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В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС - 28.08.2022 Украина.ру

В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

Власти Запорожья подготовили план эвакуации населения в случае аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий

2022-08-28T09:13

2022-08-28T09:13

2022-08-28T09:13

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"...зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", - сообщил Балицкий.С 18 июля украинские войска ежедневно обстреливают ЗАЭС. Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции. В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, уровень радиации в норме, заявил Балицкий.

https://ukraina.ru/20220825/1038101024.html

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