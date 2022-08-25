Ждут неминуемой победы: что показала украинская социология
Несмотря на дикие цифры, демонстрируемые украинской социологией, она в целом достаточно объективно показывает состояние украинского общества. А состояние это стабильное: украинцы считают себя патриотами, дела идут в правильном направлении, а победа над Россией неминуема, как и вступление Украины в Евросоюз и НАТО (а возможно и в США – просто об этом не спрашивают).
23 августа Социологическая группа "Рейтинг" опубликовала результаты исследования, проведённого 17-18 августа. По телефону были опрошены 1000 человек. Заявленная тема пресс-релиза: "Идентичность. Патриотизм. Ценности".
Социальный оптимизм
Украинцы по-прежнему преисполнены оптимизма. Обозначившийся месяц назад спад числа считающих, что страна развивается в правильном направлении, стабилизировался. Учитывая погрешность исследования, можно сказать, что на протяжении летних месяцев число оптимистов стабильно – около 75% опрошенных.
На стабильно высоком уровне остаётся и число людей, которые верят в победу над Россией: начиная с марта месяца оно держится на уровне 92-93%.
А вот число людей, которые не считают, что Украине удастся добиться победы быстро, изменилось по сравнению мартом ещё в июне и продолжает сокращаться: в начале марта считали, что победа будет достигнута в сроки менее месяца 57%, сейчас – 5%.
12 апреля, 08:29Социология на военной службе. О чем говорят новые украинские опросыНа прошлой неделе были опубликованы результаты нового опроса социологической группы «Рейтинг», показавшие рост националистических и антироссийских настроений на Украине, что вполне объяснимо в условиях проведения специальной войсковой операции РФ и оголтелой украинской антироссийской пропаганды
Подавляющее большинство (60%) считает, что победа будет достигнута в течение более полугода, но вряд ли более полутора (пункта "несколько лет" в опроснике нет).
Высокий уровень социального оптимизма подтверждается качественными данными. Оживился рынок недвижимости, сейчас жильё в Киеве стоит дороже, чем в довоенные времена. Люди начали строиться и заниматься ремонтом квартир, с учётом фактора мобилизации возник дефицит на рабочих строительно-отделочных специальностей.
Отметим, что речь идёт не столько о восстановлении разрушенного жилья, сколько о плановом строительстве и ремонтах.
Высокий уровень социального оптимизма украинцев может вызвать удивление, но ничего удивительного в нём нет, если вспомнить, что определяется он не только пропагандой, но и объективными факторами – "жестами доброй воли" и темпами наступательных операций союзных сил.
К тому же, не будем забывать, что российское общество тоже пребывает в эйфории. По сообщению руководителя Всероссийского центра общественного мнения Валерия Фёдорова уровень поддержки СВО сохраняется на уровне примерно 75%.
Украина и Россия
Существенно изменилось отношение к Украине.
По сравнению с прошлым годом более чем вдвое (с 34 до 75%) выросло число людей, которые испытывают гордость за Украину. Число испытывающих грусть, напротив, снизилось с 37 до 29%.
97% опрошенных поддержали бы независимость Украины, если бы оказались в ситуации 1991 года. Вопрос кажется абсурдным, но в августе 2012 года положительно на него ответили только 62% опрошенных.
В отношении идентичности большинство опрошенных считают себя в первую очередь гражданами Украины (95%), жителями региона (94%) и 61% – европейцами (год назад таких было 26% – это тоже эффект СВО).
Соответствующим образом отразилась ситуация и на языковом вопросе. Число использующих русский язык дома сократилось, по сравнению с 2012 годом, с 37 до 13%, а тех, которые называют родным языком русский – с 42 до 19%.
Разумеется, все четыре числа занижены, но общая тенденция понятна: люди не хотят быть связаны Россией и русской культурой.
Число тех, кто считает, что статус русского языка должен быть повышен, снизилось с 50 до 13% (причём тех, кто выступает за статус второго государственного для русского языка – с 27 до 3%). 19% украинцев с начала СВО перешли на постоянное или более частое использование украинского языка.
14 апреля, 05:30Социолог объяснила увеличение поддержки населением правительства РФВ последние годы в России происходил рост пассивной неудовлетворенности населения положением дел в стране, однако агрессивность Запада изменила её направление. Об этом рассказала в интервью изданию Украина.ру доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ, кандидат исторических наук Татьяна Евгеньева
Тёплое отношение к россиянам, по сравнению с маем 2018 года снизилось в шестнадцать раз, к белорусам – в семь, к жителям республик Донбасса – почти в четыре раза, к русским, живущим на Украине и к жителям Крыма, с начала СВО, – в два раза.
Половина опрошенных считает, что отношения с россиянами не восстановятся никогда (но в апреле таких было 64%).
В общем, главный тренд изменения общественного мнения населения Украины после начала СВО – дерусификация.
Достигнутый результат, скорее всего, временный и позже ситуация может измениться, но тут будут играть роль три момента: прекращение боевых действий, результат СВО и сохранение нынешнего режима на Украине. Опыт 2014-21 годов показывает, после "горячей" фазы наступает "откат", сопровождающийся некоторым улучшением отношения к россиянам и, в меньшей степени, к России.
В целом же начало СВО только ускорило движение в определённом в 1991 году направлении. Так или иначе, но нет оснований полагать, что общий тренд изменится. Разве что территория Украины войдёт в состав России.