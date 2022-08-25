Захарова объяснила, почему большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Большинство стран ООН не поддержали антироссийское заявление Киева, так как в мире начинают понимать масштабы кризиса, вызванного действиями Запада на Украине и вокруг нее. Об этом 25 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова эфире "Соловьев Live"
"Мир не покупает это по одной простой причине: все начали осознавать, что ситуация намного серьёзнее, нежели использование западными либеральными диктатурами Украины в антироссийской идеологии. Теперь уже ставки настолько высоки, что ситуация вокруг Украины, мотивированная Западом, стала разрушительной для всех континентов — вот в чем проблема", - сказала Захарова.
По ее словам, все осознали, что это не локальная ситуация, "не история о каких-то противоречиях в регионе".
По ее словам, все осознали, что это не локальная ситуация, "не история о каких-то противоречиях в регионе".
"А что западные либеральные диктатуры взялись за передел мира, используя Украину. Когда все это поняли на своём примере — вот тут начало приходить осознание масштабов", - отметила Захарова.
Накануне менее трети государств-членов ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине, озвученному в среду в штаб-квартире организации.