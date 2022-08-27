https://ukraina.ru/20220827/1038171849.html
"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России
"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России - 27.08.2022 Украина.ру
"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России
Увеличении армии в России - это естественно в условиях СВО на Украине, оно происходит за счет добровольцев, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-27T07:53
2022-08-27T07:53
2022-08-27T07:53
армия
новости
россия
сво
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Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его словам, из двух миллионов "надо вычесть призывников и тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038126082.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/03/1037234380_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_0ec129c8db9b75a4ff75416dd1c320a2.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
армия, новости, россия, сво
"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России
Увеличении армии в России - это естественно в условиях СВО на Украине, оно происходит за счет добровольцев, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру