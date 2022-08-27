Поддержка терактов, попытка прорыва, гибель наёмника. Главное на Украине на утро 27 августа - 27.08.2022 Украина.ру
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Поддержка терактов, попытка прорыва, гибель наёмника. Главное на Украине на утро 27 августа
Поддержка терактов, попытка прорыва, гибель наёмника. Главное на Украине на утро 27 августа - 27.08.2022 Украина.ру
Поддержка терактов, попытка прорыва, гибель наёмника. Главное на Украине на утро 27 августа
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поддержала теракты на территории России. Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении. Наёмник из США погиб на Украине
2022-08-27T10:07
2022-08-27T10:37
хроники
эксклюзив
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Вечером 26 августа британский посол Симмонс у себя в микроблоге опубликовала фотографию хлопка."У меня недавно обнаружена расположенность к этому растению", - подписала она фото.Смысл её послания заключается в нюансах перевода с русского на украинский. Так, недобросовестные украинские СМИ, пользующиеся машинным переводом, с началом диверсий и терактов на территории России неоднократно попадали впросак. Дело в том, что машинные переводчики не учитывают ударение и переводят хлопОк на украинский как "бавовна" - хлОпок.После ряда публикаций слово "бавовна" стало вирусным среди украинцев. И теперь и крупнейшие украинские СМИ, говоря о взрывах в России и на освобождённых территориях часто иронизируют в духе "на росії сталася бавовна" - "на россии (написание названия России со строчной буквы, а также использование предлога "на" - также отличительная особенность украинских СМИ — Ред.) произошёл хлОпок".Запись Симмонс может свидетельствовать о поддержке ею терактов и диверсий на территории России и на освобождённых территориях. При этом от этих терактов гибнут люди.Так, 26 августа украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова."Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва. По уточнённой информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там. Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", — сообщила мэрия Бердянска.Двумя днями ранее — 24 августа — украинскими террористами был убит глава военно-гражданской администрации пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство, которое активировали, когда Сушко вёз приёмную дочь в детский сад. В результате взрыва Сушко погиб. Его приёмная дочь критических ранений не получила.За четыре дня до теракта в Михайловке в России под Москвой украинцы совершили ещё один теракт — в автомобиле была взорвана журналистка и философ Дарья Дугина. Позже ФСБ назвала имя убийцы — ею оказалась Наталья Вовк, которая въехала в РФ под видом беженки. При этом в теракте Вовк могла задействовать свою несовершеннолетнюю дочь Софию Шабан. Вовк удалось скрыться — после теракта она с дочерью спешно покинула территорию РФ, выехав в Эстонию.За два месяца до этого — 24 июня — украинскими террористами подорвана машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. От полученных ранений Савлученко скончался.Кроме того, из приграничных с Украиной областей России регулярно сообщают о диверсиях на железной дороге и обстрелах приграничных населённых пунктов.Также есть подозрения, что Украина может прибегать к экологическому терроризму. Так, 25 августа глава МЧС Александр Куренков заявил, что охватившие леса Рязанской области пожары могли быть вызваны поджогами."Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов", — заявил он.Сейчас эти данные проверяют правоохранители. Куренков попросил местных жителей связаться с властями и рассказать, кто именно мог поджигать леса.На следующий день источник одного из российских СМИ в экстренных службах сообщил о новых поджогах Рязанских лесов."Изначально, как установлено, поджоги не были причиной лесных пожаров в Рязанской области, но сейчас появились факты, указывающие на то, что рядом с уже действующими очагами в районе фронта пожара происходят поджоги", - сказал собеседник агентства.По словам источника, подобные возгорания не могли произойти от распространения уже действующих пожаров, так как направление было другим.В экстренных службах уточнили, что разбираться в причинах будут следственные органы после нормализации ситуации. Пока по фактам пожаров расследуется одно уголовное дело, которое было возбуждено дознавателями МЧС.При этом местным жителям пожары не выгодны: они ставят под угрозу их жизнь. Кроме того, пожары, запах гари от которых достигал Москвы, будут чреваты ростом онкологических заболеваний. В то же время, данные об активности украинских диверсантов поступают из разных регионов России.Попытка прорываПодразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщило Минобороны России."Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", — заявили в ведомстве.Как отмечается, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулемёты, противотанковые ракетные комплексы, гранатомёты, стрелковое оружие.Всего убиты более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.Смерть наёмникаНаёмник из США погиб в ходе боевых действий на Украине, сообщило 26 августа издание Newsweek со ссылкой на официального представителя Госдепартамента."Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине", - сказал дипломат изданию в пятницу.Сославшись на необходимость уважения к близким, в госдепе отказались раскрыть имя погибшего, а также обстоятельства его гибели, включая время и место смерти.Минобороны России 20 августа сообщило, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области.
https://ukraina.ru/20220826/1038173031.html
https://ukraina.ru/20220826/1038164231.html
https://ukraina.ru/20220826/1038145308.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
хроники, эксклюзив
Хроники, Эксклюзив

Поддержка терактов, попытка прорыва, гибель наёмника. Главное на Украине на утро 27 августа

10:07 27.08.2022 (обновлено: 10:37 27.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Егор Леев
автор Украина.ру
Все материалы
Посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс поддержала теракты на территории России. Украинские военные попытались прорваться на Николаевско-Криворожском направлении. Наёмник из США погиб на Украине
Вечером 26 августа британский посол Симмонс у себя в микроблоге опубликовала фотографию хлопка.
"У меня недавно обнаружена расположенность к этому растению", - подписала она фото.
Смысл её послания заключается в нюансах перевода с русского на украинский. Так, недобросовестные украинские СМИ, пользующиеся машинным переводом, с началом диверсий и терактов на территории России неоднократно попадали впросак. Дело в том, что машинные переводчики не учитывают ударение и переводят хлопОк на украинский как "бавовна" - хлОпок.
После ряда публикаций слово "бавовна" стало вирусным среди украинцев. И теперь и крупнейшие украинские СМИ, говоря о взрывах в России и на освобождённых территориях часто иронизируют в духе "на росії сталася бавовна" - "на россии (написание названия России со строчной буквы, а также использование предлога "на" - также отличительная особенность украинских СМИ — Ред.) произошёл хлОпок".
Запись Симмонс может свидетельствовать о поддержке ею терактов и диверсий на территории России и на освобождённых территориях. При этом от этих терактов гибнут люди.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 19:45
Обстрелы ЗАЭС, террор в Северной Таврии. Итоги 26 августа на УкраинеУкраина усилила обстрелы ЗАЭС и пытается сорвать визит делегации МАГАТЭ на станцию. Украинские силовики продолжают организовывать теракты в Северной Таврии
Так, 26 августа украинские террористы подорвали автомобиль замначальника ГАИ Бердянска Александра Колесникова.
"Заместитель начальника ГАИ Бердянска скончался от ранений, полученных в результате взрыва. По уточнённой информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра "Криворожский горняк". За забором находится спортивная площадка, на которой по счастливой случайности в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там. Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно", — сообщила мэрия Бердянска.
Двумя днями ранее — 24 августа — украинскими террористами был убит глава военно-гражданской администрации пгт Михайловка Запорожской области Иван Сушко.
Под сиденье его автомобиля подложили взрывное устройство, которое активировали, когда Сушко вёз приёмную дочь в детский сад. В результате взрыва Сушко погиб. Его приёмная дочь критических ранений не получила.
За четыре дня до теракта в Михайловке в России под Москвой украинцы совершили ещё один теракт — в автомобиле была взорвана журналистка и философ Дарья Дугина. Позже ФСБ назвала имя убийцы — ею оказалась Наталья Вовк, которая въехала в РФ под видом беженки. При этом в теракте Вовк могла задействовать свою несовершеннолетнюю дочь Софию Шабан. Вовк удалось скрыться — после теракта она с дочерью спешно покинула территорию РФ, выехав в Эстонию.
За два месяца до этого — 24 июня — украинскими террористами подорвана машина, в которой находился глава управления семьи, молодёжи и спорта военно-гражданской администрации Херсонской области Дмитрий Савлученко. От полученных ранений Савлученко скончался.
Кроме того, из приграничных с Украиной областей России регулярно сообщают о диверсиях на железной дороге и обстрелах приграничных населённых пунктов.
Бердянск теракт - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 16:34
Потери ВСУ, теракт в Бердянске, обстрел Херсона. Главное на Украине на 16:00 26 августаУкраинские военные продолжают нести потери. В Бердянске украинские террористы убили замначальника ГАИ Александра Колесникова. ВСУ обстреляли Херсон
Также есть подозрения, что Украина может прибегать к экологическому терроризму. Так, 25 августа глава МЧС Александр Куренков заявил, что охватившие леса Рязанской области пожары могли быть вызваны поджогами.
"Мы видим определенные диверсионные моменты. В голове пожара есть элементы поджогов", — заявил он.
Сейчас эти данные проверяют правоохранители. Куренков попросил местных жителей связаться с властями и рассказать, кто именно мог поджигать леса.
На следующий день источник одного из российских СМИ в экстренных службах сообщил о новых поджогах Рязанских лесов.
"Изначально, как установлено, поджоги не были причиной лесных пожаров в Рязанской области, но сейчас появились факты, указывающие на то, что рядом с уже действующими очагами в районе фронта пожара происходят поджоги", - сказал собеседник агентства.
По словам источника, подобные возгорания не могли произойти от распространения уже действующих пожаров, так как направление было другим.
В экстренных службах уточнили, что разбираться в причинах будут следственные органы после нормализации ситуации. Пока по фактам пожаров расследуется одно уголовное дело, которое было возбуждено дознавателями МЧС.
При этом местным жителям пожары не выгодны: они ставят под угрозу их жизнь. Кроме того, пожары, запах гари от которых достигал Москвы, будут чреваты ростом онкологических заболеваний. В то же время, данные об активности украинских диверсантов поступают из разных регионов России.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
Вчера, 12:24
Обстрелы, ситуация на ЗАЭС, неуверенность немцев. Главное на Украине на 12:00 26 августаУкраинские военные обстреливают Донбасс и совершают диверсии в Северной Таврии. Глава администрации Энергодара опроверг заявления украинских властей о Запорожской АЭС
Попытка прорыва
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщило Минобороны России.
"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", — заявили в ведомстве.
Как отмечается, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулемёты, противотанковые ракетные комплексы, гранатомёты, стрелковое оружие.
Всего убиты более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Смерть наёмника
Наёмник из США погиб в ходе боевых действий на Украине, сообщило 26 августа издание Newsweek со ссылкой на официального представителя Госдепартамента.
"Мы можем подтвердить гибель американского гражданина на Украине", - сказал дипломат изданию в пятницу.
Сославшись на необходимость уважения к близким, в госдепе отказались раскрыть имя погибшего, а также обстоятельства его гибели, включая время и место смерти.
Минобороны России 20 августа сообщило, что российская авиация высокоточным оружием уничтожила около 20 наемников из США в Харьковской области.
 
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