https://ukraina.ru/20220825/1038076872.html
Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров
Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров - 25.08.2022 Украина.ру
Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров
Планы Владимира Зеленского попытаться захватить контроль над Крымским полуостровом и Донбассом — это плохая затея. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает 25 августа РИА Новости
2022-08-25T08:56
2022-08-25T08:56
2022-08-25T08:56
крым
владимир зеленский
новости
россия
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"Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают", — отметил Бобков.По его мнению, подобные слова продиктованы желанием киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлась Украиной.Вице-спикер подчеркнул, что в условиях активных военных действий относиться с легкостью к подобным заявлениям не стоит, потому что за ними могут стоять конкретные попытки провокаций."Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности", — подчеркнул вице-спикер.На днях Зеленский назвал Крым "территорией Украины" и заверил, что Киев намерен ее "возвращать любым путем", без консультаций с каким-либо другим государством.
https://ukraina.ru/20220824/1038024207.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
крым, владимир зеленский, новости, россия
Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров
Планы Владимира Зеленского попытаться захватить контроль над Крымским полуостровом и Донбассом — это плохая затея. Об этом заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков, передает 25 августа РИА Новости
"Все эти заявления — ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом — это плохая затея. Это осознают даже те — несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, — кто эти заявления делают", — отметил Бобков.
По его мнению, подобные слова продиктованы желанием киевского режима удержать от социального развала то, что некогда называлась Украиной.
"Для этого они сегодня уже используют, что называется, риторику, находящуюся за гранью адекватности, пытаясь найти нелепые обоснования, почему Украину превратили в арену противостояния с Россией", — сказал Бобков.
Вице-спикер подчеркнул, что в условиях активных военных действий относиться с легкостью к подобным заявлениям не стоит, потому что за ними могут стоять конкретные попытки провокаций.
"Нам нужно быть максимально бдительными. А то, что их заявления от действий разделяют даже не метры, а галактики, это очевидно. Естественно, что ни одно из этих слов не будет иметь отношения к действительности", — подчеркнул вице-спикер.
На днях Зеленский назвал Крым "территорией Украины" и заверил, что Киев намерен ее "возвращать любым путем", без консультаций с каким-либо другим государством.