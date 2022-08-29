Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом - 29.08.2022 Украина.ру
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Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом - 29.08.2022 Украина.ру
Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинскими военными являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции –ложны, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"
2022-08-29T08:28
2022-08-29T08:43
запорожская аэс
обстрелы
магатэ
новости
захарова
терроризм
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"Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ - ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС - это ядерный терроризм", - сказала она.Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС.Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.
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запорожская аэс, обстрелы, магатэ, новости, захарова, терроризм
Запорожская АЭС, обстрелы, магатэ, Новости, Захарова, терроризм

Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом

08:28 29.08.2022 (обновлено: 08:43 29.08.2022)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинскими военными являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции –ложны, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"
"Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ - ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС - это ядерный терроризм", - сказала она.
Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС.

"Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания", - отметила она.

Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.
Жители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы ЗАЭС
Вчера, 16:18
Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУЖители Запорожской области подписывают петицию в МАГАТЭ с требованием остановить обстрелы Запорожской АЭС со стороны украинских войск. Об этом сообщают авторы тг-канала "Главное в Энергодаре"
 
Запорожская АЭСобстрелымагатэНовостиЗахароватерроризм
 
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