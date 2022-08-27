Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия - 27.08.2022 Украина.ру
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Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия - 27.08.2022 Украина.ру
Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
Киеву придется выполнить определенное "домашнее задание" для того, чтобы получить шанс на переговоры с Москвой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
2022-08-27T17:59
2022-08-27T17:59
украина
россия
новости
слуцкий
переговоры
условия
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«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - говорит Слуцкий в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.По его словам, «никаких других переговорных позиций Киева после тех чудовищных преступлений, которые им совершались и продолжают совершаться, после убийства Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же быть не может».
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украина, россия, новости, слуцкий, переговоры, условия
Украина, Россия, Новости, Слуцкий, переговоры, условия

Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия

17:59 27.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© POOL
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Киеву придется выполнить определенное "домашнее задание" для того, чтобы получить шанс на переговоры с Москвой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий
«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - говорит Слуцкий в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.
По его словам, «никаких других переговорных позиций Киева после тех чудовищных преступлений, которые им совершались и продолжают совершаться, после убийства Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же быть не может».
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 20:37
Депутат Слуцкий: убийство Дарьи Дугиной - это террористический акт Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной является политическим терактом, заявил 22 августа глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале
 
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Заголовок открываемого материала
17:59Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия
17:32На Украине морякам разрешили выезжать за границу с согласия военкомата
17:01Позволили нацистам процветать: на Байдена обрушились с критикой за поздравление Украины
16:31Потери ВСУ, ядерный терроризм, выплаты ДНР и ЛНР. Главное на Украине на 16:00 27 августа
16:28Путин объяснил, что делать украинским гражданам, чтобы жить и работать в России неограниченное время
15:59Указ Путина о соцвыплатах беженцам с Донбасса и Украины: кто сколько получит
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14:28Стрелявшая по запорожской АЭС американская гаубица уничтожена - Минобороны
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