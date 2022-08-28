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Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО

Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО - 28.08.2022 Украина.ру

Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО

В деле борьбы с террористами, в данном случае, любые сантименты – это не проявление человечности, а проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.

2022-08-28T05:00

2022-08-28T05:00

2022-08-28T05:00

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Сейчас эти пойманные террористы объясняют свои проступки тяжелым финансовым положением, получил ты эти 15 тысяч гривен – получи пулю в лоб. И после него другие начнут думать: "На я лучше пойду мешки таскать или комбайнером стану, чем буду бомбы подкладывать и в людей стрелять из-за угла", говорит эксперт.И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке, потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди, и если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв, подчеркнул Алексей Кочетков.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, террор, терроризм, россия, диверсии, диверсанты