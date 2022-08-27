https://ukraina.ru/20220827/1038168211.html

Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО

Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО - 27.08.2022 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО

У России есть средства борьбы с западным оружием HARM и Iris-T, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру

2022-08-27T05:37

2022-08-27T05:37

2022-08-27T05:37

оружие

украина

россия

новости

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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.По его словам, Запад все это делает специально для затягивания конфликта, потому что для американцев и европейцев "война должна продолжаться хотя бы до 2023 года".Но РФ должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, "уставший от нищеты народ потребует ухода Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220826/1038162059.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

оружие, украина, россия, новости