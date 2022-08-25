Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 25.08.2022 Украина.ру
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Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 25.08.2022 Украина.ру
Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
В случае, если России удастся организовать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, это будет положительный шаг, который в определённой степени повлияет на мировое общественное мнение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
2022-08-25T04:15
2022-08-25T04:15
спецоперация
запорожская аэс
магатэ
всу
обстрелы
новости
дмитрий дробницкий
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Он считает, что в ходе такого визита можно будет доказать, что это именно ВСУ обстреливают ЗАЭС.Дробницкий также указал, что на ЗАЭС работала американская электротехническая компания "Вестингауз", однако, по его словам, никакой модернизации на атомной станции осуществлено не было, и это даёт основания предположить, что российским военным, контролирующим АЭС, будет, что показать делегации МАГАТЭ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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спецоперация, запорожская аэс, магатэ, всу, обстрелы, новости, дмитрий дробницкий
Спецоперация, Запорожская АЭС, магатэ, ВСУ, обстрелы, Новости, Дмитрий Дробницкий

Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

04:15 25.08.2022
 
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINKМАГАТЭ
МАГАТЭ - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
© Фото : ASSOCIATED PRESS/FOTOLINK
Читать в
В случае, если России удастся организовать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, это будет положительный шаг, который в определённой степени повлияет на мировое общественное мнение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий
Он считает, что в ходе такого визита можно будет доказать, что это именно ВСУ обстреливают ЗАЭС.
Запорожская АЭС находится под контролем российских военных - РИА Новости, 1920, 13.03.2022
13 марта, 01:43
МАГАТЭ разоблачило ложь Киева о захвате Запорожской АЭС «Росатомом»Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) признало, что российская сторона опровергла утверждения Украины о якобы планах РФ взять под полный контроль Запорожскую атомную электростанцию
Дробницкий также указал, что на ЗАЭС работала американская электротехническая компания "Вестингауз", однако, по его словам, никакой модернизации на атомной станции осуществлено не было, и это даёт основания предположить, что российским военным, контролирующим АЭС, будет, что показать делегации МАГАТЭ.

Как минимум, можно показать, что ВСУ обстреливают эту станцию. Но я думаю, есть возможность показать и что-то ещё

Политолог Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий
Политолог-американист
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
 
СпецоперацияЗапорожская АЭСмагатэВСУобстрелыНовостиДмитрий Дробницкий
 
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