https://ukraina.ru/20220829/1038203126.html
ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной
ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной - 29.08.2022 Украина.ру
ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной
Сотрудники ФСБ установили второго причастного к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье. Об этом 29 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
2022-08-29T10:13
2022-08-29T10:13
2022-08-29T10:13
новости
дарья дугина
убийство
украина
фсб
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Убийство Дарьи Дугиной помогал организовать 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Мужчина приехал в Россию транзитом из Эстонии 30 июля, за день до подрыва автомобиля Дугиной уехал, сообщили в ФСБ.Цыганенко дал подозреваемой Наталье Вовк автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Вместе с Вовк он собрал взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.На прошлой неделе, 22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк.23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Псковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.Накануне австрийские журналисты сообщили об убийстве Натальи Вовк и опубликовали фотографию. Женщину якобы нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке. Однако новость оказалась фальшивой - для иллюстрации использовали фото с места убийства жительницы Москвы в 2020 году.
https://ukraina.ru/20220822/1037964686.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, дарья дугина, убийство, украина, фсб
Новости, Дарья Дугина, убийство, Украина, ФСБ
ФСБ нашла второго участника убийства Дарьи Дугиной
Сотрудники ФСБ установили второго причастного к убийству Дарьи Дугиной в Подмосковье. Об этом 29 августа сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России
Убийство Дарьи Дугиной помогал организовать 44-летний гражданин Украины Богдан Цыганенко. Мужчина приехал в Россию транзитом из Эстонии 30 июля, за день до подрыва автомобиля Дугиной уехал, сообщили в ФСБ.
Цыганенко дал подозреваемой Наталье Вовк автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Вместе с Вовк он собрал взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
На прошлой неделе, 22 августа в ФСБ сообщили о раскрытии убийства 30-летней Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина. По версии спецслужб, исполнитель заказного убийства – 43-летняя Наталья Вовк.
23 июля Вовк приехала вместе с дочерью в Россию на Mini Cooper с номерами ДНР. В Москве они жили в съемной квартире в доме погибшей. Номера на автомобиле заменили на казахстанские. После подрыва автомобиля, за рулем которого находилась Дугина, Вовк уехала из России в Эстонию через Псковскую область. На Mini Cooper были установлены украинские номера.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. В автомобиле было заложено взрывное устройство. Взрыв произошел во время движения. В Следственном комитете возбудили уголовное дело.
Накануне австрийские журналисты сообщили об убийстве Натальи Вовк и опубликовали фотографию. Женщину якобы нашли мертвой с 17 ножевыми ранениями и запиской в руке. Однако новость оказалась фальшивой - для иллюстрации использовали фото с места убийства жительницы Москвы в 2020 году.