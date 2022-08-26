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Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций

Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций - 26.08.2022 Украина.ру

Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций

Венгерское правительство не поддержало введение санкций против патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после обращения Венгерской православной епархии. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на правящего архиерея епархии Святослава Булаха

2022-08-26T09:55

2022-08-26T09:55

2022-08-26T09:55

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венгрия

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Пулах считает, что санкции в отношении религиозных деятелей опасны, так как ставят под угрозу существование церквей. По его словам, в санкционный список могли бы внести и Папу Римского за то, что он называет "маму - мамой, а не папой, и не родителем номер один".Патриарха Кирилла не включили в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за протеста Венгрии. В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает санкции против главы Русской Православной Церкви. По его словам, венгерские власти выступают против санкционной политики в отношении священнослужителей, так как она "поставит под угрозу религиозную свободу".

https://ukraina.ru/20220616/1034165127.html

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новости, патриарх, санкции, венгрия, патриарх кирилл