В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Власти Запорожья подготовили план эвакуации населения в случае аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий
"...зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", - сообщил Балицкий.
С 18 июля украинские войска ежедневно обстреливают ЗАЭС. Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции.
В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, уровень радиации в норме, заявил Балицкий.
25 августа, 14:33Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭСВнеочередной Совет Госдумы России сделает специальное заявление по ситуации на Украине. Депутаты могут принять постановления о признании террористическими атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Анатолий Вассерман