Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление - 25.08.2022 Украина.ру
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Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление
Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление - 25.08.2022 Украина.ру
Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление
Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее. Об этом 25 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире "Соловьев Live"
2022-08-25T10:50
2022-08-25T10:50
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"Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьёзнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии. Теперь уже ставки настолько высоки, что ситуация вокруг Украины, мотивированная Западом, стала разрушительной для всех континентов — вот в чем проблема", - сказала Захарова.По ее словам, все осознали, что это не локальная ситуация, "не история о каких-то противоречиях в регионе".Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.
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оон, захарова, украина, новости
ООН, Захарова, Украина, Новости

Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

10:50 25.08.2022
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее. Об этом 25 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире "Соловьев Live"
"Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьёзнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии. Теперь уже ставки настолько высоки, что ситуация вокруг Украины, мотивированная Западом, стала разрушительной для всех континентов — вот в чем проблема", - сказала Захарова.

По ее словам, все осознали, что это не локальная ситуация, "не история о каких-то противоречиях в регионе".

"А что западные либеральные диктатуры взялись за передел мира, используя Украину. Когда все это поняли на своём примере — вот тут начало приходить осознание масштабов", - отметила Захарова.

Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.
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Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на УкраинеМенее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному 24 августа в штаб-квартире организации
 
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