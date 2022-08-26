https://ukraina.ru/20220826/1038134074.html
При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество
При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество - 26.08.2022 Украина.ру
При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество
Отступая, ВСУ оставляют на полях сражения раненных и погибших иностранных наемников, заявил в ходе выездного заседания постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда.25 августа
2022-08-26T09:25
2022-08-26T09:25
2022-08-26T09:25
новости
иностранные наемники
казаки
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/25/1034042528_0:0:1773:997_1920x0_80_0_0_ddd39d900e4f2d0f88fa0639be3a5a7c.jpg.webp
Он добавил, что, отступая, украинские военные забывают и об убитых, и о раненных, и казаки оказывают помощь в передаче тел в уполномоченные структуры.Сообщается, что более шести тысяч добровольцев из Всероссийского казачьего общества участвуют в СВО в частях Народной милиции ДНР и ЛНР.Ранее в интервью Украина.ру президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич заявил, что прибывшие на Украину наемники из Эстонии, Латвии и Литвы должны как минимум вернуться домой в гробах, или, как минимум, оказались в Москве на судебном процессе.Также бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук объяснил, что большинство иностранных наемников в составе ВСУ - инструкторы, снайперы, корректировщики, разведчики.
https://ukraina.ru/20220815/1037701580.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/25/1034042528_0:0:1553:1164_1920x0_80_0_0_930f114decdb034ebe62b617215505ce.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иностранные наемники, казаки, сво
При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество
Отступая, ВСУ оставляют на полях сражения раненных и погибших иностранных наемников, заявил в ходе выездного заседания постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда.25 августа
Фиксируют огромное количество иностранных наемников, обнаруживают их погибшими, с документами. Наши казаки подтверждают то, что Вооруженные силы Украины оставляют на полях сражения тела погибших иностранных наемников.
Он добавил, что, отступая, украинские военные забывают и об убитых, и о раненных, и казаки оказывают помощь в передаче тел в уполномоченные структуры.
Сообщается, что более шести тысяч добровольцев из Всероссийского казачьего общества участвуют в СВО в частях Народной милиции ДНР и ЛНР.
Ранее в интервью Украина.ру президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич заявил, что прибывшие на Украину наемники из Эстонии, Латвии и Литвы должны как минимум вернуться домой в гробах, или, как минимум, оказались в Москве на судебном процессе.
Также бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук объяснил, что большинство иностранных наемников в составе ВСУ - инструкторы, снайперы, корректировщики, разведчики.