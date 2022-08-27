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Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия

Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия - 27.08.2022 Украина.ру

Слуцкий: Мы готовы договариваться с Украиной, но есть три условия

Киеву придется выполнить определенное "домашнее задание" для того, чтобы получить шанс на переговоры с Москвой, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий

2022-08-27T17:59

2022-08-27T17:59

2022-08-27T17:59

украина

россия

новости

слуцкий

переговоры

условия

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«Мы готовы рассматривать переговорный процесс, если украинская сторона будет готова к безоговорочной капитуляции, если украинская сторона будет готова к качественному сокращению своих вооруженных сил, полной, абсолютной и безоговорочной денацификации, освобождению от нацизма территории Украины», - говорит Слуцкий в видеоролике, опубликованном в его телеграм-канале.По его словам, «никаких других переговорных позиций Киева после тех чудовищных преступлений, которые им совершались и продолжают совершаться, после убийства Даши Дугиной, заказанного киевским режимом, конечно же быть не может».

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украина, россия, новости, слуцкий, переговоры, условия