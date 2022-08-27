Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов

Не только Казахстан. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии Главным событием постновогодних новостей стала миротворческая операция сил ОДКБ в Казахстане. Стоит напомнить о том, что наиболее многочисленное воинское подразделение объединённой группировки имеет не только «украинские» корни, но и давний опыт предотвращения резни.