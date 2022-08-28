Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО - 28.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220828/1038177383.html
Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО
Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО - 28.08.2022 Украина.ру
Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО
В деле борьбы с террористами, в данном случае, любые сантименты – это не проявление человечности, а проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.
2022-08-28T05:00
2022-08-28T05:00
украина
террор
терроризм
россия
диверсии
диверсанты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102272/04/1022720460_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_7c1a8b9c1bbe7e92c93f3f5745d2cedc.jpg
Сейчас эти пойманные террористы объясняют свои проступки тяжелым финансовым положением, получил ты эти 15 тысяч гривен – получи пулю в лоб. И после него другие начнут думать: "На я лучше пойду мешки таскать или комбайнером стану, чем буду бомбы подкладывать и в людей стрелять из-за угла", говорит эксперт.И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке, потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди, и если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв, подчеркнул Алексей Кочетков.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102272/04/1022720460_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1a8229d638a80282ea3927df24961924.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, террор, терроризм, россия, диверсии, диверсанты
Украина, террор, терроризм, Россия, диверсии, диверсанты

Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО

05:00 28.08.2022
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВ центре Донецка прогремели три взрыва
В центре Донецка прогремели три взрыва - РИА Новости, 1920, 28.08.2022
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
В деле борьбы с террористами, в данном случае, любые сантименты – это не проявление человечности, а проявление бездушия и цинизма по отношению к чужому горю, заявил политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру.
Сейчас эти пойманные террористы объясняют свои проступки тяжелым финансовым положением, получил ты эти 15 тысяч гривен – получи пулю в лоб. И после него другие начнут думать: "На я лучше пойду мешки таскать или комбайнером стану, чем буду бомбы подкладывать и в людей стрелять из-за угла", говорит эксперт.
Террор победить может только страх и пропаганда. Клин клином вышибают. Мы можем одержать военную победу, но если террор не остановить, он может продлиться и 20, и 30 лет, если не будут предприняты меры. Нужно уничтожить сам источник этого террора, ядро, носителей идеологии террора. Уничтожить надо всех без исключения, не так, что этого можно трогать, а этого – нельзя.
Алексей Кочетков интервью
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
И носители идеи, и исполнители, и их пособники – все должны находиться в одной лодке, потому что в условиях террора всегда страдают невинные люди, и если мы проявим сожаление, у нас будет еще больше человеческих жертв, подчеркнул Алексей Кочетков.
 
УкраинатеррортерроризмРоссиядиверсиидиверсанты
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:00Армен Гаспарян назвал главные факторы допущения убийства Дарьи Дугиной
06:45Самый сильный деструктивный удар по киевскому режиму это ликвидация политиков - Виктория Федосова
06:30Федосова о том, как России нужно ответить за смерть Дарьи Дугиной
06:30Киев не сможет создать демилитаризованную зону возле Запорожской АЭС - эксперт
06:15Европа может осенью столкнуться с протестами - замдиректора Института стратегических исследований РУДН
06:00Виктория Федосова: Уже виден главный результат спецоперации для мировой экономики
05:45Политолог-американист: Кураторы докладывают американцам, что ослабляют Россию через Украину
05:30Заседания Совбеза ООН и любые платформы не поменяют намерений Запада - эксперт
05:25Три неразгаданные тайны Евромайдана. Что скрывает власть
05:24Чем воюют на Украине. Гаубицы М777 из Канады и США
05:21"Вокруг Булгакова": пять спиритических сеансов
05:15России есть что показать МАГАТЭ на Запорожской АЭС, но Киев против их визита - Дмитрий Дробницкий
05:00Политолог: Если не принять меры против террористов, диверсии могут длиться десятилетиями после победы СВО
04:45"Они там гибнут": военный эксперт рассказал, как уничтожается армия Украины
04:30Террористов нужно ликвидировать с помощью отрядов русской народной самообороны - Алексей Кочетков
04:15Эксперт рассказал, за чей счет будут оплачиваться добровольцы и контрактники, которые участвуют в СВО
04:00"Параллельная реальность": верят ли поляки бредовым обещаниям Дуды - Акопов
19:00Ядерный терроризм, удар по Стаханову, льготы для граждан ДНР и ЛНР. Итоги 27 августа на Украине
17:59Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
17:32На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
Лента новостейМолния