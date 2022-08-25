https://ukraina.ru/20220825/1038075737.html

Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"

Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду" - 25.08.2022 Украина.ру

Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"

Украине необходимо принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. Такой совет дал на днях обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц

2022-08-25T08:16

2022-08-25T08:16

2022-08-25T08:16

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Как считает журналист из Германии, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".Автор статьи добавил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением."Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить потерю выход к Черному морю — не состоится", — заверил он.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса.

https://ukraina.ru/20220824/1037987406.html

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всу, донбасс, украина, херсон, германия, россия, новости