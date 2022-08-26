Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции - 26.08.2022 Украина.ру
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Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции
Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции - 26.08.2022 Украина.ру
Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции
Украина ведет тотальную войну на уничтожение, которая не завершится торжественной подписью соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
2022-08-26T07:15
2022-08-26T07:15
новости
капитуляция
киев
владимир зеленский
сво
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Украинские войска забрасывают минами-лепестками жилые массивы, наносят удары по гражданским объектам в России, бьют по Запорожской АЭС. Это значит, что Украина ведет тотальную войну любыми средствами, считает Ремизов.Для победы в противостоянии общество должно сплотиться и мобилизоваться перед лицом угрозы, заключил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20220825/1038096137.html
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новости, капитуляция, киев, владимир зеленский, сво
Новости, капитуляция, Киев, Владимир Зеленский, СВО

Ремизов объяснил, почему Киев отказался от капитуляции

07:15 26.08.2022
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Украина ведет тотальную войну на уничтожение, которая не завершится торжественной подписью соглашений. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов
Украинские войска забрасывают минами-лепестками жилые массивы, наносят удары по гражданским объектам в России, бьют по Запорожской АЭС. Это значит, что Украина ведет тотальную войну любыми средствами, считает Ремизов.
"Наконец, эта война по своей сути бессрочная. Она не завершится в торжественный момент, когда будут подписаны некие соглашения. Потому что она ведется сообществом людей, которые говорят, что никто от их имени не может подписать акт о капитуляции или пойти на какие-то уступки. Украина стала именно таким сообществом", - сказал эксперт.
Для победы в противостоянии общество должно сплотиться и мобилизоваться перед лицом угрозы, заключил эксперт.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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