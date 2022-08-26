https://ukraina.ru/20220826/1038086476.html
Политолог Кочетков рассказал о способе, которым можно победить терроризм Украины
Политолог Кочетков рассказал о способе, которым можно победить терроризм Украины - 26.08.2022 Украина.ру
Политолог Кочетков рассказал о способе, которым можно победить терроризм Украины
Единственный способ борьбы с террором – ответный террор, ничего более универсального придумано не было, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
2022-08-26T04:00
2022-08-26T04:00
2022-08-26T04:00
террор
украина
алексей кочетков
новости
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Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.По его словам, все террористы должны подлежать ликвидации, если РФ это сделает, то "террор заглохнет, не успев начаться", а если не сделает, то "получим минную войну на дорогах, взрывы в транспорте и убийства лидеров общественного мнения".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220825/1038081942.html
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2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/18/1038047305_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_21162e7a0d82c2641c2cc2fdc8c30b24.jpg
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
террор, украина, алексей кочетков, новости
Политолог Кочетков рассказал о способе, которым можно победить терроризм Украины
Единственный способ борьбы с террором – ответный террор, ничего более универсального придумано не было, сказал политолог и историк нацизма на Украине Алексей Кочетков в интервью Украина.ру
Ранее в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА поселка Михайловка в Запорожской области Иван Сушко.
Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство. В результате взрыва он был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Единственный способ борьбы с террором – ответный террор. Ничего более универсального придумано не было. Когда государство борется с терроризмом законными методами, опираясь на права личности или суд присяжных, государство всегда проигрывает. Потому что террористы на то и террористы, что они не признают никаких законов и никаких правил.
Алексей Кочетков
политолог и историк нацизма на Украине
По его словам, все террористы должны подлежать ликвидации, если РФ это сделает, то "террор заглохнет, не успев начаться", а если не сделает, то "получим минную войну на дорогах, взрывы в транспорте и убийства лидеров общественного мнения".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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