В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России - 25.08.2022 Украина.ру
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В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России
В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России - 25.08.2022 Украина.ру
В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России
Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц сталкиваются с противоречиями в Евросоюзе по вопросу урегулирования на Украине, написал обозреватель американского издания Politico Муджтаба Рахман
2022-08-25T09:16
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новости
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По его мнению, Макрон и Шольц скрывают от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию по ситуации на Украине, которая заключается в достижении мира дипломатическим путем.По его мнению, пока США продолжают поддерживать боевые действия на Украине, Германия и Франция вряд ли начнут заявлять о своей позиции в интересах сохранения единства внутри ЕС.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
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Новости, Украина, Россия, ЕС

В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России

09:16 25.08.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц сталкиваются с противоречиями в Евросоюзе по вопросу урегулирования на Украине, написал обозреватель американского издания Politico Муджтаба Рахман
По его мнению, Макрон и Шольц скрывают от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию по ситуации на Украине, которая заключается в достижении мира дипломатическим путем.
За публичными заявлениями о поддержке Украины скрывается тихое перетягивание каната между Германием, Францией и — до отставки премьер-министра Марио Драги — Италией с одной стороны, и Польшей, странами Балтии, Скандинавии и Финляндией — с другой", — отметил Рахман.
По его мнению, пока США продолжают поддерживать боевые действия на Украине, Германия и Франция вряд ли начнут заявлять о своей позиции в интересах сохранения единства внутри ЕС.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.
- РИА Новости, 1920, 24.08.2022
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