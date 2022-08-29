Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph - 29.08.2022 Украина.ру
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Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph
Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph - 29.08.2022 Украина.ру
Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph
На фоне обостряющихся экономических проблем Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России и помогать Украине, что в конечном счете приведет его к поражению. Таким мнением поделился на днях обозреватель The Telegraph Ричард Кемп
2022-08-29T07:57
2022-08-29T07:57
запад
россия
украина
новости
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Он назвал заблуждением мнение о том, что российская спецоперация на Украине серьезно сплотила Запад и НАТО.Сначала казалось, что США и союзники действительно объединились против Кремля, однако это оказалось лишь иллюзией: например, Германия продолжила закупки энергоресурсов у России, Индия приняла нейтралитет. А вскоре поток оказываемой Украине помощи еще больше иссякнет и картина радикально изменится, заверил Кемп.Он отметил, что за последние два месяца ни одна страна — член ЕС не пообещала Киеву новой поддержки, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сохранение единства в союзе "повседневной борьбой".Среди трудностей, угрожающих сплоченности в Европе, автор назвал потерю французским лидером большинства в парламенте, грядущую смену правительства в Италии, а также усиливающийся энергетический и экономический кризис.Он указал на усиливающееся недовольство европейцев из-за сложившейся ситуации: жители стран ЕС все больше задаются вопросом, должны ли они расплачиваться за других. Похожее положение и в США, где сторонников помощи Украине все меньше.Киев критически зависит от западного вооружения. Однако поддержке Украине привержены лишь Великобритания и страны Восточной Европы."Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно", — отметил Кемп.Он заверил, что Запад проиграет России, когда его единство окончательно распадется.
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Запад, Россия, Украина, Новости

Разобщенный Запад проиграет России - The Telegraph

07:57 29.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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На фоне обостряющихся экономических проблем Западу становится все сложнее сохранять единство в противостоянии России и помогать Украине, что в конечном счете приведет его к поражению. Таким мнением поделился на днях обозреватель The Telegraph Ричард Кемп
Он назвал заблуждением мнение о том, что российская спецоперация на Украине серьезно сплотила Запад и НАТО.
Сначала казалось, что США и союзники действительно объединились против Кремля, однако это оказалось лишь иллюзией: например, Германия продолжила закупки энергоресурсов у России, Индия приняла нейтралитет.
А вскоре поток оказываемой Украине помощи еще больше иссякнет и картина радикально изменится, заверил Кемп.
Он отметил, что за последние два месяца ни одна страна — член ЕС не пообещала Киеву новой поддержки, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал сохранение единства в союзе "повседневной борьбой".
Среди трудностей, угрожающих сплоченности в Европе, автор назвал потерю французским лидером большинства в парламенте, грядущую смену правительства в Италии, а также усиливающийся энергетический и экономический кризис.

"В условиях спада в промышленности и роста инфляции, особенно цен на энергоносители и продовольствие, в руководстве ЕС уже рассматривают возможность ослабления санкций", — продолжил Кемп.

Он указал на усиливающееся недовольство европейцев из-за сложившейся ситуации: жители стран ЕС все больше задаются вопросом, должны ли они расплачиваться за других. Похожее положение и в США, где сторонников помощи Украине все меньше.
Киев критически зависит от западного вооружения. Однако поддержке Украине привержены лишь Великобритания и страны Восточной Европы.
"Но постоянной помощи со стороны Великобритании и Восточной Европы, какой бы солидной она ни была, будет недостаточно", — отметил Кемп.
Он заверил, что Запад проиграет России, когда его единство окончательно распадется.
Россия США флаг - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
07:12
Обозреватель объяснил, почему Запад не сможет выйти победителем из конфликта на УкраинеПодход руководства США к украинскому кризису наткнется на "жесткую и неудобную правду". Запад не сможет поколебать решимость России и выйти победителем из конфликта на Украине, таким мнением на днях поделился обозреватель The National Interest Рамзи Мардини
 
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