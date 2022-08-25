https://ukraina.ru/20220825/1038073511.html

Чернигов в период СВО

Чернигов в период СВО - 25.08.2022 Украина.ру

Чернигов в период СВО

Нашествие западных следователей и покровительство Великобритании

2022-08-25T09:22

2022-08-25T09:22

2022-08-25T10:04

эксклюзив

чернигов

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Тысячелетний Чернигов, как и все города севера Украины, ожидает нового наступления со стороны Белоруссии. В городе были снова усилены полицейские меры, а на подступах к нему продолжают копать и бетонировать укрепленные районы. По всему городу продолжается охота на ведьм — тех, кто в марте сотрудничал с российскими войсками, а также на тех, кто имел неосторожность критиковать власти Украины в соцсетях. Украинские военные рапортуют, что 24 августа сбили два российских дрона над городом.Последние дни в Чернигове наблюдается нашествие западных «экспертов» и следователей, которые собирают доказательства для предъявления РФ обвинений в военных преступлениях. Западные экологи, правозащитники, феминистки и блогеры заявляют о твердом намерении передать все материалы в Международный уголовный суд в Гаагу. Не свидетельствовать или не подтверждать то, чего они требуют, — нельзя. На этот случай за спинами экологов и правозащитников из Европы стоят сотрудники СБУ. На прошлой неделе жительнице Ирпеня Киевской области подозрение было вручено за то, что она в телефонном разговоре заявила, что сама лично не видела никаких зверств россиян. Следовательно, ко всем добытым свидетельствам следует относиться через призму этого случая. Варианты ответа вроде «не видел», «не слышал» не принимаются и чреваты подозрением в коллаборационизме.На днях, по сообщениям Черниговской областной прокуратуры, в городе задержали жителя села Рубанка, который в марте приютил российских солдат. Трактуется это действие, как "передача материальных ресурсов вооруженным формированиям страны-агрессора". Российские солдаты в благодарность угостили мужчину своими пайками. Бумажные упаковки сухпайков с надписью "Армия России", найденные у обвиняемого, проходят в качестве вещественных доказательств. Мужчине грозит от трех до пяти лет.С другой стороны, местные власти сочиняют совсем уж невероятные истории "героической обороны". На днях в Чернигове наградили медалью пенсионера Валерия Федоровича, который якобы в марте из охотничьего ружья сбил российский СУ-34, словно это аэроплан конца XIX века. Еще в апреле сообщалось, что сам он говорил, что якобы не сбил, а стрелял в том направлении, но для создания националистических легенд и этого достаточно. Чем дальше, тем больше будет историй о том, как один мальчик с рогаткой разгромил танковую дивизию. Правда, в случае установления контроля РФ над городом, в этих байках танковая дивизия станет уже украинской.Экологи западной организации "Экология-Право-Человек" в Чернигове и области собирают осколки мин и снарядов, которые использовали обе стороны, но обвинения предъявляют лишь одной. В частности они утверждают, что россияне занимаются "экоцидом", так как в минах и снарядах используются металлы, а они могут мигрировать по пищевым цепочкам живых организмов. "Мы сейчас пытаемся собрать максимальное количество доказательств, чтобы доказать, что это экоцид. Что наравне с геноцидом украинского народа происходит экоцид", - говорит украинская представительница организации Екатерина Полянская. На основе этих заявлений международные экологи попытаются выкатить РФ иск на миллиарды или триллионы долларов в западных судах.В самом Чернигове продолжается противостояние между офисом президента и мэром Владиславом Атрошенко. Глава города был когда-то в "Партии регионов", затем перебежал в партию Петра Порошенко, а в 2019 обозначился критикой в адрес НАТО, назвав блок неэффективной организацией, которая никого не защитит. В июле Атрошенко попытались задвинуть, назначив вместо него военную администрацию. Сторонники Атрошенко собрали подписи под петицией к Зеленскому с просьбой оставить мэра. И в данный момент полиция Чернигова расследует дело о возможном подкупе тех, кто подписал эту петицию.В Чернигове, как и во всех городах Украины, Офис президента постепенно прижимает к ногтю местное самоуправление, консолидируя власть в руках президента, а также избавляясь от вероятных политических конкурентов. На прошлой неделе в гостях у Атрошенко была посол Великобритании Мелинда Симонс. Обсуждали на встрече вопросы распределения западной финансовой помощи. Атрошенко просил Великобританию выделять деньги не только центральной власти, но и ему тоже. Британцы же в свою очередь делают сразу несколько ставок, чтобы при любых политических пертурбациях на Украине у власти оставались их ставленники.

https://ukraina.ru/20220825/1038073072.html

https://ukraina.ru/20220825/1038078821.html

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Дмитрий Ковалевич

Дмитрий Ковалевич

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич

эксклюзив, чернигов