Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины - 26.08.2022 Украина.ру
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Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины - 26.08.2022 Украина.ру
Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 25 августа в ходе выступления на заседании городского совета Риги назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
2022-08-26T08:12
2022-08-26T08:25
гончаренко
новости
россия
украина
русофобия
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Он отметил, что Украину и Латвию обвиняют в русофобии.По словам Гончаренко, она направлена не против этнических русских, а против "Российской империи".Помимо этого, депутат обвинил Россию в "покорении" Украины в XVIII веке. Однако вхождение в состав Русского царства территорий, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, произошло на век раньше. 18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким приняло решение о переходе под управление Москвы.Ранее Алексей Гончаренко пригрозил повешением президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.
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гончаренко, новости, россия, украина, русофобия
Гончаренко, Новости, Россия, Украина, Русофобия

Гончаренко назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины

08:12 26.08.2022 (обновлено: 08:25 26.08.2022)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій ГончаренкоАлексей Гончаренко
Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олексій Гончаренко
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко 25 августа в ходе выступления на заседании городского совета Риги назвал русофобию единственной возможной политикой для Украины
Он отметил, что Украину и Латвию обвиняют в русофобии.

"Но это единственная возможная для нас политика", — заявил он.

По словам Гончаренко, она направлена не против этнических русских, а против "Российской империи".
Помимо этого, депутат обвинил Россию в "покорении" Украины в XVIII веке.
Однако вхождение в состав Русского царства территорий, которые в настоящее время находятся под контролем Киева, произошло на век раньше. 18 января 1654 года на Переяславской раде запорожское казачество во главе с Богданом Хмельницким приняло решение о переходе под управление Москвы.
Ранее Алексей Гончаренко пригрозил повешением президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости.
 
ГончаренкоНовостиРоссияУкраинаРусофобия
 
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