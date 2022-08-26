https://ukraina.ru/20220826/1038132003.html

Аналитик назвал потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня

Аналитик назвал потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня - 26.08.2022 Украина.ру

Аналитик назвал потери Европы от остановки "Северного потока" на три дня

От трех дней приостановки "Северного потока" европейцы только на первый взгляд потеряют немного. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, передает 26 августа агентство "Прайм"

2022-08-26T08:48

2022-08-26T08:48

2022-08-26T09:01

газ

европа

северный поток

новости

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По его словам, в сутки по трубопроводу прокачивается порядка 33 миллиона кубометров газа, тогда как среднесуточное потребление, к примеру, Германии — около 250 миллионов кубов.В случае прекращения поставок на более долгий срок потери могут стать весьма чувствительными, а и без того высокие цены на газ в один миг подскочат до непредсказуемых величин, предупредил аналитик.Он добавил, что во время профилактических работ "Газпром" может обнаружить какие-либо поломки, вследствие чего примет решение не возобновлять прокачку газа в намеченные сроки.Это может вызывать нервозность европейцев и привести к серьезному скачку цен на газ. Он напомнил, как они начали расти на одной лишь новости о трехдневной паузе. При этом до этого хранилища исправно заполнялись, газ дешевел почти до 2000 долларов за тысячу кубов и это не было пределом.При этом такие котировки российской компании выгодны — поставки по контрактам она осуществляет с трех-шестимесячным лагом, поэтому сегодняшние биржевые цены отражаются на стоимости газа непосредственно в отопительный период.Даже если сейчас будут решены все проблемы с турбинами и "Северный поток" заработает на полную мощность, зимой "Газпром" будет продавать много дорогого газа.Если же требования российского поставщика о предоставлении письменных гарантий отсутствия санкций в отношении турбин из Европы, Канады и Великобритании не будут выполнены, трубопровод может остановиться из-за выработки ресурса последней оставшейся в эксплуатации турбины.

https://ukraina.ru/20220824/1038059264.html

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2022

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газ, европа, северный поток, новости