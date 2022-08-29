https://ukraina.ru/20220829/1038200144.html

Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом

Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом - 29.08.2022 Украина.ру

Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом

Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинскими военными являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции –ложны, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"

2022-08-29T08:28

2022-08-29T08:28

2022-08-29T08:43

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захарова

терроризм

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"Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ - ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС - это ядерный терроризм", - сказала она.Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС.Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.

https://ukraina.ru/20220828/1038195980.html

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запорожская аэс, обстрелы, магатэ, новости, захарова, терроризм