https://ukraina.ru/20220829/1038198087.html

Мода на орудия смерти

Мода на орудия смерти - 29.08.2022 Украина.ру

Мода на орудия смерти

Зачем Тайваню Украина и что на самом деле в Пекине думают о Киеве

2022-08-29T04:38

2022-08-29T04:38

2022-08-29T04:38

китай

тайвань

украина

сша

бпла

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С началом специальной военной операции ВС РФ на Украине, воспользовавшись моментом, тайваньские власти пытаются активизировать своё присутствие в международной политике: то пытаются присоединиться к санкции против России, то заявляют о финансовой поддержке украинского режима. На прошлой неделе в интернете замелькали сообщения о передаче Тайванем 800 беспилотников. Этим, как было заявлено, администрация Цай Инвэнь желает выразить свою "поддержку Украине".На прошлой неделе украинские сайты также один за другим раскручивали тему поддержки со стороны Тайваня: 800 БПЛА "Револьвер-860" тайваньского производства, по утверждению украинских СМИ, были поставлены на вооружение украинской армии. Событие, о котором заговорили ещё в апреле, конечно же, заслуживает внимания. Поэтому стоит разобраться что и почему, возможно было поставлено через Польшу на Украину.Ситуация с заявленными поставками БПЛА тайваньского производства на Украину весьма противоречива. Судя по публикациям китайских интернет-изданий, в военных поставках США и ЕС украинскому режиму, вполне вероятно можно обнаружить и тайваньский след. Но тут начинаются нюансы.Сообщается, что тайваньские производители беспилотников сначала продавали продукцию собственной сборки в Польшу, которая затем передавала их для использования украинским военным. До сих пор Тайвань якобы продал Польше 800 беспилотников, включая разведывательные аппараты вертикального взлёта и посадки "Эволв-2" и ударный беспилотник "Револьвер-860". Как указывают китайские источники, ранее в социальных сетях распространялся видеоклип с БПЛА "Револьвер-860", сбрасывающие миномётные мины на позиции ВС РФ. Трудно сказать, так это или нет, но всё-таки стоит посмотреть, что же из себя представляют расхваленные украинскими и тайваньскими интернет-сайтами беспилотники.Согласно доступной информации, ударный беспилотник "Револьвер-860" представляет собой четырёх рукояточную, восьми пропеллерную конструкцию, схожую с барабаном револьвера. "Револьвер-860" в течение 20–40 минут способен нести на расстояние до 20 километров до восьми миномётных снарядов.Специалистам понятно, что данные показатели, конечно же, уступают показателям многопропеллерных БПЛА от основных мировых производителей. Как указывают китайские источники, разработки тайваньских производителей вряд ли можно считать успешными. Например, стоящая на вооружении армии разработка учёных из Тайваньской академии наук БПЛА "Альбатрос", на создание которой ушло 10 лет, постоянно попадала и продолжает попадать в аварийные ситуации, по разным причинам уже было разбито много машин. Но даже несмотря на довольно скромные технические данные, начиная с апреля тайваньские политики пытаются настойчиво заявить о своей поддержке Киева и предлагают украинским военным свою продукцию, которая, как они заявляют, способна "атаковать полигоны для запуска ракет и обнаруживать радары противника".Конечно, за поставками, если они и правда имели место, стоят не военные, а чисто политические интересы тайваньской администрации и киевского режима. Недавно, после многократных заведомо провальных попыток дозвониться до Пекина, в Киеве было объявлено об активизации работ по углублению связей в различных областях между Украиной и Тайванем. В Верховной Раде Украины даже заявили, что Киев будет использовать Литву в качестве примера. Возникает вопрос, почему киевский режим сознательно раскручивает информацию о поставках беспилотников с Тайваня и заявляет об углублении отношений с администрацией Цай Инвэнь?Во-первых, вполне вероятно, что за громкими заявлениями стоят указания, поступающие из США. Если вдуматься, у Китая и Украины нет существенных противоречий. С началом военной операции на Украине, Китай выделил Киеву помощь на сумму в 15 миллионов юаней (131.442 млн руб.) Поэтому, как считают китайские политологи, Киев, идя по следам Вильнюса, действует по указаниям из Вашингтона.Во-вторых, нельзя отрицать и наличие манипулятивных интересов администрации Цай Инвэнь, активно поддержавшей заявления и действия США в отношении РФ и оказавшей киевскому режиму финансовую помощь на 100 миллионов тайваньских юаней (199.074 млн руб). Таким образом, Цай Инвэнь заслужила благосклонность Байдена и Виталия Кличко: бывший боксёр даже пригласил тайваньских политиков посетить Киев после того, как Украина победит.И в-третьих, конечно же, нельзя отрицать марионеточную суть украинской политической верхушки, ориентированной на Вашингтона и постоянно делающей громкие популистские заявления.Судя по реакции китайских СМИ, Китай, всегда занимавший нейтральную позицию в российско-украинском конфликте, вряд ли простит Киеву публичные заигрывания как с тайваньскими политиками, так и с островным военпромом. На днях пресс-секретарь Управления по делам Тайваня Госсовета КНР Чжу Фэнляньуже предостерегла Киев и Тайбэй о пагубности нарушения "принципа одного Китая".Если Пекину пока ещё приходится считаться с провокационными действиями крупных мировых держав, то любые нарушения "принципа одного Китая" со стороны мелких квазигосударств, как правило, не прощаются. Поэтому, в ближайшее время, нет сомнений, можно ожидать реакции Пекина на необдуманные заявления киевских политиков.В принципе, здесь все, как говорится, ясно. Скорее всего, Тайвань не поставил (не подарил, не передал), а продал через Польшу БПЛА Украине. Сделано это в модном сейчас на Западе тренде поддержки украинской власти в войне с Россией. И, в тоже время, поставляя, продавая или еще как-то военным образом поощряя Украину, Тайвань тем самым подчеркивает свою независимую от Пекина позицию. Все это, конечно, для участников этой сделки не пройдет бесследно со стороны КНР и ее руководства

https://ukraina.ru/20220812/1037578258.html

https://ukraina.ru/20220828/1038187027.html

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2022

Азат Рахманов

Азат Рахманов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Азат Рахманов

китай, тайвань, украина, сша, бпла