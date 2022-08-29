"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ - 29.08.2022 Украина.ру
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"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ
"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ - 29.08.2022 Украина.ру
"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ
Украина.ру, 29.08.2022
2022-08-29T05:20
2022-08-29T05:20
украина
запорожская аэс
запорожская область
всу
киев
магатэ
москва
россия
сво
эксклюзив
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Украинские силы продолжают атаковать Запорожскую АЭС. Одновременно с этим в Киеве пугают последствиями обстрелов, которые могут привести к ужасным результатам, и пытаются уверять кого-то, что это российские военные сами себя обстреливают на станции. Сюжет с нагнетанием страха в связи с ситуацией на атомном объекте получает новый поворот — на место едут эксперты МАГАТЭ, которые могут рассказать, насколько обоснованы опасенияСитуация на Запорожской АЭС продолжает развиваться по привычному алгоритму: по станции стреляет украинская артиллерия, Россия фиксирует очередной удар со стороны ВСУ, Киев спокойно заявляет, что это российские военные, стоящие на объекте, сами себя зачем-то обстреливают. При этом пресс-служба украинского "Энергоатома" охотно кошмарит свою аудиторию, рассказывая, что "существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность". В Киеве продолжают настаивать на том, что союзные войска должны покинуть территорию АЭС.Так, в воскресенье Минобороны России сначала сообщило, что украинские военные запустили по АЭС дрон-камикадзе, который был сбит ПВО, а затем информировало о том, что "Збройні сили" выпустили девять снарядов, три из которых угодили в район спецкорпуса, где хранится ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Были повреждены линии трубопроводов, один снаряд "приземлился" около шестого энергоблока, еще пять — рядом с насосами, охлаждающими реактор. Артиллерию украинской армии в итоге подавили ответным огнем.Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что действия Киева в ситуации с Запорожской АЭС можно расценивать как ядерный терроризм.Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга объяснял, куда стреляют ВСУ: "Ведется постоянный хаотичный обстрел и самой АЭС, и систем коммуникаций ЛЭП. Основная цель террористов сегодня — ЛЭП, которая шла непосредственно от АЭС для подпитки энергосистемы на территории подконтрольной нам части Запорожской области, а также в энергосистему самого Энергодара"."Прилеты" снарядов дело уже привычное, необычным происшествием стали перебои с поставками энергии с АЭС. В пятницу, 26 августа, украинский "Энергоатом" сообщал об отключении станции от сетей, хотя в частях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем России, электричество было и есть. Днем ранее удары ВСУ привели к короткому замыканию, что вызывало срабатывание системы безопасности, это в свою очередь привело к перебоям в поставках на территорию Запорожской и Херсонской областей.На фоне такого напряжения на станцию ожидается визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). До сей поры МАГАТЭ демонстрировала непредвзятость. После того, как Россия уведомила о взятии под контроль АЭС, организация выпустила довольно нейтральное сообщение от имени генерального директора Рафаэля Гросси: "Необходимо избегать любых военных или иных действий, которые могут угрожать безопасности или физической безопасности АЭС Украины (…). Эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности в области безопасности и физической безопасность и обладать способностью принимать решения без излишнего давления". Правда, в МАГАТЭ все же призвали прекратить вооруженный конфликт.Даже на пожар в районе атомной электростанции в МАГАТЭ отреагировали скорее флегматично, отметив, что возгорание не тронуло основное оборудование АЭС.В заочном споре экспертов о том, насколько боевые действия, могут повредить станции и вызывать техногенную аварию или даже катастрофу, Международное агентство по атомной энергии может поставить точку — уже определена группа специалистов, преимущественно, из нейтральных стран для инспекции на АЭС.Политолог Андрей Перла по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС напоминает, что "со всеми подобными информационными поводами и событиями надо обходиться отстраненно". "Как напоминает нам Есенин, большое видится на расстояние, поэтому ни на минуту нельзя забывать контекст событий: Россия на самом деле не воюет с Украиной", — подчеркивает он.Как полагает собеседник издания, смысл шума вокруг атомной станции становится ясен, если помнить, что вся эта история сочинена с единственной целью — давить на Москву, надеясь, что у Кремля дрогнут нервы. "Да, казалось бы, проще, если бы Россия действительно вела войну против этого недогосударства с его последующим уничтожением. Россия же вынуждена сейчас вести тяжелую борьбу на истощение с объединенным Западом. И все те новости, и страхи, которые нам транслируют, имеют смысл в рамках этой борьбы — Запад делает вид, что боится радиационной опасности от Запорожской АЭС, хотя сам же поставляет оружие, из которого обстреливают станцию", — описывает собеседник издания ситуацию."Напугать обывателя этой историей можно, хотя, на мой взгляд, чтобы произошла масштабная катастрофа, подобная Чернобыльской, на Запорожской АЭС должна запуститься цепь маловероятных событий. Проблема же в том, что переговоры вести по этом вопросу не с кем. С ЕС обсуждать нельзя даже проблемы ее же энергетической безопасности, не то, что защиты крупнейшей в Европе атомной станции. Представители США готовы заявить, что воевать надо до конца, им плевать, что будет с Украиной, что замерзнет Европа, что там с АЭС. Россия — единственный субъект, который принимает решения в этом случае", — уточняет Перла.И если говорить о безопасности на континенте в широком смысле, то целью специальной военной операции является независимость стран Европы, считает политолог. Когда в столицах субконтинента смогут принимать действительно суверенные решения в своих интересах, можно будет достигать каких-то договоренностей. А до той поры все проблемы на бывшей Украине, в том числе и с Запорожской АЭС, сможет и будет решать только Россия. Больше некому.
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Филипп Прокудин
Филипп Прокудин
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Украина.ру
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, запорожская аэс, запорожская область, всу, киев, магатэ, москва, россия, сво, эксклюзив
Украина, Запорожская АЭС, Запорожская область, ВСУ, Киев, магатэ, Москва, Россия, СВО, Эксклюзив

"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ

05:20 29.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 29.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Филипп Прокудин
обозреватель
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Украинские силы продолжают атаковать Запорожскую АЭС. Одновременно с этим в Киеве пугают последствиями обстрелов, которые могут привести к ужасным результатам, и пытаются уверять кого-то, что это российские военные сами себя обстреливают на станции. Сюжет с нагнетанием страха в связи с ситуацией на атомном объекте получает новый поворот — на место едут эксперты МАГАТЭ, которые могут рассказать, насколько обоснованы опасения
Ситуация на Запорожской АЭС продолжает развиваться по привычному алгоритму: по станции стреляет украинская артиллерия, Россия фиксирует очередной удар со стороны ВСУ, Киев спокойно заявляет, что это российские военные, стоящие на объекте, сами себя зачем-то обстреливают. При этом пресс-служба украинского "Энергоатома" охотно кошмарит свою аудиторию, рассказывая, что "существуют риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ, высока и пожарная опасность". В Киеве продолжают настаивать на том, что союзные войска должны покинуть территорию АЭС.
Так, в воскресенье Минобороны России сначала сообщило, что украинские военные запустили по АЭС дрон-камикадзе, который был сбит ПВО, а затем информировало о том, что "Збройні сили" выпустили девять снарядов, три из которых угодили в район спецкорпуса, где хранится ядерное топливо и твердые радиоактивные отходы. Были повреждены линии трубопроводов, один снаряд "приземлился" около шестого энергоблока, еще пять — рядом с насосами, охлаждающими реактор. Артиллерию украинской армии в итоге подавили ответным огнем.
Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что действия Киева в ситуации с Запорожской АЭС можно расценивать как ядерный терроризм.
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга объяснял, куда стреляют ВСУ: "Ведется постоянный хаотичный обстрел и самой АЭС, и систем коммуникаций ЛЭП. Основная цель террористов сегодня — ЛЭП, которая шла непосредственно от АЭС для подпитки энергосистемы на территории подконтрольной нам части Запорожской области, а также в энергосистему самого Энергодара".
"Прилеты" снарядов дело уже привычное, необычным происшествием стали перебои с поставками энергии с АЭС. В пятницу, 26 августа, украинский "Энергоатом" сообщал об отключении станции от сетей, хотя в частях Херсонской и Запорожской областей, находящихся под контролем России, электричество было и есть. Днем ранее удары ВСУ привели к короткому замыканию, что вызывало срабатывание системы безопасности, это в свою очередь привело к перебоям в поставках на территорию Запорожской и Херсонской областей.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
Вчера, 07:45
Инспекция МАГАТЭ на Запорожскую АЭС не поможет разрешить конфликт - Армен ГаспарянВосемь лет там работала миссия ОБСЕ на Донбассе, она там что-нибудь зафиксировала? Какой-то прок был от того, что они там сидели восемь лет? Никакого!, так что хватит этих иллюзий - заявил политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру.
На фоне такого напряжения на станцию ожидается визит делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). До сей поры МАГАТЭ демонстрировала непредвзятость. После того, как Россия уведомила о взятии под контроль АЭС, организация выпустила довольно нейтральное сообщение от имени генерального директора Рафаэля Гросси: "Необходимо избегать любых военных или иных действий, которые могут угрожать безопасности или физической безопасности АЭС Украины (…). Эксплуатационный персонал должен иметь возможность выполнять свои обязанности в области безопасности и физической безопасность и обладать способностью принимать решения без излишнего давления". Правда, в МАГАТЭ все же призвали прекратить вооруженный конфликт.
Даже на пожар в районе атомной электростанции в МАГАТЭ отреагировали скорее флегматично, отметив, что возгорание не тронуло основное оборудование АЭС.
В заочном споре экспертов о том, насколько боевые действия, могут повредить станции и вызывать техногенную аварию или даже катастрофу, Международное агентство по атомной энергии может поставить точку — уже определена группа специалистов, преимущественно, из нейтральных стран для инспекции на АЭС.
Политолог Андрей Перла по поводу ситуации вокруг Запорожской АЭС напоминает, что "со всеми подобными информационными поводами и событиями надо обходиться отстраненно". "Как напоминает нам Есенин, большое видится на расстояние, поэтому ни на минуту нельзя забывать контекст событий: Россия на самом деле не воюет с Украиной", — подчеркивает он.
Как полагает собеседник издания, смысл шума вокруг атомной станции становится ясен, если помнить, что вся эта история сочинена с единственной целью — давить на Москву, надеясь, что у Кремля дрогнут нервы. "Да, казалось бы, проще, если бы Россия действительно вела войну против этого недогосударства с его последующим уничтожением. Россия же вынуждена сейчас вести тяжелую борьбу на истощение с объединенным Западом. И все те новости, и страхи, которые нам транслируют, имеют смысл в рамках этой борьбы — Запад делает вид, что боится радиационной опасности от Запорожской АЭС, хотя сам же поставляет оружие, из которого обстреливают станцию", — описывает собеседник издания ситуацию.
"Напугать обывателя этой историей можно, хотя, на мой взгляд, чтобы произошла масштабная катастрофа, подобная Чернобыльской, на Запорожской АЭС должна запуститься цепь маловероятных событий. Проблема же в том, что переговоры вести по этом вопросу не с кем. С ЕС обсуждать нельзя даже проблемы ее же энергетической безопасности, не то, что защиты крупнейшей в Европе атомной станции. Представители США готовы заявить, что воевать надо до конца, им плевать, что будет с Украиной, что замерзнет Европа, что там с АЭС. Россия — единственный субъект, который принимает решения в этом случае", — уточняет Перла.
И если говорить о безопасности на континенте в широком смысле, то целью специальной военной операции является независимость стран Европы, считает политолог. Когда в столицах субконтинента смогут принимать действительно суверенные решения в своих интересах, можно будет достигать каких-то договоренностей. А до той поры все проблемы на бывшей Украине, в том числе и с Запорожской АЭС, сможет и будет решать только Россия. Больше некому.
 
УкраинаЗапорожская АЭСЗапорожская областьВСУКиевмагатэМоскваРоссияСВОЭксклюзив
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Короткое дыхание. Военный эксперт о том, с чем столкнется Россия при наступлении на ВСУ
05:20"Россия на самом деле не воюет с Украиной". На Запорожскую АЭС едут инспекторы МАГАТЭ
05:00В артиллерии Донбасса служат "маньяки" и "маги"
04:54Измаил в период СВО. Многонациональный край виноделов под давлением националистов
04:38Сдастся ли Европа? В результате украинского кризиса или вне его
04:38Мода на орудия смерти
04:20Главное на 29 августа: в России и в мире
19:07Ядерная угроза, удары по Северной Таврии. Итоги 28 августа на Украине
18:00Это не листик в клеточку. Военный эксперт о том, где засядут ВСУ, когда уйдут из Донбасса
17:33The Guardian: 50 000 украинских беженцев в Великобритании выгонят на улицу в следующем году
17:14Военный эксперт рассказал, как Россия выбьет ВСУ из Донбасса, не имея достаточно пехоты
17:02Украина стала полигоном для американских дронов - TNI
16:37Мужчинам разрешили уезжать с Украины на неделю под залог
16:18Жители Запорожской области подписывают петицию против обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
16:12Потери ВСУ, ядерный шантаж. Главное на Украине на 16:00 28 августа
16:08Американская игра с огнём на Запорожской АЭС: Мухин о последствиях
16:04Австрийские журналисты сообщили об убийстве Вовк, подозреваемой в подрыве автомобиля Дугиной
15:49WP: Пентагон увеличит морские поставки оружия на Украину из США
15:45Ватутин против Манштейна. Как начиналась битва за Днепр
15:22Украина использует концепцию сопротивления, разработанную в США в 2013 году - CNN
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