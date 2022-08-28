Море и оружие, эвакуация из Энергодара. Главное на Украине на утро 28 августа - 28.08.2022 Украина.ру
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Море и оружие, эвакуация из Энергодара. Главное на Украине на утро 28 августа
Море и оружие, эвакуация из Энергодара. Главное на Украине на утро 28 августа - 28.08.2022 Украина.ру
Море и оружие, эвакуация из Энергодара. Главное на Украине на утро 28 августа
США поставляют на Украину оружие по морю, сообщили американские СМИ. Британия передаст Украине оружие для ведения подводной войны. Власти Запорожской области разработали план эвакуации из Энергодара
2022-08-28T10:17
2022-08-28T10:17
хроники
эксклюзив
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Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий."В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", - заявил он.Глава администрации области напомнил, что Запорожская атомная электростанция с 18 июля практически ежедневно подвергается обстрелам вооружёнными формированиями Украины.Удары наносятся с территории, подконтрольной Киеву, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье."Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя", - перечислил собеседник агентства.При этом на следующей неделе станцию должная посетить инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."К нам едет МАГАТЭ. Уже сформирована миссия, которая посетит Запорожскую АЭС", - заявил Рогов в ночь на 28 августа.Он сослался на информацию The New York Times, которая сообщила о том, что визит делегации состоится на следующей неделе."Миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных стран", - отметил Рогов.Кроме того в эфире в интервью радио "Комсомольская правда" Рогов рассказал, что военнослужащие Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую атомную электростанцию, переходят на службу в российские подразделения и получают российское гражданство. По его словам, значительная часть украинских военных осталась верна присяге и народу, живущему в Энергодаре."Большинство этих ребят уже получили российское гражданство или находятся в процессе его получения. Планируют или уже начали непосредственно служить в российских подразделениях", — указал Рогов.Он также напомнил, что жители Запорожской области направили открытое письмо руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами ЗАЭС. Письмо подписали несколько тысяч человек.Море как поле сраженийСША увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, сообщило издание Washington Post"Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине", - сообщило издание.Ранее для ускорения процесса оружие доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США стали использовать ещё весной для отправки артиллерии и тяжёлых вооружений, поскольку таким образом проще передать боеприпасы, сообщило издание со ссылкой на представителя Пентагона. Украина таким образом, как отмечается в материале, может накопить больший арсенал.Конкретных путей в Пентагоне не раскрыли, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе, которые были направлены Украине.Ранее, 27 августа Минобороны Великобритании сообщило, что передаст Украине средства для разминирования подходов к портам в Черном море для обеспечения вывоза зерна из страны.Всего британцы планируют поставить шесть беспилотных подводных аппаратов. Три возьмут из запасов британских Вооружённых сил, а остальные правительство Великобритании дополнительно закупит у оборонных компаний.Сообщается, что данные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.Кроме того, Великобритания в ближайшие месяцы будет обучать военнослужащих ВМС Украины обращению с данными средствами в рамках трёхнедельного курса совместно с Шестым флотом ВМС США. В Минобороны королевства уточнили, что первая группа украинских военнослужащих уже приступила к занятиям."Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии [Украины] и её портов", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес.При этом у многих есть сомнения в том, что поставленные Великобританией беспилотники будут использоваться исключительно для разминирования."Интересная тема с подводными БПЛА Великобритании. Это по сути дистанционно управляемые субмарины-камикадзе. Целей на Черном море у них три - это наши ДПЛ вооруженные "Калибрами". Интерес в том что украинцам их не доверят в принципе, во первых секретность, во вторых - навык. Аппараты такого типа хай тек высшего уровня. Подводная среда в чём-то хуже космоса. Так что против нас вступает в бой Роял Неви (британский Королевский Флот — Ред.). Вопрос только что с этим делать", - отмечает один из популярных в ДНР Telegram-каналов.В публикации отмечалось, что тем самым Россию толкают к третьей мировой войне.Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан потерпеть, признав, что следующие месяцы будут для британцев непростыми, а счета за энергоресурсы — откровенно болезненными."И всё же я уверен как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания, и Британия выйдет из них более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен и что сейчас стоит на кону", - заявил Джонсон.Он обвинил в росте цен не западные санкции, а также траты из британского бюджета на военную помощь Украине, а Россию.Джонсон подчеркнул, что для Великобритании жизненно важно остановить Россию и помочь Украине.
https://ukraina.ru/20220827/1038182652.html
https://ukraina.ru/20220827/1038181551.html
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Егор Леев
Егор Леев
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хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Море и оружие, эвакуация из Энергодара. Главное на Украине на утро 28 августа

10:17 28.08.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкКорабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты "Калибр" по объектам ИГ в районе Пальмиры
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты Калибр по объектам ИГ в районе Пальмиры
© Пресс-служба Минобороны РФ
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
США поставляют на Украину оружие по морю, сообщили американские СМИ. Британия передаст Украине оружие для ведения подводной войны. Власти Запорожской области разработали план эвакуации из Энергодара
Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения, заявил в интервью РИА Новости глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", - заявил он.
Глава администрации области напомнил, что Запорожская атомная электростанция с 18 июля практически ежедневно подвергается обстрелам вооружёнными формированиями Украины.
Удары наносятся с территории, подконтрольной Киеву, с правого берега Днепра — из населенных пунктов Марганец и Никополье.
"Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя", - перечислил собеседник агентства.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 19:00
Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на УкраинеВооружённые силы Украины продолжают наносить удары по Запорожской АЭС. Украинские артиллеристы нанесли удар по больнице в Стаханове. Президент России Владимир Путин подписал указ о льготах для прибывших из ДНР, ЛНР и Украины
При этом на следующей неделе станцию должная посетить инспекция МАГАТЭ во главе с руководителем организации Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"К нам едет МАГАТЭ. Уже сформирована миссия, которая посетит Запорожскую АЭС", - заявил Рогов в ночь на 28 августа.
Он сослался на информацию The New York Times, которая сообщила о том, что визит делегации состоится на следующей неделе.
"Миссию возглавит глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Кроме него в состав делегации вошли 13 экспертов из разных стран", - отметил Рогов.
Кроме того в эфире в интервью радио "Комсомольская правда" Рогов рассказал, что военнослужащие Национальной гвардии Украины, охранявшие Запорожскую атомную электростанцию, переходят на службу в российские подразделения и получают российское гражданство. По его словам, значительная часть украинских военных осталась верна присяге и народу, живущему в Энергодаре.
"Большинство этих ребят уже получили российское гражданство или находятся в процессе его получения. Планируют или уже начали непосредственно служить в российских подразделениях", — указал Рогов.
Он также напомнил, что жители Запорожской области направили открытое письмо руководству МАГАТЭ в связи с регулярными обстрелами ЗАЭС. Письмо подписали несколько тысяч человек.
ВС России взяли под контроль Александровку в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
Вчера, 16:31
Потери ВСУ, ядерный терроризм, выплаты ДНР и ЛНР. Главное на Украине на 16:00 27 августаУкраинские военные продолжают нести потери и прибегают к ядерному терроризму. Президент России Владимир Путин подписал указ о выплатах прибывшим с ДНР, ЛНР и Украины
Море как поле сражений
США увеличивают поставки Украине оружия и боеприпасов морским путем, сообщило издание Washington Post
"Пентагон расширил использование морских отправлений для доставки оружия Украине", - сообщило издание.
Ранее для ускорения процесса оружие доставлялось в основном по воздуху. Морской путь США стали использовать ещё весной для отправки артиллерии и тяжёлых вооружений, поскольку таким образом проще передать боеприпасы, сообщило издание со ссылкой на представителя Пентагона. Украина таким образом, как отмечается в материале, может накопить больший арсенал.
Конкретных путей в Пентагоне не раскрыли, отметив, что некоторое оружие поступает прямиком с американского континента, а другое направляется для пополнения запасов США в Европе, которые были направлены Украине.
Ранее, 27 августа Минобороны Великобритании сообщило, что передаст Украине средства для разминирования подходов к портам в Черном море для обеспечения вывоза зерна из страны.
Всего британцы планируют поставить шесть беспилотных подводных аппаратов. Три возьмут из запасов британских Вооружённых сил, а остальные правительство Великобритании дополнительно закупит у оборонных компаний.
Сообщается, что данные аппараты способны действовать на глубине до 100 м, помогая выявлять местонахождение мин с помощью сенсоров.
NASAMS
Вчера, 12:25
Обстрелы, NASAMS от США. Главное на Украине на 12:00 27 августаУкраинские военные продолжают обстреливать Донбасс и Северную Таврию. Пентагон заключил с производителем оружия Raytheon Missiles & Defense контракт на зенитно-ракетные системы NASAMS для Украины
Кроме того, Великобритания в ближайшие месяцы будет обучать военнослужащих ВМС Украины обращению с данными средствами в рамках трёхнедельного курса совместно с Шестым флотом ВМС США. В Минобороны королевства уточнили, что первая группа украинских военнослужащих уже приступила к занятиям.
"Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии [Украины] и её портов", - заявил британский министр обороны Бен Уоллес.
При этом у многих есть сомнения в том, что поставленные Великобританией беспилотники будут использоваться исключительно для разминирования.
"Интересная тема с подводными БПЛА Великобритании. Это по сути дистанционно управляемые субмарины-камикадзе. Целей на Черном море у них три - это наши ДПЛ вооруженные "Калибрами". Интерес в том что украинцам их не доверят в принципе, во первых секретность, во вторых - навык. Аппараты такого типа хай тек высшего уровня. Подводная среда в чём-то хуже космоса. Так что против нас вступает в бой Роял Неви (британский Королевский Флот — Ред.). Вопрос только что с этим делать", - отмечает один из популярных в ДНР Telegram-каналов.
В публикации отмечалось, что тем самым Россию толкают к третьей мировой войне.
Тем временем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал сограждан потерпеть, признав, что следующие месяцы будут для британцев непростыми, а счета за энергоресурсы — откровенно болезненными.
"И всё же я уверен как никогда, что мы успешно пройдем через эти испытания, и Британия выйдет из них более сильной и процветающей. Стоит помнить, кто стоит за этим глобальным ростом цен и что сейчас стоит на кону", - заявил Джонсон.
Он обвинил в росте цен не западные санкции, а также траты из британского бюджета на военную помощь Украине, а Россию.
Джонсон подчеркнул, что для Великобритании жизненно важно остановить Россию и помочь Украине.
 
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