В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС - 28.08.2022 Украина.ру
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В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС
В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС - 28.08.2022 Украина.ру
В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС
Власти Запорожья подготовили план эвакуации населения в случае аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий
2022-08-28T09:13
2022-08-28T09:13
новости
запорожская аэс
запорожская область
авария
аэс
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"...зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", - сообщил Балицкий.С 18 июля украинские войска ежедневно обстреливают ЗАЭС. Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции. В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, уровень радиации в норме, заявил Балицкий.
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новости, запорожская аэс, запорожская область, авария, аэс
Новости, Запорожская АЭС, Запорожская область, авария, АЭС

В Запорожской области подготовили план эвакуации на случай аварии на ЗАЭС

09:13 28.08.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС находится под контролем российских военных
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Власти Запорожья подготовили план эвакуации населения в случае аварии на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий
"...зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости", - сообщил Балицкий.
С 18 июля украинские войска ежедневно обстреливают ЗАЭС. Повреждены вспомогательные системы обеспечения станции.
В настоящее время Запорожская АЭС работает в штатном режиме, уровень радиации в норме, заявил Балицкий.
10-й съезд партии Справедливая Россия, Анатолий Вассерман - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 14:33
Вассерман: Госдума может обвинить Украину в терроризме из-за обстрелов ЗАЭСВнеочередной Совет Госдумы России сделает специальное заявление по ситуации на Украине. Депутаты могут принять постановления о признании террористическими атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Госдумы России Анатолий Вассерман
 
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