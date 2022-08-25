"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине - 25.08.2022 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20220825/1038075334.html
"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине
"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине - 25.08.2022 Украина.ру
"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 24 августа в своем Telegram прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву помощи в размере трех миллиардов долларов
2022-08-25T07:57
2022-08-25T07:57
новости
сша
помощь
украина
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_0:118:2895:1746_1920x0_80_0_0_3220c22260235ff3f8053022f7f388ca.jpg
Он назвал этот шаг игрой игрой ва-банк со стороны США."США выделяют почти три миллиарда долларов, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние", — написал Пушилин.Он подчеркнул, что таким образом Запад финансирует украинский нацистский режим, при этом являясь соучастником и заказчиком военных преступлений со стороны Киева.Ранее глава ДНР заявил, что не стоит обращать внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так как в них отсутствует смысл и логика. По его мнению, все заявления украинских властей противоречат друг другу "по военной линии, по Офису президента и самому Зеленскому".
https://ukraina.ru/20220824/1038055304.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2022
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103404/13/1034041363_45:0:2774:2047_1920x0_80_0_0_c096c303409a073a6a178b7ded6115e5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, помощь, украина, денис пушилин
Новости, США, помощь, Украина, Денис Пушилин

"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине

07:57 25.08.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 24 августа в своем Telegram прокомментировал выделение Вашингтоном Киеву помощи в размере трех миллиардов долларов
Он назвал этот шаг игрой игрой ва-банк со стороны США.
"США выделяют почти три миллиарда долларов, и эта сумма аж в три раза превышает максимальный транш, полученный Украиной с начала военных действий. Сумма говорит о том, что Америка идет ва-банк. Вашингтон все ставит на то, чтобы Украина выдержала противостояние", — написал Пушилин.
Он подчеркнул, что таким образом Запад финансирует украинский нацистский режим, при этом являясь соучастником и заказчиком военных преступлений со стороны Киева.
Ранее глава ДНР заявил, что не стоит обращать внимания на заявления президента Украины Владимира Зеленского, так как в них отсутствует смысл и логика. По его мнению, все заявления украинских властей противоречат друг другу "по военной линии, по Офису президента и самому Зеленскому".
Байден - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
Вчера, 15:09
Байден выделил Украине $3 млрд военной помощиПрезидент США Джозеф Байден выделил Киеву пакет военной помощи на сумму в $2,98 млрд в честь Дня независимости Украины. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном 24 августа на сайте Белого дома
 
НовостиСШАпомощьУкраинаДенис Пушилин
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:59"Недвусмысленный сигнал": во Франции осудили идею послать войска НАТО на Украину
08:56Вице-спикер парламента Крыма отреагировал на затею Зеленского "вернуть" полуостров
08:40Посольство РФ в США предполагает, что Штаты опасаются огласки фактов о действиях "Азова"*
08:39"Будут огромные потери": украинский военный рассказал, почему ВСУ не нападут на Херсон
08:27Меньше трети стран ООН присоединились к антироссийскому заявлению по ситуации на Украине
08:24"Пришлось начать производство для Украины": в ФРГ признали "абсолютный дефицит" вооружений
08:16Немецкий обозреватель призвал Украину признать "горькую правду"
08:13Замглавы Пентагона Колин Кол допустил возможность поставок истребителей Украине
08:09Рогов объяснил, чем обстрелы Запорожской АЭС грозят Евросоюзу
08:03Канада пообещала передать Германии оставшиеся пять турбин для "Северного потока"
08:00Дудчак предположил, что Центробанк сделает осенью с курсом рубля
07:57"Америка идет ва-банк": глава ДНР отреагировал на помощь США Украине
07:52Макрон заявил об окончании "периода изобилия" в Европе
07:45"Отравлений не выявлено": Стремоусов рассказал о состоянии главы Херсонской области
07:44США не смогут заменить обогащенный уран из РФ другими источниками - Минэнерго
07:31Предполагаемая убийца Дугиной арендовала гараж в Москве по иностранному паспорту
07:30Американист предсказал, что Запад сделает с киевским режимом
07:28"Есть условия:" Небензя заявил, что РФ готова решить конфликт на Украине путем переговоров
07:22Пентагон анонсировал поставки огромного количества оружия Украине
07:15“Похлеще Великой депрессии”: Экономист рассказал о проблемах, стоящих перед США и ЕС
Лента новостейМолния