https://ukraina.ru/20220829/1038197089.html

Главное на 29 августа: в России и в мире

Главное на 29 августа: в России и в мире - 29.08.2022 Украина.ру

Главное на 29 августа: в России и в мире

НЦК перестанет принимать доллары, министры обороны стран ЕС обсудят за ужином поставки оружия на Украину, канцлер ФРГ Шольц поедет в Чехию советоваться насчет энергетического кризиса. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру

2022-08-29T04:20

2022-08-29T04:20

2022-08-29T04:20

новости

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РоссияНациональный клиринговый центр (НКЦ) перестанет принимать доллары США в качестве обеспечения по сделкам. Об этом сообщили в Мосбирже. Ограничение касается сделок на валютном рынке, рынке драгоценных металлов, фондовом рынке и рынке депозитов."АвтоВАЗ" перейдет на шестидневный режим работы, "Lada-Ижевск" - на пятидневку."АвтоВАЗ" планирует вернуться к стандартной пятидневке после 27 ноября. Изменения в графике работы предприятий были связаны с дефицитом электронных компонентов. После простоя на заводе ввели пятидневку, а затем перешли на шестидневный режим.Суд огласит приговор охраннику, который подрисовал глаза безликой фигуре на картине ученицы Малевича Анны Лепорской "Три сестры".В декабре 2021 года охранник Александр Васильев подрисовал глаза безликой женщине на картине "Три сестры" Анны Лепорской. Поступок он объяснил просьбой подростков-посетителей вставки. Охранник подумал, что картина не представляет художественной ценности, и что ее нарисовали дети, сообщали журналисты РИА "Новости".Ближнее зарубежьеВозможен визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщили журналисты американского издания The Wall Street Journal. Ожидается, что на ЗАЭС, которая находится под контролем России, доставят запчасти и приборы радиационного контроля.Миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных странМирПленарное заседание Генассамблеи ООН, посвященное празднованию и пропаганде Международного дня действий против ядерных испытаний состоится в Нью-Йорке.Также в ООН состоятся брифинг и консультации по ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии.Канцлер ФРГ Олаф Шольц прибудет в Чехию. В Праге он встретится с премьер-министром страны Петром Фиалу. Ожидается, что стороны будут обсуждать ситуацию вокруг Украины и последствия антироссийских санкций - в том числе энергетический кризис. В этом полугодии Чехия председательствует в Европейском союзе.Министры обороны стран Евросоюза встретятся в Праге для обсуждения ситуации вокруг Украины и Мали. Ожидается, что европейские чиновники обсудят военную помощь Украине. В мероприятии примет участие министр обороны Украины Алексей Резников.Заседание начнется с совместного ужина в крепости Пражский град.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости