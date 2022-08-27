Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины - 27.08.2022 Украина.ру
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Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины
Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины - 27.08.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины
Укрупнение районов Украины, принятое Верховной радов в 2020 году, принесло стране много вреда. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
2022-08-27T08:00
2022-08-27T08:00
новости
николай азаров
верховная рада
реформа
ссср
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Он заметил, что в советское время границы районов формировались исходя из численности населения, особенностей его социального состава и производительных сил.Их укрупнение, помимо создания очень неравномерных по численности населения районов, затруднило повседневную жизнь населения, указал политик.Он добавил, что истинной целью реформы было отстранение от власти неугодных киевскому режиму людей.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, николай азаров, верховная рада, реформа, ссср
Новости, Николай Азаров, Верховная Рада, реформа, СССР

Азаров рассказал, зачем Раде понадобилось укрупнение районов Украины

08:00 27.08.2022
 
© Фото : ba.org.uaВерховная Рада
Верховная Рада - РИА Новости, 1920, 27.08.2022
© Фото : ba.org.ua
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Укрупнение районов Украины, принятое Верховной радов в 2020 году, принесло стране много вреда. Об этом рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру
Он заметил, что в советское время границы районов формировались исходя из численности населения, особенностей его социального состава и производительных сил.
В Симферополе начали продавать политические карты, на которых Крым является частью территории РФ - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 12:35
Фантомные боли украинской власти в Крыму. Верховная Рада поделила полуостров на районыТяжело представить, что человек, потерявший ноги, спрашивает у продавщицы носки «своего» размера, хотя чего не бывает. Инвалида всегда можно понять. Но как понять довольно еще молодую страну, которая проводит административную реформу в землях, ей давно не принадлежащих? Тут нужен очень глубокий психоанализ, и жизнью одного поколения не обойтись
Их укрупнение, помимо создания очень неравномерных по численности населения районов, затруднило повседневную жизнь населения, указал политик.

Было двадцать районов, а стало пять, например. Это что значит? Было двадцать районных больниц, а стало пять. Бабушка ездила за 5 километров в больницу, а стала за 40 или 50 километров. Была прокуратура своя на каждый небольшой район, а теперь одна на большой район

Николай Азаров
Николай Азаров
Бывший премьер-министр Украины
Он добавил, что истинной целью реформы было отстранение от власти неугодных киевскому режиму людей.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
НовостиНиколай АзаровВерховная РадареформаСССР
 
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