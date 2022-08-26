Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции

"Наконец, эта война по своей сути бессрочная. Она не завершится в торжественный момент, когда будут подписаны некие соглашения. Потому что она ведется сообществом людей, которые говорят, что никто от их имени не может подписать акт о капитуляции или пойти на какие-то уступки. Украина стала именно таким сообществом", - сказал эксперт.