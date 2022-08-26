https://ukraina.ru/20220826/1038137444.html
Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций - 26.08.2022 Украина.ру
Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
Венгерское правительство не поддержало введение санкций против патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после обращения Венгерской православной епархии. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на правящего архиерея епархии Святослава Булаха
2022-08-26T09:55
2022-08-26T09:55
2022-08-26T09:55
новости
патриарх
санкции
венгрия
патриарх кирилл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101959/98/1019599823_0:0:3214:1809_1920x0_80_0_0_a0402db944512adbe3458a6c74607499.jpg
Пулах считает, что санкции в отношении религиозных деятелей опасны, так как ставят под угрозу существование церквей. По его словам, в санкционный список могли бы внести и Папу Римского за то, что он называет "маму - мамой, а не папой, и не родителем номер один".Патриарха Кирилла не включили в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за протеста Венгрии. В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает санкции против главы Русской Православной Церкви. По его словам, венгерские власти выступают против санкционной политики в отношении священнослужителей, так как она "поставит под угрозу религиозную свободу".
https://ukraina.ru/20220616/1034165127.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101959/98/1019599823_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_0d142822bb552faea9327bf7b95e8f6b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, патриарх, санкции, венгрия, патриарх кирилл
Новости, патриарх, Санкции, Венгрия, Патриарх Кирилл
Венгрия уберегла патриарха Кирилла от санкций
Венгерское правительство не поддержало введение санкций против патриарха Московского и Всея Руси Кирилла после обращения Венгерской православной епархии. Об этом сообщили журналисты РИА Новости, ссылаясь на правящего архиерея епархии Святослава Булаха
"Мы как епархия написали письмо, обратились к правительству Венгрии с просьбой о защите, о том, чтобы никакие санкции против патриарха не вводились... И правительство поддержало, в том числе, насколько я знаю и понимаю, потому что правительство выступает за сохранение христианства", - сказал Булах.
Пулах считает, что санкции в отношении религиозных деятелей опасны, так как ставят под угрозу существование церквей. По его словам, в санкционный список могли бы внести и Папу Римского за то, что он называет "маму - мамой, а не папой, и не родителем номер один".
Патриарха Кирилла не включили в шестой пакет санкций Евросоюза против России из-за протеста Венгрии. В мае премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не поддерживает санкции против главы Русской Православной Церкви. По его словам, венгерские власти выступают против санкционной политики в отношении священнослужителей, так как она "поставит под угрозу религиозную свободу".