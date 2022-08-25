Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду" - 25.08.2022 Украина.ру
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Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"
Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду" - 25.08.2022 Украина.ру
Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"
Украине необходимо принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. Такой совет дал на днях обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц
2022-08-25T08:16
2022-08-25T08:16
всу
донбасс
украина
херсон
германия
россия
новости
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Как считает журналист из Германии, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".Автор статьи добавил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением."Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить потерю выход к Черному морю — не состоится", — заверил он.Ранее в Министерстве обороны сообщили, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса.
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всу, донбасс, украина, херсон, германия, россия, новости
ВСУ, Донбасс, Украина, Херсон, Германия, Россия, Новости

Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"

08:16 25.08.2022
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : president.gov.ua
Читать в
Украине необходимо принять "горькую правду" о потере Донбасса в ближайшее время и бесперспективности попыток контрнаступления на Херсон. Такой совет дал на днях обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц
Как считает журналист из Германии, после шести месяцев боевых действий дела у Киева "идут не очень хорошо".

"Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем", — отметил Шильц.

Автор статьи добавил, что предстоящая зима сулит Украине проблемы с продовольствием и энергоснабжением.
"Объявленное Киевом в конце мая контрнаступление в районе Херсона — что было бы крайне важно для того, чтобы в будущем не допустить потери Одессы и сохранить потерю выход к Черному морю — не состоится", — заверил он.
Ранее в Министерстве обороны сообщили, что три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратили боеспособность благодаря действиям российских войск и Народных Милиций республик Донбасса.
Работа спецназа РФ по позициям ВСУ на Харьковском направлении - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 05:30
Эксперт рассказал, как будет идти наступление ВС РФ после ликвидации ВСУ в ДонбассеПосле того, как будет разбита группировка ВСУ, цепляющаяся сейчас за запад Донбасса и донецкий кряж, наступление ВС РФ будет идти гораздо более управляемо, спокойно и прогнозируемо, сказал военный эксперт, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в интервью Украина.ру
 
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