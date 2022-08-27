Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины
Укрупнение районов Украины, принятое Верховной радов в 2020 году, принесло стране много вреда. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он заметил, что в советское время границы районов формировались исходя из численности населения, особенностей его социального состава и производительных сил.
20 июля 2020, 12:35Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районыТяжело представить, что человек, потерявший ноги, спрашивает у продавщицы носки «своего» размера, хотя чего не бывает. Инвалида всегда можно понять. Но как понять довольно еще молодую страну, которая проводит административную реформу в землях, ей давно не принадлежащих? Тут нужен очень глубокий психоанализ, и жизнью одного поколения не обойтись
Их укрупнение, помимо создания очень неравномерных по численности населения районов, затруднило повседневную жизнь населения, указал политик.
Было двадцать районов, а стало пять, например. Это что значит? Было двадцать районных больниц, а стало пять. Бабушка ездила за 5 километров в больницу, а стала за 40 или 50 километров. Была прокуратура своя на каждый небольшой район, а теперь одна на большой район
Он добавил, что истинной целью реформы было отстранение от власти неугодных киевскому режиму людей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.