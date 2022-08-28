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ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика
ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика - 28.08.2022 Украина.ру
ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика
Украинские войска с утра обстреливают Донецк. В Куйбышевском районе повреждена городская больница, ранены два медика. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемин
2022-08-28T12:00
2022-08-28T12:00
2022-08-28T12:00
новости
донецк
обстрелы
больница
мэр
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28 августа с самого утра ВСУ обстреливают Донецк. По Куйбышевскому и Киевскому районам выпустили не менее 9 снарядов калибром 155-мм. Под обстрел попала городская больница №21 на Кремлевском проспекте в Куйбышевском районе, ранения получили двое медиков. Две трансформаторные подстанции в Куйбышевском районе обесточены. Без электроснабжения остались 650 абонентов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, донецк, обстрелы, больница, мэр
Новости, Донецк, обстрелы, больница, мэр
ВСУ обстреляли больницу в Донецке, ранены два медика
Украинские войска с утра обстреливают Донецк. В Куйбышевском районе повреждена городская больница, ранены два медика. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемин
28 августа с самого утра ВСУ обстреливают Донецк. По Куйбышевскому и Киевскому районам выпустили не менее 9 снарядов калибром 155-мм. Под обстрел попала городская больница №21 на Кремлевском проспекте в Куйбышевском районе, ранения получили двое медиков.
"Также пострадал фасад здания - выбито остекление окон, осколками поврежден автомобиль, который находился на территории медицинского учреждения", - сообщил Кулемзин.
Две трансформаторные подстанции в Куйбышевском районе обесточены. Без электроснабжения остались 650 абонентов.