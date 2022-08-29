https://ukraina.ru/20220829/1038214475.html

Жители Николаева остались без воды

Жители Николаева остались без воды - 29.08.2022 Украина.ру

Жители Николаева остались без воды

Николаев остался без водоснабжения, сообщает коммунальное предприятие "Миколаївводоканал" 29 августа

2022-08-29T13:02

2022-08-29T13:02

2022-08-29T13:02

новости

николаев

вода

авария

лиман

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Сообщается, что причина остановки подачи воды в аварии на водозаборе из Днепро-Бугского лимана.В предприятии уточняют, что ремонт может и восстановление водозабора могут занять не один день.Ранее стало известно, что Украина перекрыла поступление воды по каналу "Северский Донец-Донбасс", который является основной артерией водоснабжения для Донецка.Как рассказали Украина.ру в государственном предприятии "Вода Донбасса", в ведении которого находятся вопросы обеспечения столицы ДНР водой, ежесуточно Донецк нуждается в 240 тысяч кубометрах воды, но в настоящий момент подают только 30 тысяч кубометров.Это в 8 раз меньше нужного количества. Эта цифра наглядно показывает, насколько серьезна проблема воды в столице ДНР.

https://ukraina.ru/20220823/1037975028.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николаев, вода, авария, лиман