https://ukraina.ru/20220825/1038077441.html

В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России

В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России - 25.08.2022 Украина.ру

В США рассказали, как в Евросоюзе ведется тайная борьба из-за России

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц сталкиваются с противоречиями в Евросоюзе по вопросу урегулирования на Украине, написал обозреватель американского издания Politico Муджтаба Рахман

2022-08-25T09:16

2022-08-25T09:16

2022-08-25T09:16

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По его мнению, Макрон и Шольц скрывают от стран Центральной и Восточной Европы свою позицию по ситуации на Украине, которая заключается в достижении мира дипломатическим путем.По его мнению, пока США продолжают поддерживать боевые действия на Украине, Германия и Франция вряд ли начнут заявлять о своей позиции в интересах сохранения единства внутри ЕС.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины после восьми лет устроенного Киевом геноцида русского народа на Донбассе. ВС РФ и Росгвардии противостоят подразделения украинской и неонацистские вооруженные формирования.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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