Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
© Фото : president.gov.ua
Украине необходимо принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. Такой совет дал на днях обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц
Как считает журналист из Германии, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".
"Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем", — отметил Шильц.
Автор статьи добавил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.
"Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить потерю выход к Черному морю — не состоится", — заверил он.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса.
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