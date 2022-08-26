https://ukraina.ru/20220826/1038117420.html
Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции
Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции - 26.08.2022 Украина.ру
Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции
Украина ведет тотальную войну на уничтожение, которая не завершится торжественной подписью соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:15
2022-08-26T07:15
2022-08-26T07:15
новости
капитуляция
киев
владимир зеленский
сво
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Украинские войска забрасывают минами-лепестками жилые массивы, наносят удары по гражданским объектам в России, бьют по Запорожской АЭС. Это значит, что Украина ведет тотальную войну любыми средствами, считает Ремизов.Для победы в противостоянии общество должно сплотиться и мобилизоваться перед лицом угрозы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220825/1038096137.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, капитуляция, киев, владимир зеленский, сво
Новости, капитуляция, Киев, Владимир Зеленский, СВО
Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции
Украина ведет тотальную войну на уничтожение, которая не завершится торжественной подписью соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов