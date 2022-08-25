"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу - 25.08.2022 Украина.ру
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"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу
"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу - 25.08.2022 Украина.ру
"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу
Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что континент стоит на пороге войны, и решение ЕС по тренировочной миссии для ВСУ приведет к ее началу. Об этом он 22 августа написал в своем аккаунте в Twitter
2022-08-25T10:51
2022-08-25T10:51
новости
европарламент
франция
депутат
война
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Он отметил, что именно по такому сценарию начиналось участие американских войск во Вьетнамской войне. Мариани напомнил, что в мае 1959 года командование США Тихоокеанского сектора начало присылать военных советников, что впоследствии привело к вводу войск.Ранее экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum заявил, что возможное участие Чехии в глобальной войне с Россией – "смехотворно".Также накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз намерен создавать тренировочные базы, чтобы "натаскивать" "террористов" и боевиков для киевского режима, прикрываясь созданием миссии по подготовке украинских солдат.
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новости, европарламент, франция, депутат, война
Новости, Европарламент, Франция, депутат, война

"Мы на пути к войне": депутат Европарламента предостерег Европу

10:51 25.08.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПресс-конференция французских парламентариев
Пресс-конференция французских парламентариев - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани заявил, что континент стоит на пороге войны, и решение ЕС по тренировочной миссии для ВСУ приведет к ее началу. Об этом он 22 августа написал в своем аккаунте в Twitter
Мы на пути к войне. Но никто не хочет произносить этого вслух.
Он отметил, что именно по такому сценарию начиналось участие американских войск во Вьетнамской войне. Мариани напомнил, что в мае 1959 года командование США Тихоокеанского сектора начало присылать военных советников, что впоследствии привело к вводу войск.
Ранее экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum заявил, что возможное участие Чехии в глобальной войне с Россией – "смехотворно".
Также накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Евросоюз намерен создавать тренировочные базы, чтобы "натаскивать" "террористов" и боевиков для киевского режима, прикрываясь созданием миссии по подготовке украинских солдат.
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