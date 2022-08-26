https://ukraina.ru/20220826/1038134074.html

При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество

При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество - 26.08.2022 Украина.ру

При отступлении ВСУ бросают тела иностранных наемников – Всероссийское казачье общество

Отступая, ВСУ оставляют на полях сражения раненных и погибших иностранных наемников, заявил в ходе выездного заседания постоянной комиссии по взаимодействию со СМИ Совета при президенте РФ по делам казачества атаман Всероссийского казачьего общества (ВсКО) Николай Долуда.25 августа

2022-08-26T09:25

2022-08-26T09:25

2022-08-26T09:25

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иностранные наемники

казаки

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Он добавил, что, отступая, украинские военные забывают и об убитых, и о раненных, и казаки оказывают помощь в передаче тел в уполномоченные структуры.Сообщается, что более шести тысяч добровольцев из Всероссийского казачьего общества участвуют в СВО в частях Народной милиции ДНР и ЛНР.Ранее в интервью Украина.ру президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (Санкт-Петербург) Николай Межевич заявил, что прибывшие на Украину наемники из Эстонии, Латвии и Литвы должны как минимум вернуться домой в гробах, или, как минимум, оказались в Москве на судебном процессе.Также бывший министр безопасности ДНР и командир подразделения специального отряда "Центр" Андрей Пинчук объяснил, что большинство иностранных наемников в составе ВСУ - инструкторы, снайперы, корректировщики, разведчики.

https://ukraina.ru/20220815/1037701580.html

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новости, иностранные наемники, казаки, сво