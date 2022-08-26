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Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины - 26.08.2022 Украина.ру
Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 25 августа в ходе выступления на заседании городского совета Риги назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
2022-08-26T08:12
2022-08-26T08:12
2022-08-26T08:25
гончаренко
новости
россия
украина
русофобия
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Он отметил, что Украину и Латвию обвиняют в русофобии.По словам Гончаренко, она направлена не против этнических русских, а против "Российской империи".Помимо этого, депутат обвинил Россию в "покорении" Украины в XVIII веке. Однако вхождение в состав Русского царства территорий, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, произошло на век раньше. 18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким приняло решение о переходе под управление Москвы.Ранее Алексей Гончаренко пригрозил повешением президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
гончаренко, новости, россия, украина, русофобия
Гончаренко, Новости, Россия, Украина, Русофобия
Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
08:12 26.08.2022 (обновлено: 08:25 26.08.2022)
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 25 августа в ходе выступления на заседании городского совета Риги назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Он отметил, что Украину и Латвию обвиняют в русофобии.
"Но это единственная возможная для нас политика", — заявил он.
По словам Гончаренко, она направлена не против этнических русских, а против "Российской империи".
Помимо этого, депутат обвинил Россию в "покорении" Украины в XVIII веке.
Однако вхождение в состав Русского царства территорий, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, произошло на век раньше. 18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким приняло решение о переходе под управление Москвы.
Ранее Алексей Гончаренко пригрозил повешением президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.