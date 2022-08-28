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ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика

ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика - 28.08.2022 Украина.ру

ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика

Украинские войска с утра обстреливают Донецк. В Куйбышевском районе повреждена городская больница, ранены два медика. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемин

2022-08-28T12:00

2022-08-28T12:00

2022-08-28T12:00

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обстрелы

больница

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28 августа с самого утра ВСУ обстреливают Донецк. По Куйбышевскому и Киевскому районам выпустили не менее 9 снарядов калибром 155-мм. Под обстрел попала городская больница №21 на Кремлевском проспекте в Куйбышевском районе, ранения получили двое медиков. Две трансформаторные подстанции в Куйбышевском районе обесточены. Без электроснабжения остались 650 абонентов.

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, донецк, обстрелы, больница, мэр