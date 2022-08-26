Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций - 26.08.2022 Украина.ру
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Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций - 26.08.2022 Украина.ру
Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
Венгерское правительство не поддержало введение санкций против патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после обращения Венгерской православной епархии. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на правящего архиерея епархии Святослава Булаха
2022-08-26T09:55
2022-08-26T09:55
новости
патриарх
санкции
венгрия
патриарх кирилл
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Пулах считает, что санкции в отношении религиозных деятелей опасны, так как ставят под угрозу существование церквей. По его словам, в санкционный список могли бы внести и Папу Римского за то, что он называет "маму - мамой, а не папой, и не родителем номер один".Патриарха Кирилла не включили в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за протеста Венгрии. В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает санкции против главы Русской Православной Церкви. По его словам, венгерские власти выступают против санкционной политики в отношении священнослужителей, так как она "поставит под угрозу религиозную свободу".
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новости, патриарх, санкции, венгрия, патриарх кирилл
Новости, патриарх, Санкции, Венгрия, Патриарх Кирилл

Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций

09:55 26.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин выступил на заседании Архиерейского собора РПЦ
Президент РФ В. Путин выступил на заседании Архиерейского собора РПЦ - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© РИА Новости . Алексей Никольский
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Венгерское правительство не поддержало введение санкций против патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после обращения Венгерской православной епархии. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на правящего архиерея епархии Святослава Булаха
"Мы как епархия написали письмо, обратились к правительству Венгрии с просьбой о защите, о том, чтобы никакие санкции против патриарха не вводились... И правительство поддержало, в том числе, насколько я знаю и понимаю, потому что правительство выступает за сохранение христианства", - сказал Булах.
Пулах считает, что санкции в отношении религиозных деятелей опасны, так как ставят под угрозу существование церквей. По его словам, в санкционный список могли бы внести и Папу Римского за то, что он называет "маму - мамой, а не папой, и не родителем номер один".
Патриарха Кирилла не включили в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за протеста Венгрии. В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает санкции против главы Русской Православной Церкви. По его словам, венгерские власти выступают против санкционной политики в отношении священнослужителей, так как она "поставит под угрозу религиозную свободу".
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16 июня, 14:11
Британия ввела санкции против патриарха КириллаПредстоятель Русской православной церкви патриарх Московский и всея Руси Кирилл вошел под первым номером в новый список антироссийских санкций. Перечень был опубликован 16 июня
 
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