Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов
Российские десантники не дали осуществиться прорыву украинских неонацистов на Николаевско-Криворожском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны РФ 27 августа
"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", - сказано в публикации.
Неонацистов встретили ударами артиллерии, в том числе из вооружения боевых машин десанта, также в дело пошли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.
Всего было уничтожено свыше двух десятков экстремистов и пять единиц боевой техники противника.
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