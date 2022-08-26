В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев - 26.08.2022 Украина.ру
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В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев
В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев - 26.08.2022 Украина.ру
В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев
Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо приехал в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МВД Денисом Монастырским. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба итальянского ведомства
2022-08-26T11:17
2022-08-26T11:17
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Сообщается, что целью встречи было обсуждение содействия и помощи Украине со стороны Италии "с политической, финансовой и гуманитарной точек зрения".Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях.
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Новости, Италия, МИД, Киев

В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев

11:17 26.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Италии С. Лаврова и Луиджи ди Майо
Встреча глав МИД РФ и Италии С. Лаврова и Луиджи ди Майо
© Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо приехал в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МВД Денисом Монастырским. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба итальянского ведомства

Министр подтвердил своим собеседникам твердую поддержку Италии территориальной целостности, суверенитета, независимости и свободы Украины, а также убежденную поддержку ее европейского пути и ее будущего восстановления.

Сообщается, что целью встречи было обсуждение содействия и помощи Украине со стороны Италии "с политической, финансовой и гуманитарной точек зрения".
Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях.
28 июля, 11:55
В Италии разразился скандал из-за статьи о похождениях украинских мажоровВ одном из крупнейших итальянских изданий La Repubblica на днях была опубликована статья о богатой украинской молодежи, развлекающихся в барах и ресторанах, но газета удалила его со своего сайта после возмущения украинских властей
 
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