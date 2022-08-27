Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов - 27.08.2022 Украина.ру
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Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов
Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов - 27.08.2022 Украина.ру
Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов
Российские десантники не дали осуществиться прорыву украинских неонацистов на Николаевско-Криворожском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны РФ 27 августа
2022-08-27T09:22
2022-08-27T09:22
новости
вдв
николаев
кривой рог
прорыв
всу
артиллерия
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"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", - сказано в публикации.Неонацистов встретили ударами артиллерии, в том числе из вооружения боевых машин десанта, также в дело пошли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.Всего было уничтожено свыше двух десятков экстремистов и пять единиц боевой техники противника.
https://ukraina.ru/20220110/1033038052.html
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новости, вдв, николаев, кривой рог, прорыв, всу, артиллерия
Новости, ВДВ, Николаев, Кривой Рог, прорыв, ВСУ, артиллерия

Ликвидированы десятки: ВДВ остановила прорыв украинских неонацистов

09:22 27.08.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУчения ВДВ в Краснодарском крае
Учения ВДВ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Российские десантники не дали осуществиться прорыву украинских неонацистов на Николаевско-Криворожском направлении, говорится в сообщении Министерства обороны РФ 27 августа
"Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников", - сказано в публикации.
Неонацистов встретили ударами артиллерии, в том числе из вооружения боевых машин десанта, также в дело пошли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, стрелковое оружие и гранатометы.
Всего было уничтожено свыше двух десятков экстремистов и пять единиц боевой техники противника.
Въезд в Гагаузию - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
10 января, 13:01
Не только Казахстан. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в БессарабииГлавным событием постновогодних новостей стала миротворческая операция сил ОДКБ в Казахстане. Стоит напомнить о том, что наиболее многочисленное воинское подразделение объединённой группировки имеет не только «украинские» корни, но и давний опыт предотвращения резни.
 
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