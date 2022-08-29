https://ukraina.ru/20220829/1038199715.html

Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph

Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph - 29.08.2022 Украина.ру

Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph

На фоне обостряющихся экономических проблем Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России и помогать Украине, что в конечном счете приведет его к поражению. Таким мнением поделился на днях обозреватель The Telegraph Ричард Кемп

2022-08-29T07:57

2022-08-29T07:57

2022-08-29T07:57

запад

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Он назвал заблуждением мнение о том, что российская спецоперация на Украине серьезно сплотила Запад и НАТО.Сначала казалось, что США и союзники действительно объединились против Кремля, однако это оказалось лишь иллюзией: например, Германия продолжила закупки энергоресурсов у России, Индия приняла нейтралитет. А вскоре поток оказываемой Украине помощи еще больше иссякнет и картина радикально изменится, заверил Кемп.Он отметил, что за последние два месяца ни одна страна — член ЕС не пообещала Киеву новой поддержки, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сохранение единства в союзе "повседневной борьбой".Среди трудностей, угрожающих сплоченности в Европе, автор назвал потерю французским лидером большинства в парламенте, грядущую смену правительства в Италии, а также усиливающийся энергетический и экономический кризис.Он указал на усиливающееся недовольство европейцев из-за сложившейся ситуации: жители стран ЕС все больше задаются вопросом, должны ли они расплачиваться за других. Похожее положение и в США, где сторонников помощи Украине все меньше.Киев критически зависит от западного вооружения. Однако поддержке Украине привержены лишь Великобритания и страны Восточной Европы."Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно", — отметил Кемп.Он заверил, что Запад проиграет России, когда его единство окончательно распадется.

https://ukraina.ru/20220829/1038199090.html

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запад, россия, украина, новости