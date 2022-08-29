https://ukraina.ru/20220829/1038203126.html

ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной

ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной - 29.08.2022 Украина.ру

ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной

Сотрудники ФСБ установили второго причастного к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье. Об этом 29 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России

2022-08-29T10:13

2022-08-29T10:13

2022-08-29T10:13

новости

дарья дугина

убийство

украина

фсб

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Убийство Дарьи Дугиной помогал организовать 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Мужчина приехал в Россию транзитом из Эстонии 30 июля, за день до подрыва автомобиля Дугиной уехал, сообщили в ФСБ.Цыганенко дал подозреваемой Наталье Вовк автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Вместе с Вовк он собрал взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.На прошлой неделе, 22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк.23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Псковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.Накануне австрийские журналисты сообщили об убийстве Натальи Вовк и опубликовали фотографию. Женщину якобы нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке. Однако новость оказалась фальшивой - для иллюстрации использовали фото с места убийства жительницы Москвы в 2020 году.

https://ukraina.ru/20220822/1037964686.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дарья дугина, убийство, украина, фсб