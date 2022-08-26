В МИД Италии сообщили, зачем глава ведомства приехал в Киев
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Министр иностранных дел Италии Луиджи ди Майо приехал в Киев и провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и главой МВД Денисом Монастырским. Об этом 25 августа сообщила пресс-служба итальянского ведомства
Министр подтвердил своим собеседникам твердую поддержку Италии территориальной целостности, суверенитета, независимости и свободы Украины, а также убежденную поддержку ее европейского пути и ее будущего восстановления.
Сообщается, что целью встречи было обсуждение содействия и помощи Украине со стороны Италии "с политической, финансовой и гуманитарной точек зрения".
Ранее министерство финансов Украины сообщило, что Украина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях.
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