https://ukraina.ru/20220827/1038157975.html

AGM-88 HARM: что особенного в этой ракете

AGM-88 HARM: что особенного в этой ракете - 27.08.2022 Украина.ру

AGM-88 HARM: что особенного в этой ракете

Украина.ру, 27.08.2022

2022-08-27T09:56

2022-08-27T09:56

2022-08-27T09:56

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В ряде российских телеграм-каналов в начале августа были опубликованы фото обломков с маркировкой "BSU-60 A/B", которая характерна для американской ракеты класса "воздух — земля" AGM-88 HARM. Перед этим украинское командование "Юг" сообщило о поражении четырёх ЗРС С-300 и ЗРПК "Панцирь-С1" (российские источники, в том числе неофициальные, о таких потерях не сообщают). Вероятно, ракета была использована против одной из этих целей.AGM-88 HARM (Air-to-Ground Missile — ракета класса "воздух — земля"; High-speed Anti-Radar Missile — высокоскоростная противорадиолокационная ракета) была разработана компанией Texas Instruments, производство же было освоено корпорацией Raytheon (она просто купила соответствующее производство ТИ). Принята на вооружение в 1983 году, заменив AGM-45 Shrike, которые использовались ещё во Вьетнаме. Впервые была применена в 1986 году в военной операции США против Ливии.Это специализированная противорадиолокационная ракета воздушного базирования, предназначенная для "ослепления" ЗРК — наводится по лучу радара зенитчиков и поражает его. В отличие от Shrike, эта ракета не теряет цель, даже если локатор был выключен или сменил частоту (это обычная тактика защиты от противорадиолокационных ракет). Дальность пуска — от 25 до 150 км от цели. Скорость ракеты — ок. 2,4 тыс. км/ч.В общем, ракета как ракета, даже нельзя сказать, что слишком новая. Но есть два аспекта, на которые непременно надо обратить внимание.Во-первых, непонятно, с каких именно носителей эта ракета применялась.Это ракета воздушного базирования. Запускают её с самолётов. Но современная управляемая ракета (более того — даже авиабомба) не просто подвешивается к любому подходящему носителю, а используется в составе комплекса вооружений. То есть она должна быть интегрирована в электронную систему и программное обеспечение самолёта.Информации о том, что эти ракеты устанавливались на самолёты советского типа в СМИ не было. По официальным данным эти ракеты, помимо США, состоят на вооружении ещё девяти стран, которые советских самолётов на вооружении не имеют.УНИАН пишет: "Можно конечно предположить, мы каким-то образом запускаем их с земли (такого же мнения придерживается и российский портал bmpd. — Авт.), но более вероятным является версия о том, что мы получили словацкие и румынские МиГ-29, которые прошли через программы модернизации. И вероятно, одна из этих модернизаций и предполагала интеграцию с AGM-88". Как видим, у украинских СМИ тоже информации о возможном носителе HARM нет. Только предположения, которые основаны на факте боевого применения ракет.Можно даже предположить, что ракета запускалась со штатного носителя таких ракет, вроде F-16 или F-18. Но этих самолётов на вооружении ВВС Украины нет. Или мы чего-то не знаем? Вероятность этого невысока прежде всего потому, что такие самолёты должны были быть обнаружены средствами радио-электронной разведки, но российская сторона ни о чём таком не сообщала.Во-вторых, министр обороны Украины ещё 28 июля заявил о получении противорадиолокационных ракет, однако в официальных списках Пентагона, размещённых на сайте Белого дома, данный боеприпас не значится.Разумеется, есть вероятность того, что ракеты были поставлены из Греции, Испании или Турции, но тут опять же возникает вопрос относительно совместимости, которая может быть достигнута только в случае модернизации носителя с участием американского производителя.Так что, скорее всего, речь идёт о поставках вооружения вне официальной процедуры. Не знаем, можно ли считать это контрабандой и нарушают ли такие поставки внутренние американские правила (скорее всего нет — ленд-лиз именно на это и направлен), но тут открываются целых две новые возможности.С одной стороны, поставки новых вооружений на Украину могут делаться гораздо быстрее, в обход бюрократических процедур.С другой стороны, у ВСУ могут появляться новые, не объявленные ранее, системы вооружения. Включая самолёты (те самые носители ракет HARM), танки, ракеты повышенной дальности и т. п.P.S. Разумеется, есть вероятность того, что маркировка была интерпретирована неправильно и речь идёт о какой-то другой системе вооружения. Но вероятность этого не очень высока. P.P.S.: В ночь на 9 августа заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил, что США поставили Украине противорадиолокационные ракеты, но отказался уточнить сроки, объёмы и номенклатуру поставок.

https://ukraina.ru/20220824/1038056099.html

https://ukraina.ru/20220822/1037944631.html

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2022

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

украина, сша, эксклюзив, вооружение, ракета, пво, поставки, сво