https://ukraina.ru/20220825/1038076872.html

Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров

Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров - 25.08.2022 Украина.ру

Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров

Планы Владимира Зеленского попытаться захватить контроль над Крымским полуостровом и Донбассом — это плохая затея. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает 25 августа РИА Новости

2022-08-25T08:56

2022-08-25T08:56

2022-08-25T08:56

крым

владимир зеленский

новости

россия

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"Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают", — отметил Бобков.По его мнению, подобные слова продиктованы желанием киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлась Украиной.Вице-спикер подчеркнул, что в условиях активных военных действий относиться с легкостью к подобным заявлениям не стоит, потому что за ними могут стоять конкретные попытки провокаций."Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности", — подчеркнул вице-спикер.На днях Зеленский назвал Крым "территорией Украины" и заверил, что Киев намерен ее "возвращать любым путем", без консультаций с каким-либо другим государством.

https://ukraina.ru/20220824/1038024207.html

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крым, владимир зеленский, новости, россия