https://ukraina.ru/20220826/1038142381.html

В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев

В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев - 26.08.2022 Украина.ру

В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев

Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо приехал в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МВД Денисом Монастырским. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба итальянского ведомства

2022-08-26T11:17

2022-08-26T11:17

2022-08-26T11:17

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Сообщается, что целью встречи было обсуждение содействия и помощи Украине со стороны Италии "с политической, финансовой и гуманитарной точек зрения".Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях.

https://ukraina.ru/20220728/1036954768.html

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