https://ukraina.ru/20220829/1038200144.html
Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом - 29.08.2022 Украина.ру
Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинскими военными являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции –ложны, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"
2022-08-29T08:28
2022-08-29T08:28
2022-08-29T08:43
запорожская аэс
обстрелы
магатэ
новости
захарова
терроризм
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"Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ - ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС - это ядерный терроризм", - сказала она.Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС.Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.
https://ukraina.ru/20220828/1038195980.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
запорожская аэс, обстрелы, магатэ, новости, захарова, терроризм
Запорожская АЭС, обстрелы, магатэ, Новости, Захарова, терроризм
Захарова назвала обстрелы Запорожской АЭС ядерным терроризмом
08:28 29.08.2022 (обновлено: 08:43 29.08.2022)
Обстрелы Запорожской атомной электростанции (АЭС) украинскими военными являются ядерным терроризмом, а заявления стран Запада, что они якобы "уломали" Россию согласиться на проведение миссии МАГАТЭ на станции –ложны, заявила 28 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1"
"Исходим из того, что она (миссия МАГАТЭ - ред.) должна действительно свершиться вне зависимости от того, какое деструктивное влияние на этот процесс оказывает киевский режим и те, кто за ним стоит, и все те, кто используют ядерный объект в качестве просто инструмента даже уже не шантажа, а уже терроризма... то, что киевский режим творит вокруг Запорожской АЭС - это ядерный терроризм", - сказала она.
Захарова призвала не реагировать на информационные вбросы со стороны Запада о том, что Россию "уломали" согласиться на проведение международной инспекции ЗАЭС.
"Это неправда. Это ложь. Попытки такие именно так представить дело уже имеются, просто я всех заранее предостерегаю относительно того, что именно так будет разворачиваться информационная кампания", - отметила она.
Дипломат напомнила о многочисленных попытках и усилиях Москвы организовать миссию МАГАТЭ на ЗАЭС вопреки всем попыткам Киева ее сорвать.