https://ukraina.ru/20220825/1038075334.html

"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине

"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине - 25.08.2022 Украина.ру

"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 24 августа в своем Telegram прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву помощи в размере трех миллиардов долларов

2022-08-25T07:57

2022-08-25T07:57

2022-08-25T07:57

новости

сша

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украина

денис пушилин

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Он назвал этот шаг игрой игрой ва-банк со стороны США."США выделяют почти три миллиарда долларов, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние", — написал Пушилин.Он подчеркнул, что таким образом Запад финансирует украинский нацистский режим, при этом являясь соучастником и заказчиком военных преступлений со стороны Киева.Ранее глава ДНР заявил, что не стоит обращать внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так как в них отсутствует смысл и логика. По его мнению, все заявления украинских властей противоречат друг другу "по военной линии, по Офису президента и самому Зеленскому".

https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, сша, помощь, украина, денис пушилин