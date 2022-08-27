Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины

Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районы Тяжело представить, что человек, потерявший ноги, спрашивает у продавщицы носки «своего» размера, хотя чего не бывает. Инвалида всегда можно понять. Но как понять довольно еще молодую страну, которая проводит административную реформу в землях, ей давно не принадлежащих? Тут нужен очень глубокий психоанализ, и жизнью одного поколения не обойтись