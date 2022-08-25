https://ukraina.ru/20220825/1038103674.html
Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео
Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео - 25.08.2022 Украина.ру
Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
2022-08-25T15:13
2022-08-25T15:13
2022-08-25T15:13
ростислав ищенко
сво
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01:05 - К чему может привести рост недовольства населения ЕС?10:35 - Почему на государственном уровне в СМИ нацизм и национализм ставят на одну ступень?16:55 - Какие события повлияли на то, что Совбез ООН стал прозападным?23:23 - Чем обычные рядовые граждане могут помочь в достижении победы?40:24 – "Революции делают на сытый желудок": а как же революция 17-го года?1:01:25 – Возможный законопроект США о выдаче каперских свидетельств против российских кораблей: в чем смысл идеи?1:02:15 - Поколение 20-30-летних людей потеряно для России?Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_officialTelegram — https://t.me/ukraina_ruОдноклассники — https://ok.ru/ukrainaruНаш сайт: https://ukraina.ru ТГ-канал Ростислава Ищенко: https://t.me/rostislavishchenko
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, сво, видео
Нужна ли мобилизация в РФ и как национализм становится нацизмом - Ищенко. Видео
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
01:05 - К чему может привести рост недовольства населения ЕС?
10:35 - Почему на государственном уровне в СМИ нацизм и национализм ставят на одну ступень?
16:55 - Какие события повлияли на то, что Совбез ООН стал прозападным?
23:23 - Чем обычные рядовые граждане могут помочь в достижении победы?
40:24 – "Революции делают на сытый желудок": а как же революция 17-го года?
1:01:25 – Возможный законопроект США о выдаче каперских свидетельств против российских кораблей: в чем смысл идеи?
1:02:15 - Поколение 20-30-летних людей потеряно для России?