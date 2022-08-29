Жители Николаева остались без воды - 29.08.2022 Украина.ру
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Жители Николаева остались без воды
Жители Николаева остались без воды - 29.08.2022 Украина.ру
Жители Николаева остались без воды
Николаев остался без водоснабжения, сообщает коммунальное предприятие "Миколаївводоканал" 29 августа
2022-08-29T13:02
2022-08-29T13:02
новости
николаев
вода
авария
лиман
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Сообщается, что причина остановки подачи воды в аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.В предприятии уточняют, что ремонт может и восстановление водозабора могут занять не один день.Ранее стало известно, что Украина перекрыла поступление воды по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является основной артерией водоснабжения для Донецка.Как рассказали Украина.ру в государственном предприятии "Вода Донбасса", в ведении которого находятся вопросы обеспечения столицы ДНР водой, ежесуточно Донецк нуждается в 240 тысяч кубометрах воды, но в настоящий момент подают только 30 тысяч кубометров.Это в 8 раз меньше нужного количества. Эта цифра наглядно показывает, насколько серьезна проблема воды в столице ДНР.
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новости, николаев, вода, авария, лиман
Новости, Николаев, вода, авария, лиман

Жители Николаева остались без воды

13:02 29.08.2022
 
© CC0, PixabayВода кран раковина руки
Вода кран раковина руки
© CC0, Pixabay
Читать в
Николаев остался без водоснабжения, сообщает коммунальное предприятие "Миколаївводоканал" 29 августа
Сообщается, что причина остановки подачи воды в аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.
Уверяем, что авария случилась не в результате боевых действий, а потому сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.
В предприятии уточняют, что ремонт может и восстановление водозабора могут занять не один день.
Ранее стало известно, что Украина перекрыла поступление воды по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является основной артерией водоснабжения для Донецка.
Как рассказали Украина.ру в государственном предприятии "Вода Донбасса", в ведении которого находятся вопросы обеспечения столицы ДНР водой, ежесуточно Донецк нуждается в 240 тысяч кубометрах воды, но в настоящий момент подают только 30 тысяч кубометров.
Это в 8 раз меньше нужного количества. Эта цифра наглядно показывает, насколько серьезна проблема воды в столице ДНР.
Николаев - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 09:35
Николаев в период СВО. Без воды и света, но с облавамиПростые заботы "отрицательного роста"
 
НовостиНиколаевводаавариялиман
 
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