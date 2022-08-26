https://ukraina.ru/20220826/1038086476.html

Политолог Кочетков рассказал о способе, которым можно победить терроризм Украины

Политолог Кочетков рассказал о способе, которым можно победить терроризм Украины - 26.08.2022 Украина.ру

Политолог Кочетков рассказал о способе, которым можно победить терроризм Украины

Единственный способ борьбы с террором – ответный террор, ничего более универсального придумано не было, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру

2022-08-26T04:00

2022-08-26T04:00

2022-08-26T04:00

террор

украина

алексей кочетков

новости

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Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.По его словам, все террористы должны подлежать ликвидации, если РФ это сделает, то "террор заглохнет, не успев начаться", а если не сделает, то "получим минную войну на дорогах, взрывы в транспорте и убийства лидеров общественного мнения".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220825/1038081942.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

террор, украина, алексей кочетков, новости