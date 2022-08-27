"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России - 27.08.2022 Украина.ру
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"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России
"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России - 27.08.2022 Украина.ру
"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России
Увеличении армии в России - это естественно в условиях СВО на Украине, оно происходит за счет добровольцев, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-08-27T07:53
2022-08-27T07:53
армия
новости
россия
сво
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Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его словам, из двух миллионов "надо вычесть призывников и тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038126082.html
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армия, новости, россия, сво
Армия, Новости, Россия, СВО

"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России

07:53 27.08.2022
 
© Украина.ру / Роман Гнатюк Эльбек Альбастров
 Эльбек Альбастров - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Украина.ру / Роман Гнатюк
Читать в
Увеличении армии в России - это естественно в условиях СВО на Украине, оно происходит за счет добровольцев, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.
То, что идет увеличение армии, это естественно в условиях спецоперации на Украине. Думаю, оно произойдет за счет добровольцев. Они идут через военкоматы, поэтому в эту категорию они тоже попадают. Просто в этом 1,15 млн есть призывной контингент, который ранее был 225 тысяч в год за два призыва.
Владимир Евсеев интервью
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его словам, из двух миллионов "надо вычесть призывников и тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине".
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
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Увеличение армии, цель России в борьбе с Западом. О чём говорили эксперты 25 августа
 
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