https://ukraina.ru/20220827/1038171849.html

"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России

"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России - 27.08.2022 Украина.ру

"Они идут через военкоматы": военный эксперт о том, кто пополняет ряды армии России

Увеличении армии в России - это естественно в условиях СВО на Украине, оно происходит за счет добровольцев, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-08-27T07:53

2022-08-27T07:53

2022-08-27T07:53

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Ранее Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил России на 137 тысяч военнослужащих. Таким образом, штатная численность российской армии составляет 2 039 758 единиц, в том числе 1 150 628 военнослужащих.По его словам, из двух миллионов "надо вычесть призывников и тогда мы получим общую численность служащих по контракту, которых можно задействовать на Украине".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038126082.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

армия, новости, россия, сво