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Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия - 27.08.2022 Украина.ру
Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
Киеву придется выполнить определенное "домашнее задание" для того, чтобы получить шанс на переговоры с Москвой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
2022-08-27T17:59
2022-08-27T17:59
2022-08-27T17:59
украина
россия
новости
слуцкий
переговоры
условия
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«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - говорит Слуцкий в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.По его словам, «никаких других переговорных позиций Киева после тех чудовищных преступлений, которые им совершались и продолжают совершаться, после убийства Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же быть не может».
https://ukraina.ru/20220822/1037969618.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, слуцкий, переговоры, условия
Украина, Россия, Новости, Слуцкий, переговоры, условия
Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
Киеву придется выполнить определенное "домашнее задание" для того, чтобы получить шанс на переговоры с Москвой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий