https://ukraina.ru/20220827/1038168211.html
Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО
Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО - 27.08.2022 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО
У России есть средства борьбы с западным оружием HARM и Iris-T, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
2022-08-27T05:37
2022-08-27T05:37
2022-08-27T05:37
оружие
украина
россия
новости
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Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.По его словам, Запад все это делает специально для затягивания конфликта, потому что для американцев и европейцев "война должна продолжаться хотя бы до 2023 года".Но РФ должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, "уставший от нищеты народ потребует ухода Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир", заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220826/1038162059.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
оружие, украина, россия, новости
Военный эксперт объяснил, может ли западное вооружение Iris-T и HARM на Украине повлиять на исход СВО
У России есть средства борьбы с западным оружием HARM и Iris-T, сказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в интервью Украина.ру
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок пообещала, что систему ПВО Iris-T поставят Украине в ближайшие недели. Также была информация о поставках ракет авиационного базирования HARM, предназначенных для уничтожения радиолокационных станций систем ПВО.
У нас есть средства борьбы с этими HARM`ами. Но нужно время, чтобы личный состав научился ими эффективно пользовался. Нам придется перестраивать систему ПВО… Что касается Iris-T, то это только отчасти немецкий комплекс… Но у нас тоже есть ракеты типа HARM, которые в состоянии вывести этот комплекс из строя и уничтожить его.
Юрий Кнутов
военный эксперт, директор Музея войск ПВО
По его словам, Запад все это делает специально для затягивания конфликта, потому что для американцев и европейцев "война должна продолжаться хотя бы до 2023 года".
Но РФ должны добиться такого состояния, когда в стране будет социально-экономический кризис, "уставший от нищеты народ потребует ухода Зеленского, либо настанет переворот, а к власти придут люди, которые сядут за стол переговоров и заключат мир", заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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