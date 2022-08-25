https://ukraina.ru/20220825/1038075334.html
"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине
"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине - 25.08.2022 Украина.ру
"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 24 августа в своем Telegram прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву помощи в размере трех миллиардов долларов
2022-08-25T07:57
2022-08-25T07:57
2022-08-25T07:57
новости
сша
помощь
украина
денис пушилин
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Он назвал этот шаг игрой игрой ва-банк со стороны США."США выделяют почти три миллиарда долларов, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние", — написал Пушилин.Он подчеркнул, что таким образом Запад финансирует украинский нацистский режим, при этом являясь соучастником и заказчиком военных преступлений со стороны Киева.Ранее глава ДНР заявил, что не стоит обращать внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так как в них отсутствует смысл и логика. По его мнению, все заявления украинских властей противоречат друг другу "по военной линии, по Офису президента и самому Зеленскому".
https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, помощь, украина, денис пушилин
Новости, США, помощь, Украина, Денис Пушилин
"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 24 августа в своем Telegram прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву помощи в размере трех миллиардов долларов