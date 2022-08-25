https://ukraina.ru/20220825/1038062871.html

Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС - 25.08.2022 Украина.ру

Дробницкий рассказал о важности визита делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

В случае, если России удастся организовать визит делегации МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, это будет положительный шаг, который в определённой степени повлияет на мировое общественное мнение. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий

2022-08-25T04:15

2022-08-25T04:15

2022-08-25T04:15

спецоперация

запорожская аэс

магатэ

всу

обстрелы

новости

дмитрий дробницкий

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Он считает, что в ходе такого визита можно будет доказать, что это именно ВСУ обстреливают ЗАЭС.Дробницкий также указал, что на ЗАЭС работала американская электротехническая компания "Вестингауз", однако, по его словам, никакой модернизации на атомной станции осуществлено не было, и это даёт основания предположить, что российским военным, контролирующим АЭС, будет, что показать делегации МАГАТЭ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220313/1033505054.html

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спецоперация, запорожская аэс, магатэ, всу, обстрелы, новости, дмитрий дробницкий