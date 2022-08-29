https://ukraina.ru/20220829/1038214475.html
Жители Николаева остались без воды
Жители Николаева остались без воды - 29.08.2022 Украина.ру
Жители Николаева остались без воды
Николаев остался без водоснабжения, сообщает коммунальное предприятие "Миколаївводоканал" 29 августа
2022-08-29T13:02
2022-08-29T13:02
2022-08-29T13:02
новости
николаев
вода
авария
лиман
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Сообщается, что причина остановки подачи воды в аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.В предприятии уточняют, что ремонт может и восстановление водозабора могут занять не один день.Ранее стало известно, что Украина перекрыла поступление воды по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является основной артерией водоснабжения для Донецка.Как рассказали Украина.ру в государственном предприятии "Вода Донбасса", в ведении которого находятся вопросы обеспечения столицы ДНР водой, ежесуточно Донецк нуждается в 240 тысяч кубометрах воды, но в настоящий момент подают только 30 тысяч кубометров.Это в 8 раз меньше нужного количества. Эта цифра наглядно показывает, насколько серьезна проблема воды в столице ДНР.
https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николаев, вода, авария, лиман
Новости, Николаев, вода, авария, лиман
Жители Николаева остались без воды
Николаев остался без водоснабжения, сообщает коммунальное предприятие "Миколаївводоканал" 29 августа
Сообщается, что причина остановки подачи воды в аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.
Уверяем, что авария случилась не в результате боевых действий, а потому сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить водоснабжение.
В предприятии уточняют, что ремонт может и восстановление водозабора могут занять не один день.
Ранее стало известно, что Украина перекрыла поступление воды по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является основной артерией водоснабжения для Донецка.
Как рассказали Украина.ру в государственном предприятии "Вода Донбасса", в ведении которого находятся вопросы обеспечения столицы ДНР водой, ежесуточно Донецк нуждается в 240 тысяч кубометрах воды, но в настоящий момент подают только 30 тысяч кубометров.
Это в 8 раз меньше нужного количества. Эта цифра наглядно показывает, насколько серьезна проблема воды в столице ДНР.