:01
2022-08-29T14:01
2022-08-29T14:01
новости
владимир зеленский
переговоры
одесса
украина
геннадий труханов
россия
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Владимир Зеленский сделал много ошибок, но могло бы быть и гораздо хуже, заявил Труханов. Нынешний украинский президент должен был дать больше автономии регионам, и, если бы он прислушивался к предложениям, "страна работала бы лучше", полагает одесский градоначальник.Труханов предложил действовать политически, когда "на карту поставлены жизни миллионов людей".Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.
https://ukraina.ru/20220822/1037941259.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, переговоры, одесса, украина, геннадий труханов, россия
Новости, Владимир Зеленский, переговоры, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Россия
Мэр Одессы Труханов сделал неожиданное заявление о переговорах с Россией
Мэр Одессы Геннадий Труханов высказался за переговоры с Россией и поиск компромиссов. Так он ответил корреспонденту итальянской газеты Corriere della Sera на вопрос о Крыме. Интервью с ним было опубликовано 28 августа на сайте издания
Владимир Зеленский сделал много ошибок, но могло бы быть и гораздо хуже, заявил Труханов. Нынешний украинский президент должен был дать больше автономии регионам, и, если бы он прислушивался к предложениям, "страна работала бы лучше", полагает одесский градоначальник.
"Я не хочу быть неправильно понятым. Конечно, я хотел бы вернуться к нашим границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации", - сказал он.
Труханов предложил действовать политически, когда "на карту поставлены жизни миллионов людей".
Ранее Владимир Зеленский отказался вести переговоры с Россией. Возможность продолжить переговоры, заявил он на встрече с президентов Турции Реджепом Эрдоганом и генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем, в Киеве рассмотрят только если Россия выведет войска.