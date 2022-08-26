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Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины

Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины - 26.08.2022 Украина.ру

Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 25 августа в ходе выступления на заседании городского совета Риги назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины

2022-08-26T08:12

2022-08-26T08:12

2022-08-26T08:25

гончаренко

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россия

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русофобия

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Он отметил, что Украину и Латвию обвиняют в русофобии.По словам Гончаренко, она направлена не против этнических русских, а против "Российской империи".Помимо этого, депутат обвинил Россию в "покорении" Украины в XVIII веке. Однако вхождение в состав Русского царства территорий, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, произошло на век раньше. 18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким приняло решение о переходе под управление Москвы.Ранее Алексей Гончаренко пригрозил повешением президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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гончаренко, новости, россия, украина, русофобия