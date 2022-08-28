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Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО
Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО - 28.08.2022 Украина.ру
Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО
В деле борьбы с террористами, в данном случае, любые сантименты – это не проявление человечности, а проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.
2022-08-28T05:00
2022-08-28T05:00
2022-08-28T05:00
украина
террор
терроризм
россия
диверсии
диверсанты
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Сейчас эти пойманные террористы объясняют свои проступки тяжелым финансовым положением, получил ты эти 15 тысяч гривен – получи пулю в лоб. И после него другие начнут думать: "На я лучше пойду мешки таскать или комбайнером стану, чем буду бомбы подкладывать и в людей стрелять из-за угла", говорит эксперт.И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке, потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди, и если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв, подчеркнул Алексей Кочетков.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, террор, терроризм, россия, диверсии, диверсанты
Украина, террор, терроризм, Россия, диверсии, диверсанты
Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО
В деле борьбы с террористами, в данном случае, любые сантименты – это не проявление человечности, а проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.
Сейчас эти пойманные террористы объясняют свои проступки тяжелым финансовым положением, получил ты эти 15 тысяч гривен – получи пулю в лоб. И после него другие начнут думать: "На я лучше пойду мешки таскать или комбайнером стану, чем буду бомбы подкладывать и в людей стрелять из-за угла", говорит эксперт.
Террор победить может только страх и пропаганда. Клин клином вышибают. Мы можем одержать военную победу, но если террор не остановить, он может продлиться и 20, и 30 лет, если не будут предприняты меры. Нужно уничтожить сам источник этого террора, ядро, носителей идеологии террора. Уничтожить надо всех без исключения, не так, что этого можно трогать, а этого – нельзя.
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке, потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди, и если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв, подчеркнул Алексей Кочетков.