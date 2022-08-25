https://ukraina.ru/20220825/1038084094.html

Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление - 25.08.2022 Украина.ру

Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление

Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее. Об этом 25 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире "Соловьев Live"

2022-08-25T10:50

2022-08-25T10:50

2022-08-25T10:50

оон

захарова

украина

новости

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"Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьёзнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии. Теперь уже ставки настолько высоки, что ситуация вокруг Украины, мотивированная Западом, стала разрушительной для всех континентов — вот в чем проблема", - сказала Захарова.По ее словам, все осознали, что это не локальная ситуация, "не история о каких-то противоречиях в регионе".Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.

https://ukraina.ru/20220825/1038076184.html

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оон, захарова, украина, новости