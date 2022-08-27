Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО - 27.08.2022 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО
Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО - 27.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО
У России есть средства борьбы с западным оружием HARM и Iris-T, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-27T05:37
2022-08-27T05:37
оружие
украина
россия
новости
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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.По его словам, Запад все это делает специально для затягивания конфликта, потому что для американцев и европейцев "война должна продолжаться хотя бы до 2023 года".Но РФ должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, "уставший от нищеты народ потребует ухода Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038162059.html
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оружие, украина, россия, новости
оружие, Украина, Россия, Новости

Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО

05:37 27.08.2022
 
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashinaIRIS-T
IRIS-T - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© commons.wikimedia.org / Boevaya mashina
Читать в
У России есть средства борьбы с западным оружием HARM и Iris-T, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.
У нас есть средства борьбы с этими HARM`ами. Но нужно время, чтобы личный состав научился ими эффективно пользовался. Нам придется перестраивать систему ПВО… Что касается Iris-T, то это только отчасти немецкий комплекс… Но у нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его.
Юрий Кнутов интервью
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, Запад все это делает специально для затягивания конфликта, потому что для американцев и европейцев "война должна продолжаться хотя бы до 2023 года".
Но РФ должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, "уставший от нищеты народ потребует ухода Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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